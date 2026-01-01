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Nike AeroSwift Dri-FIT ADV női futófelső - Fekete/Fehér

Újrahasznosított anyagok

Nike AeroSwift

Dri-FIT ADV női futófelső

79,99 €
Fekete/Fehér
Aluminum/Atomic Pink
Atomic Pink/Old Royal
Fehér/Fekete
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Ez a versenyzésre termett, könnyű felső segít szárazon tartani egészen a célvonalig. A puha, kényelmes nyakkivágás az izzadságelvezető anyaggal és a perforációkkal együtt optimális szellőzést biztosít.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér
  • Stílus: IM7567-010

Nike AeroSwift

79,99 €

Ez a versenyzésre termett, könnyű felső segít szárazon tartani egészen a célvonalig. A puha, kényelmes nyakkivágás az izzadságelvezető anyaggal és a perforációkkal együtt optimális szellőzést biztosít.

Előnyök

  • A Nike Dri-FIT ADV technológia a nedvességelvezető anyagot továbbfejlesztett szerkezettel és jellemzőkkel párosítja, így szárazon tart, és gondoskodik a kényelmedről.
  • A stratégiailag elhelyezett perforációk javítják a szellőzést.
  • A karcsúsított fazon elegáns megjelenést kölcsönöz.

Termékadatok

  • Nem fényvisszaverő Swoosh logók
  • Ívelt szegély
  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér
  • Stílus: IM7567-010

Méret és fazon

    • Jada Foreman egyetemi atlétán látható.
    • Foreman 173 cm magas, és S-es méretet hord.
    • Karcsúsított fazon: elegáns és testre szabott
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike AeroSwift Dri-FIT ADV női futófelső

    Nike AeroSwift

    79,99 €

    További információ

      • Jada Foreman egyetemi atlétán látható.
      • Foreman 173 cm magas, és S-es méretet hord.

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