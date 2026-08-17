Nike AeroSwift Dri-FIT ADV rövidített női futótrikó

Fits small
Itzel556524148
The green tank is stunning but runs small. I’m 5ft, 120lbs and got the size S. Fit too tight around the chest area. The neckline also felt too high and tight for me. Returning.
Újrahasznosított anyagok
Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.
Ez a friss grafikával és az ellenfelednek szóló üzenettel megújult szőtt felső készen áll a versenyre. Könnyű és szellőző viselet, amely fejlett izzadságelvezető technológiával hűsít, miközben lehagyod a mezőnyt.
Nike AeroSwift
Ez a friss grafikával és az ellenfelednek szóló üzenettel megújult szőtt felső készen áll a versenyre. Könnyű és szellőző viselet, amely fejlett izzadságelvezető technológiával hűsít, miközben lehagyod a mezőnyt.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
3 csillag
Fits small
Itzel556524148
The green tank is stunning but runs small. I’m 5ft, 120lbs and got the size S. Fit too tight around the chest area. The neckline also felt too high and tight for me. Returning.
Nike AeroSwift