Újrahasznosított anyagok
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV 5 cm-es, belső rövidnadrággal bélelt férfi futórövidnadrág
Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
Hangolódj rá a sikerre, és versenyezz. Ez a könnyű, szőtt rövidnadrág fejlett izzadságelvezető technológiával és szellőzőzónákkal készült, hogy mindig hűvös és összeszedett maradj. A két belső zsebben elrejtheted az apróbb értékeidet, míg a külső hátsó, cipzáras zsebben a rajtól a célig biztonságban tudhatod a telefonod.
- Megjelenített szín: Fekete/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
- Stílus: IR4445-010
Nike AeroSwift
Hangolódj rá a sikerre, és versenyezz. Ez a könnyű, szőtt rövidnadrág fejlett izzadságelvezető technológiával és szellőzőzónákkal készült, hogy mindig hűvös és összeszedett maradj. A két belső zsebben elrejtheted az apróbb értékeidet, míg a külső hátsó, cipzáras zsebben a rajtól a célig biztonságban tudhatod a telefonod.
Előnyök
- A Nike Dri-FIT ADV technológia a nedvességelvezető anyagot továbbfejlesztett szerkezettel és jellemzőkkel párosítja, így szárazon tart, és gondoskodik a kényelmedről.
- A négy irányba nyúló szőtt anyagot úgy alkottuk meg, hogy minden irányban veled együtt mozogjon, a szegélyek bevágásai pedig maximális szabadságot adnak a lépteidnek.
- A Flyvent derékrész hálóval ötvözi a rugalmasságot, így szellőző, kényelmes illeszkedést biztosít.
- A beépített alsónemű tartást és takarást biztosít.
Termékadatok
- Fényvisszaverő részletek
- Húzózsinór
- Fő alkotórész: 88% poliészter/12% spandex. Elasztikus rész: 73% nejlon/27% spandex. Bélés: 89% poliészter/11% spandex.
- Gépben mosható
- Importált
- Nem használható személyi védőfelszerelésként (PPE)
- Megjelenített szín: Fekete/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
- Stílus: IR4445-010
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 178 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Hogyan készült?
- Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
- A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.
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Nike AeroSwift