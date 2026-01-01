Nike AeroSwift Dri-FIT ADV belső rövidnadrággal bélelt, félhosszú, testhezálló férfi futónadrág

Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

Ez a versenyzésre termett, félhosszú, testhezálló AeroSwift nadrág belső rövidnadrággal és a legfejlettebb izzadságelvezető technológiánkkal segít, hogy szárazon és kényelemben érj át a célvonalon.