Nike AeroSwift Dri-FIT ADV rövidített női futótrikó

Ez a friss grafikával és az ellenfelednek szóló üzenettel megújult szőtt felső készen áll a versenyre. Könnyű és szellőző viselet, amely fejlett izzadságelvezető technológiával hűsít, miközben lehagyod a mezőnyt.

Megjelenített szín: Sapphire/Hot Lava/Hot Lava

Stílus: IF3649-570