Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 8 cm-es, középmagas derekú, bélelt női futórövidnadrág

Ezt a rövidnadrágot a versenyszellem jegyében terveztük. Rajtra kész, szárazon tart és kényelmet nyújt egész addig, amíg át nem száguldasz a célvonalon. Izzadságelvezető, szellőző anyagból készült, különleges mintáját pedig a gyémánttrófea ragyogása ihlette.

Megjelenített szín: Off White/Fehér/Fekete

Stílus: IF1425-101