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Újrahasznosított anyagok
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV női futófelső
79,99 €
Ez a versenyzésre termett, könnyű felső segít szárazon tartani egészen a célvonalig. A puha, kényelmes nyakkivágás az izzadságelvezető anyaggal és a perforációkkal együtt optimális szellőzést biztosít.
- Megjelenített szín: Fekete/Fehér
- Stílus: IM7567-010
Nike AeroSwift
79,99 €
Ez a versenyzésre termett, könnyű felső segít szárazon tartani egészen a célvonalig. A puha, kényelmes nyakkivágás az izzadságelvezető anyaggal és a perforációkkal együtt optimális szellőzést biztosít.
Előnyök
- A Nike Dri-FIT ADV technológia a nedvességelvezető anyagot továbbfejlesztett szerkezettel és jellemzőkkel párosítja, így szárazon tart, és gondoskodik a kényelmedről.
- A stratégiailag elhelyezett perforációk javítják a szellőzést.
- A karcsúsított fazon elegáns megjelenést kölcsönöz.
Termékadatok
- Nem fényvisszaverő Swoosh logók
- Ívelt szegély
- 100% poliészter
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Fehér
- Stílus: IM7567-010
Méret és fazon
- Jada Foreman egyetemi atlétán látható.
- Foreman 173 cm magas, és S-es méretet hord.
- Karcsúsított fazon: elegáns és testre szabott
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike AeroSwift
79,99 €
További információ
- Jada Foreman egyetemi atlétán látható.
- Foreman 173 cm magas, és S-es méretet hord.