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Nike AeroSwift Dri-FIT ADV rövidített női futótrikó - Sapphire/Hot Lava/Hot Lava

Újrahasznosított anyagok

Nike AeroSwift

Dri-FIT ADV rövidített női futótrikó

89,99 €
Sapphire/Hot Lava/Hot Lava
Team Red/Fekete/Fekete
Illusion Green/Fekete/Fekete
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.

Ez a friss grafikával és az ellenfelednek szóló üzenettel megújult szőtt felső készen áll a versenyre. Könnyű és szellőző viselet, amely fejlett izzadságelvezető technológiával hűsít, miközben lehagyod a mezőnyt.


  • Megjelenített szín: Sapphire/Hot Lava/Hot Lava
  • Stílus: IF3649-570

Nike AeroSwift

89,99 €

Ez a friss grafikával és az ellenfelednek szóló üzenettel megújult szőtt felső készen áll a versenyre. Könnyű és szellőző viselet, amely fejlett izzadságelvezető technológiával hűsít, miközben lehagyod a mezőnyt.

Előnyök

  • A Nike Dri-FIT ADV szintet lép az izzadságelvezetésben: fejlett hűtési megoldásokkal és szellőzési zónákkal tart szárazon és kényelmesen.
  • Az oldalsó hasítékok és az elülső és hátsó perforált részek légáramlást biztosítanak az izzadásra hajlamos területeken.
  • A nyak és a karnyílások ragasztott varratai sima, kényelmes viseletet és szabad mozgást kínálnak.

Termékadatok

  • „Too Fast To Follow” felirat a hátrészen
  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Sapphire/Hot Lava/Hot Lava
  • Stílus: IF3649-570

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

Értékelések (1)

3 csillag

  • Fits small

    Itzel556524148

    The green tank is stunning but runs small. I’m 5ft, 120lbs and got the size S. Fit too tight around the chest area. The neckline also felt too high and tight for me. Returning.

Nike AeroSwift Dri-FIT ADV rövidített női futótrikó

Nike AeroSwift

89,99 €

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