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Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 8 cm-es, középmagas derekú, bélelt női futórövidnadrág - Off White/Fehér/Fekete

Újrahasznosított anyagok

Nike AeroSwift

Dri-FIT ADV 8 cm-es, középmagas derekú, bélelt női futórövidnadrág

79,99 €
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Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

Ezt a rövidnadrágot a versenyszellem jegyében terveztük. Rajtra kész, szárazon tart és kényelmet nyújt egész addig, amíg át nem száguldasz a célvonalon. Izzadságelvezető, szellőző anyagból készült, különleges mintáját pedig a gyémánttrófea ragyogása ihlette.


  • Megjelenített szín: Off White/Fehér/Fekete
  • Stílus: IF1425-101

Nike AeroSwift

79,99 €

Ezt a rövidnadrágot a versenyszellem jegyében terveztük. Rajtra kész, szárazon tart és kényelmet nyújt egész addig, amíg át nem száguldasz a célvonalon. Izzadságelvezető, szellőző anyagból készült, különleges mintáját pedig a gyémánttrófea ragyogása ihlette.

Előnyök

  • A Nike Dri-FIT ADV továbbfejlesztett hűtő és légáteresztő zónákkal javítja az izzadságelvezető anyagot, így biztosít száraz és kényelmes viseletet.
  • A hátsó cipzáras zsebben a legtöbb telefon elfér, míg az oldalsó zsebekben gélek vagy kisebb tárgyak tárolhatók.
  • A könnyű, szőtt anyag perforált részei fokozzák a szellőzést.
  • A rugalmas, hálós derékrész belső húzózsinórjával stabil illeszkedést állíthatsz be.
  • A megújult szegélyhasítékok megfelelő takarást biztosítanak, de a szabad mozgást sem akadályozzák.

Termékadatok

  • Swoosh logók
  • Fő alkotórész: 100% poliészter. Derékrész: 89% poliészter/11% spandex. Alsó: 86% poliészter/14% spandex.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Off White/Fehér/Fekete
  • Stílus: IF1425-101

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

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    Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 8 cm-es, középmagas derekú, bélelt női futórövidnadrág

    Nike AeroSwift

    79,99 €