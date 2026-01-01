Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 5 cm-es, belső rövidnadrággal bélelt férfi futórövidnadrág

Hangolódj rá a sikerre, és versenyezz. Ez a könnyű, szőtt rövidnadrág fejlett izzadságelvezető technológiával és szellőzőzónákkal készült, hogy mindig hűvös és összeszedett maradj. A két belső zsebben elrejtheted az apróbb értékeidet, míg a külső hátsó, cipzáras zsebben a rajtól a célig biztonságban tudhatod a telefonod.

Megjelenített szín: Fekete/Dark Smoke Grey/Bright Crimson

Stílus: IR4445-010