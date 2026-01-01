Újrahasznosított anyagok
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV 8 cm-es, középmagas derekú, bélelt női futórövidnadrág
Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
Ezt a rövidnadrágot a versenyszellem jegyében terveztük. Rajtra kész, szárazon tart és kényelmet nyújt egész addig, amíg át nem száguldasz a célvonalon. Izzadságelvezető, szellőző anyagból készült, különleges mintáját pedig a gyémánttrófea ragyogása ihlette.
- Megjelenített szín: Off White/Fehér/Fekete
- Stílus: IF1425-101
Nike AeroSwift
Ezt a rövidnadrágot a versenyszellem jegyében terveztük. Rajtra kész, szárazon tart és kényelmet nyújt egész addig, amíg át nem száguldasz a célvonalon. Izzadságelvezető, szellőző anyagból készült, különleges mintáját pedig a gyémánttrófea ragyogása ihlette.
Előnyök
- A Nike Dri-FIT ADV továbbfejlesztett hűtő és légáteresztő zónákkal javítja az izzadságelvezető anyagot, így biztosít száraz és kényelmes viseletet.
- A hátsó cipzáras zsebben a legtöbb telefon elfér, míg az oldalsó zsebekben gélek vagy kisebb tárgyak tárolhatók.
- A könnyű, szőtt anyag perforált részei fokozzák a szellőzést.
- A rugalmas, hálós derékrész belső húzózsinórjával stabil illeszkedést állíthatsz be.
- A megújult szegélyhasítékok megfelelő takarást biztosítanak, de a szabad mozgást sem akadályozzák.
Termékadatok
- Swoosh logók
- Fő alkotórész: 100% poliészter. Derékrész: 89% poliészter/11% spandex. Alsó: 86% poliészter/14% spandex.
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Off White/Fehér/Fekete
- Stílus: IF1425-101
Méret és fazon
- A modell mérete: S, magassága: 178 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Hogyan készült?
- Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
- A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.
Értékelések (0)
Értékelések (0)
Nincsenek vélemények
Mondd el a véleményed. Értékeld te elsőként: Nike AeroSwift.
Nike AeroSwift