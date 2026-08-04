Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 8 cm-es, rövid, bélelt női futórövidnadrág

Très beau short
sonia421676219
Magnifique mais taille petit , j’ai hâte de recevoir la taille au dessus
Újrahasznosított anyagok
Hagyd a versenytársakat a porban. A sebességre tervezett, könnyű AeroSwift rövidnadrág hűsítő, izzadságelvezető anyagból készült, és szellőző zónákkal van ellátva. A szegély hasítékait úgy alakítottuk át, hogy nagyobb takarást biztosítsanak, miközben a leghosszabb távokon is szabad mozgást tesznek lehetővé.
Nike AeroSwift
Hagyd a versenytársakat a porban. A sebességre tervezett, könnyű AeroSwift rövidnadrág hűsítő, izzadságelvezető anyagból készült, és szellőző zónákkal van ellátva. A szegély hasítékait úgy alakítottuk át, hogy nagyobb takarást biztosítsanak, miközben a leghosszabb távokon is szabad mozgást tesznek lehetővé.
A Nike Dri-FIT ADV továbbfejlesztett hűtő és légáteresztő zónákkal javítja az izzadságelvezető anyagot, így biztosít száraz és kényelmes viseletet. A perforált részek és a derékpántnál lévő háló fokozza a szellőzést.
A két süllyesztett zsebben apróbb tárgyakat, például fülhallgatót vagy táplálékos tasakokat tárolhatsz, míg a hátsó cipzáras zsebben a legtöbb telefon elfér.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
Très beau short
sonia421676219
Magnifique mais taille petit , j’ai hâte de recevoir la taille au dessus
Nike AeroSwift