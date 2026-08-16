Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 5 cm-es, belső rövidnadrággal bélelt férfi futórövidnadrág

Nike AeroSwift

79,99 €

A versenyzésre tervezett, 5 cm-es AeroSwift rövidnadrágban keményen küzdhetsz, hogy a legjobbak közé érhess. Könnyű, szőtt anyaga elvezeti az izzadságot futás közben, míg a kötött bélés megadja a szükséges tartást. A négy süllyesztett zsebben kényelmesen tárolhatod géljeidet, rágcsálnivalóidat és más, a verseny napján szükséges dolgokat.

Innovatív sebesség

Az AeroSwift kollekció a Nike elsőrangú versenyfelszerelése. Sebességhez tervezett ruházatunk a legújabb innovációk felhasználásával készült az optimális teljesítmény és a zavaró tényezőktől mentes védelem érdekében. Az áramvonalas dizájn könnyű és elegáns, miközben szabad mozgást biztosít, hogy az élen érj be a célba.

Továbbfejlesztett izzadságelvezetés

A Nike Dri-FIT ADV technológia a nedvességelvezető anyagot továbbfejlesztett szerkezettel és jellemzőkkel párosítja, így elősegíti, hogy szárazon maradj, és kényelmesen érezd magad.

Mozgásra megalkotva

A négy irányban rugalmas, szőtt anyag segít minden irányban mozogni, hogy kényelmesen futhass. A nagyobb fedés érdekében az oldalvarratok a korábbi kiadásokhoz képest alacsonyabbra kerültek. A Flyvent derékrész hálóval ötvözi a rugalmasságot, így szellőző, kényelmes illeszkedést biztosít.

A megtestesült tökéletesség

A Swoosh logókat nem fényvisszaverő bevonattal láttuk el, így védenek a verseny közben villogó vakuktól.