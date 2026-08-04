Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 8 cm-es, rövid, bélelt női futórövidnadrág

Nike AeroSwift

59,49 € 84,99 € 30% kedvezmény

Hagyd a versenytársakat a porban. A sebességre tervezett, könnyű AeroSwift rövidnadrág hűsítő, izzadságelvezető anyagból készült, és szellőző zónákkal van ellátva. A szegély hasítékait úgy alakítottuk át, hogy nagyobb takarást biztosítsanak, miközben a leghosszabb távokon is szabad mozgást tesznek lehetővé.

Hűsítsd magad

A Nike Dri-FIT ADV továbbfejlesztett hűtő és légáteresztő zónákkal javítja az izzadságelvezető anyagot, így biztosít száraz és kényelmes viseletet. A perforált részek és a derékpántnál lévő háló fokozza a szellőzést.

Tárolás kilométereken át

A két süllyesztett zsebben apróbb tárgyakat, például fülhallgatót vagy táplálékos tasakokat tárolhatsz, míg a hátsó cipzáras zsebben a legtöbb telefon elfér.