triangle, start, resume, beginVideo
 
1 / 6. kép
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV rövidített női futótrikó - Off White/Fekete

Újrahasznosított anyagok

Nike AeroSwift

Dri-FIT ADV rövidített női futótrikó

84,99 €
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.

Ez a díjra tervezett, versenyre kész felső szárazon tart és kényelmet nyújt, míg átszáguldasz a célvonalon. Izzadságelvezető, szellőző anyagból készült, és különleges mintáját a gyémánttrófea ragyogása ihlette.


  • Megjelenített szín: Off White/Fekete
  • Stílus: IF3647-101

Nike AeroSwift

84,99 €

Ez a díjra tervezett, versenyre kész felső szárazon tart és kényelmet nyújt, míg átszáguldasz a célvonalon. Izzadságelvezető, szellőző anyagból készült, és különleges mintáját a gyémánttrófea ragyogása ihlette.

Előnyök

  • A Nike Dri-FIT ADV továbbfejlesztett hűtő és légáteresztő zónákkal javítja az izzadságelvezető anyagot, így biztosít száraz és kényelmes viseletet.
  • A könnyű, szőtt anyag perforált részei fokozzák a szellőzést az izzadásnak kitett területeken.
  • A nyakkivágás és a karnyílások ragasztott varratai sima, kényelmes érzetet és korlátlan mozgást biztosítanak.
  • Az oldalsó hasítékok optimális légáteresztést tesznek lehetővé.

Termékadatok

  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Off White/Fekete
  • Stílus: IF3647-101

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

Értékelések (1)

1 csillag

  • fattyrunner85

    I usually use L in all my tops so of course i bought this is L but its soooo small Im so sad because I bought it at an outlet....and I think its so cute

Nike AeroSwift Dri-FIT ADV rövidített női futótrikó

Nike AeroSwift

84,99 €

Tedd teljessé a megjelenésed

Item 3 of 10