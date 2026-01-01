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Nike AeroSwift Dri-FIT ADV belső rövidnadrággal bélelt, félhosszú, testhezálló férfi futónadrág - Fekete/Dark Smoke Grey/Bright Crimson

Újrahasznosított anyagok

Nike AeroSwift

Dri-FIT ADV belső rövidnadrággal bélelt, félhosszú, testhezálló férfi futónadrág

94,99 €

Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

Ez a versenyzésre termett, félhosszú, testhezálló AeroSwift nadrág belső rövidnadrággal és a legfejlettebb izzadságelvezető technológiánkkal segít, hogy szárazon és kényelemben érj át a célvonalon.


  • Megjelenített szín: Fekete/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
  • Stílus: IR4446-010

Nike AeroSwift

94,99 €

Ez a versenyzésre termett, félhosszú, testhezálló AeroSwift nadrág belső rövidnadrággal és a legfejlettebb izzadságelvezető technológiánkkal segít, hogy szárazon és kényelemben érj át a célvonalon.

Előnyök

  • A kötött jacquard anyag Nike Dri-FIT ADV technológiája a nedvességelvezető anyagot csúcskategóriás mérnöki megoldásokkal és jellemzőkkel ötvözi, hogy mindig száraz maradj, és kényelmesen érezd magad.
  • A húzózsinóros Flyvent derékrész könnyű kényelmet és stabil illeszkedést garantál.
  • Az AeroSwift kollekciót a sebességre terveztük: optimális teljesítményt és zavaró tényezőktől mentes viseletet biztosít.

Termékadatok

  • Hátsó cipzáras zseb
  • Süllyesztett zseb a belső rövidnadrágon
  • Fő alkotórész: 83% poliészter/17% spandex. Belső rövidnadrág: 89% poliészter/11% spandex
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
  • Stílus: IR4446-010

Méret és fazon

    • A modell mérete: M, magassága: 188 cm
    • Szűkített fazon: formatervezett és testhezálló
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

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    Nike AeroSwift Dri-FIT ADV belső rövidnadrággal bélelt, félhosszú, testhezálló férfi futónadrág

    Nike AeroSwift

    94,99 €

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