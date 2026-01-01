Újrahasznosított anyagok
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV belső rövidnadrággal bélelt, félhosszú, testhezálló férfi futónadrág
Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
Ez a versenyzésre termett, félhosszú, testhezálló AeroSwift nadrág belső rövidnadrággal és a legfejlettebb izzadságelvezető technológiánkkal segít, hogy szárazon és kényelemben érj át a célvonalon.
- Megjelenített szín: Fekete/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
- Stílus: IR4446-010
Nike AeroSwift
Ez a versenyzésre termett, félhosszú, testhezálló AeroSwift nadrág belső rövidnadrággal és a legfejlettebb izzadságelvezető technológiánkkal segít, hogy szárazon és kényelemben érj át a célvonalon.
Előnyök
- A kötött jacquard anyag Nike Dri-FIT ADV technológiája a nedvességelvezető anyagot csúcskategóriás mérnöki megoldásokkal és jellemzőkkel ötvözi, hogy mindig száraz maradj, és kényelmesen érezd magad.
- A húzózsinóros Flyvent derékrész könnyű kényelmet és stabil illeszkedést garantál.
- Az AeroSwift kollekciót a sebességre terveztük: optimális teljesítményt és zavaró tényezőktől mentes viseletet biztosít.
Termékadatok
- Hátsó cipzáras zseb
- Süllyesztett zseb a belső rövidnadrágon
- Fő alkotórész: 83% poliészter/17% spandex. Belső rövidnadrág: 89% poliészter/11% spandex
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
- Stílus: IR4446-010
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 188 cm
- Szűkített fazon: formatervezett és testhezálló
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Hogyan készült?
- Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
- A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.
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Nike AeroSwift