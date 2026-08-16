Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 5 cm-es, belső rövidnadrággal bélelt férfi futórövidnadrág

Top.
BodoClaudioC638602358
Sehr gute Beinfreiheit.Angenehm zu tragen.
Újrahasznosított anyagok
Ez a termék legalább 50%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
A versenyzésre tervezett, 5 cm-es AeroSwift rövidnadrágban keményen küzdhetsz, hogy a legjobbak közé érhess. Könnyű, szőtt anyaga elvezeti az izzadságot futás közben, míg a kötött bélés megadja a szükséges tartást. A négy süllyesztett zsebben kényelmesen tárolhatod géljeidet, rágcsálnivalóidat és más, a verseny napján szükséges dolgokat.
Nike AeroSwift
A versenyzésre tervezett, 5 cm-es AeroSwift rövidnadrágban keményen küzdhetsz, hogy a legjobbak közé érhess. Könnyű, szőtt anyaga elvezeti az izzadságot futás közben, míg a kötött bélés megadja a szükséges tartást. A négy süllyesztett zsebben kényelmesen tárolhatod géljeidet, rágcsálnivalóidat és más, a verseny napján szükséges dolgokat.
Az AeroSwift kollekció a Nike elsőrangú versenyfelszerelése. Sebességhez tervezett ruházatunk a legújabb innovációk felhasználásával készült az optimális teljesítmény és a zavaró tényezőktől mentes védelem érdekében. Az áramvonalas dizájn könnyű és elegáns, miközben szabad mozgást biztosít, hogy az élen érj be a célba.
A Nike Dri-FIT ADV technológia a nedvességelvezető anyagot továbbfejlesztett szerkezettel és jellemzőkkel párosítja, így elősegíti, hogy szárazon maradj, és kényelmesen érezd magad.
A négy irányban rugalmas, szőtt anyag segít minden irányban mozogni, hogy kényelmesen futhass. A nagyobb fedés érdekében az oldalvarratok a korábbi kiadásokhoz képest alacsonyabbra kerültek. A Flyvent derékrész hálóval ötvözi a rugalmasságot, így szellőző, kényelmes illeszkedést biztosít.
A Swoosh logókat nem fényvisszaverő bevonattal láttuk el, így védenek a verseny közben villogó vakuktól.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.4 csillag
Top.
BodoClaudioC638602358
Sehr gute Beinfreiheit.Angenehm zu tragen.
Perfekte Laufshorts für Wettbewerbe oder Intervall-Training
MichaelL144938738
Mir hat die rote Farbe sofort gefallen (ist eine Spur mehr bei Rot als Rosa verglichen mit den Bildern) und ich nutze die AeroSwift Shorts gerne für Wettbewerbe (unter 10km und entsprechender Hitze) und harten Intervall-Einheiten. Verglichen zu den Vorgängern ist der Bund etwas angenehmer und es sitzt eine Spur angenehmer, wer Zweifel hat, sollte trotzdem zur 10cm langen Version oder einer Stride-Short greifen.
antonior886291112
awesome shorts long the fit & showing off my long legs, their super comfortable & the ultimate shorty shorts!!!
Nike AeroSwift
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