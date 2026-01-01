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Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 5 cm-es, belső rövidnadrággal bélelt férfi futórövidnadrág - Fekete/Dark Smoke Grey/Bright Crimson

Újrahasznosított anyagok

Nike AeroSwift

Dri-FIT ADV 5 cm-es, belső rövidnadrággal bélelt férfi futórövidnadrág

89,99 €

Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

Hangolódj rá a sikerre, és versenyezz. Ez a könnyű, szőtt rövidnadrág fejlett izzadságelvezető technológiával és szellőzőzónákkal készült, hogy mindig hűvös és összeszedett maradj. A két belső zsebben elrejtheted az apróbb értékeidet, míg a külső hátsó, cipzáras zsebben a rajtól a célig biztonságban tudhatod a telefonod.


  • Megjelenített szín: Fekete/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
  • Stílus: IR4445-010

Nike AeroSwift

89,99 €

Hangolódj rá a sikerre, és versenyezz. Ez a könnyű, szőtt rövidnadrág fejlett izzadságelvezető technológiával és szellőzőzónákkal készült, hogy mindig hűvös és összeszedett maradj. A két belső zsebben elrejtheted az apróbb értékeidet, míg a külső hátsó, cipzáras zsebben a rajtól a célig biztonságban tudhatod a telefonod.

Előnyök

  • A Nike Dri-FIT ADV technológia a nedvességelvezető anyagot továbbfejlesztett szerkezettel és jellemzőkkel párosítja, így szárazon tart, és gondoskodik a kényelmedről.
  • A négy irányba nyúló szőtt anyagot úgy alkottuk meg, hogy minden irányban veled együtt mozogjon, a szegélyek bevágásai pedig maximális szabadságot adnak a lépteidnek.
  • A Flyvent derékrész hálóval ötvözi a rugalmasságot, így szellőző, kényelmes illeszkedést biztosít.
  • A beépített alsónemű tartást és takarást biztosít.

Termékadatok

  • Fényvisszaverő részletek
  • Húzózsinór
  • Fő alkotórész: 88% poliészter/12% spandex. Elasztikus rész: 73% nejlon/27% spandex. Bélés: 89% poliészter/11% spandex.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Nem használható személyi védőfelszerelésként (PPE)
  • Megjelenített szín: Fekete/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
  • Stílus: IR4445-010

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

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    Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 5 cm-es, belső rövidnadrággal bélelt férfi futórövidnadrág

    Nike AeroSwift

    89,99 €

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