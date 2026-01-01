Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 5 cm-es, belső rövidnadrággal bélelt férfi futórövidnadrág

Nike AeroSwift

84,99 €

A versenyzésre tervezett AeroSwift rövidnadrágban keményen küzdhetsz, hogy a legjobbak közé érhess. Könnyű, szőtt anyaga elvezeti az izzadságot, míg a kötött bélés megadja a szükséges tartást. Négy zseb áll rendelkezésedre, hogy kényelmesen tárold a géleket, rágcsálnivalókat és más, a verseny napján szükséges dolgokat.

Továbbfejlesztett izzadságelvezető technológia

A Nike Dri-FIT ADV továbbfejlesztett hűtő és légáteresztő zónákkal javítja az izzadságelvezető anyagot, így biztosít száraz és kényelmes viseletet.

Mozgásra megalkotva

A négy irányban rugalmas, szőtt anyag segít minden irányban mozogni, hogy kényelmesen futhass. A nagyobb fedés érdekében az oldalvarratok a korábbi kiadásokhoz képest alacsonyabbra kerültek. A Flyvent derékrész hálóval ötvözi a rugalmasságot, így szellőző, kényelmes illeszkedést biztosít.

Sebességre terveztük

Az AeroSwift kollekció a Nike elsőrangú versenyfelszerelése. A sebességhez tervezett ruházat optimális teljesítményt és zavaró tényezőktől mentes védelmet nyújt.