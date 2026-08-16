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Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 5 cm-es, belső rövidnadrággal bélelt férfi futórövidnadrág - Fekete/Summit White

Újrahasznosított anyagok

Nike AeroSwift

Dri-FIT ADV 5 cm-es, belső rövidnadrággal bélelt férfi futórövidnadrág

79,99 €
Fekete/Summit White
Sapphire/Fekete
Steam/Fekete
Fusion Red/Fekete
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Ez a termék legalább 50%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

A versenyzésre tervezett, 5 cm-es AeroSwift rövidnadrágban keményen küzdhetsz, hogy a legjobbak közé érhess. Könnyű, szőtt anyaga elvezeti az izzadságot futás közben, míg a kötött bélés megadja a szükséges tartást. A négy süllyesztett zsebben kényelmesen tárolhatod géljeidet, rágcsálnivalóidat és más, a verseny napján szükséges dolgokat.


  • Megjelenített szín: Fekete/Summit White
  • Stílus: FN3349-010

Nike AeroSwift

79,99 €

A versenyzésre tervezett, 5 cm-es AeroSwift rövidnadrágban keményen küzdhetsz, hogy a legjobbak közé érhess. Könnyű, szőtt anyaga elvezeti az izzadságot futás közben, míg a kötött bélés megadja a szükséges tartást. A négy süllyesztett zsebben kényelmesen tárolhatod géljeidet, rágcsálnivalóidat és más, a verseny napján szükséges dolgokat.

Innovatív sebesség

Az AeroSwift kollekció a Nike elsőrangú versenyfelszerelése. Sebességhez tervezett ruházatunk a legújabb innovációk felhasználásával készült az optimális teljesítmény és a zavaró tényezőktől mentes védelem érdekében. Az áramvonalas dizájn könnyű és elegáns, miközben szabad mozgást biztosít, hogy az élen érj be a célba.

Továbbfejlesztett izzadságelvezetés

A Nike Dri-FIT ADV technológia a nedvességelvezető anyagot továbbfejlesztett szerkezettel és jellemzőkkel párosítja, így elősegíti, hogy szárazon maradj, és kényelmesen érezd magad.

Mozgásra megalkotva

A négy irányban rugalmas, szőtt anyag segít minden irányban mozogni, hogy kényelmesen futhass. A nagyobb fedés érdekében az oldalvarratok a korábbi kiadásokhoz képest alacsonyabbra kerültek. A Flyvent derékrész hálóval ötvözi a rugalmasságot, így szellőző, kényelmes illeszkedést biztosít.

A megtestesült tökéletesség

A Swoosh logókat nem fényvisszaverő bevonattal láttuk el, így védenek a verseny közben villogó vakuktól.

További előnyök

  • Versenyre tervezve
  • Hosszúság: 5 cm
  • Bélés: kötött bélés
  • Anyag: könnyű, szőtt
  • Tárolóhely: süllyesztett zsebek és cipzáras hátsó zseb
  • Derékrész: húzózsinórral ellátott, rugalmas

Termékadatok

  • Fő alkotórész: 88% poliészter/12% spandex. Elasztikus rész: 73% nejlon/27% spandex. Bélés: 89% poliészter/11% spandex.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Nem használható személyi védőfelszerelésként (PPE)
  • Megjelenített szín: Fekete/Summit White
  • Stílus: FN3349-010

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

Értékelések (16)

4.4 csillag

  • Top.

    BodoClaudioC638602358

    Sehr gute Beinfreiheit.Angenehm zu tragen.

  • Perfekte Laufshorts für Wettbewerbe oder Intervall-Training

    MichaelL144938738

    Mir hat die rote Farbe sofort gefallen (ist eine Spur mehr bei Rot als Rosa verglichen mit den Bildern) und ich nutze die AeroSwift Shorts gerne für Wettbewerbe (unter 10km und entsprechender Hitze) und harten Intervall-Einheiten. Verglichen zu den Vorgängern ist der Bund etwas angenehmer und es sitzt eine Spur angenehmer, wer Zweifel hat, sollte trotzdem zur 10cm langen Version oder einer Stride-Short greifen.

  • antonior886291112

    awesome shorts long the fit & showing off my long legs, their super comfortable & the ultimate shorty shorts!!!

Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 5 cm-es, belső rövidnadrággal bélelt férfi futórövidnadrág

Nike AeroSwift

79,99 €

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