Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 8 cm-es, integrált alsóneművel bélelt női futórövidnadrág

Nike AeroSwift

79,99 €

A csúcsteljesítményre tervezett, könnyű AeroSwift rövidnadrág hűsítő, izzadságelvezető anyagból készült, és szellőzőzónákkal láttuk el. A szegély hasítékait úgy alakítottuk át, hogy nagyobb takarást biztosítsanak, miközben a leghosszabb távokon is szabad mozgást tesznek lehetővé.

Hűsítsd magad

A Nike Dri-FIT ADV továbbfejlesztett hűtő és légáteresztő zónákkal javítja az izzadságelvezető anyagot, így biztosít száraz és kényelmes viseletet. A perforált részek és a derékrészen lévő háló fokozzák a szellőzést.

Tárolás kilométereken át

A két süllyesztett zsebben apróbb dolgokat, például fülhallgatót vagy frissítést tárolhatsz, míg a hátsó cipzáras zsebben a legtöbb telefon elfér.