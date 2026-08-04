Nike AeroSwift Dri-FIT ADV rövidített női futótrikó

fattyrunner85
I usually use L in all my tops so of course i bought this is L but its soooo small Im so sad because I bought it at an outlet....and I think its so cute
Újrahasznosított anyagok
Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.
Ez a díjra tervezett, versenyre kész felső szárazon tart és kényelmet nyújt, míg átszáguldasz a célvonalon. Izzadságelvezető, szellőző anyagból készült, és különleges mintáját a gyémánttrófea ragyogása ihlette.
Nike AeroSwift
Ez a díjra tervezett, versenyre kész felső szárazon tart és kényelmet nyújt, míg átszáguldasz a célvonalon. Izzadságelvezető, szellőző anyagból készült, és különleges mintáját a gyémánttrófea ragyogása ihlette.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
1 csillag
fattyrunner85
I usually use L in all my tops so of course i bought this is L but its soooo small Im so sad because I bought it at an outlet....and I think its so cute
Nike AeroSwift