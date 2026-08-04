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Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 8 cm-es, rövid, bélelt női futórövidnadrág - Sapphire/Hot Lava

Újrahasznosított anyagok

Nike AeroSwift

Dri-FIT ADV 8 cm-es, rövid, bélelt női futórövidnadrág

30% kedvezmény
Sapphire/Hot Lava
Team Red/Fekete
Illusion Green/Fekete
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Hagyd a versenytársakat a porban. A sebességre tervezett, könnyű AeroSwift rövidnadrág hűsítő, izzadságelvezető anyagból készült, és szellőző zónákkal van ellátva. A szegély hasítékait úgy alakítottuk át, hogy nagyobb takarást biztosítsanak, miközben a leghosszabb távokon is szabad mozgást tesznek lehetővé.


  • Megjelenített szín: Sapphire/Hot Lava
  • Stílus: IF3653-570

Nike AeroSwift

30% kedvezmény

Hagyd a versenytársakat a porban. A sebességre tervezett, könnyű AeroSwift rövidnadrág hűsítő, izzadságelvezető anyagból készült, és szellőző zónákkal van ellátva. A szegély hasítékait úgy alakítottuk át, hogy nagyobb takarást biztosítsanak, miközben a leghosszabb távokon is szabad mozgást tesznek lehetővé.

Hűsítsd magad

A Nike Dri-FIT ADV továbbfejlesztett hűtő és légáteresztő zónákkal javítja az izzadságelvezető anyagot, így biztosít száraz és kényelmes viseletet. A perforált részek és a derékpántnál lévő háló fokozza a szellőzést.

Tárolás kilométereken át

A két süllyesztett zsebben apróbb tárgyakat, például fülhallgatót vagy táplálékos tasakokat tárolhatsz, míg a hátsó cipzáras zsebben a legtöbb telefon elfér.

Termékadatok

  • Swoosh logók és grafikák
  • Rugalmas derékrész belső húzózsinórral
  • Fő alkotórész: 100% poliészter. Derékrész: 89% poliészter/11% spandex. Alsó: 86% poliészter/14% spandex.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Sapphire/Hot Lava
  • Stílus: IF3653-570

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

Értékelések (1)

5 csillag

  • Très beau short

    sonia421676219

    Magnifique mais taille petit , j’ai hâte de recevoir la taille au dessus

Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 8 cm-es, rövid, bélelt női futórövidnadrág

Nike AeroSwift

30% kedvezmény

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