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Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 5 cm-es, belső rövidnadrággal bélelt férfi futórövidnadrág - Barely Green/Lapis

Újrahasznosított anyagok

Nike AeroSwift

Dri-FIT ADV 5 cm-es, belső rövidnadrággal bélelt férfi futórövidnadrág

84,99 €

Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

A versenyzésre tervezett AeroSwift rövidnadrágban keményen küzdhetsz, hogy a legjobbak közé érhess. Könnyű, szőtt anyaga elvezeti az izzadságot, míg a kötött bélés megadja a szükséges tartást. Négy zseb áll rendelkezésedre, hogy kényelmesen tárold a géleket, rágcsálnivalókat és más, a verseny napján szükséges dolgokat.


  • Megjelenített szín: Barely Green/Lapis
  • Stílus: IH6937-394

Nike AeroSwift

84,99 €

A versenyzésre tervezett AeroSwift rövidnadrágban keményen küzdhetsz, hogy a legjobbak közé érhess. Könnyű, szőtt anyaga elvezeti az izzadságot, míg a kötött bélés megadja a szükséges tartást. Négy zseb áll rendelkezésedre, hogy kényelmesen tárold a géleket, rágcsálnivalókat és más, a verseny napján szükséges dolgokat.

Továbbfejlesztett izzadságelvezető technológia

A Nike Dri-FIT ADV továbbfejlesztett hűtő és légáteresztő zónákkal javítja az izzadságelvezető anyagot, így biztosít száraz és kényelmes viseletet.

Mozgásra megalkotva

A négy irányban rugalmas, szőtt anyag segít minden irányban mozogni, hogy kényelmesen futhass. A nagyobb fedés érdekében az oldalvarratok a korábbi kiadásokhoz képest alacsonyabbra kerültek. A Flyvent derékrész hálóval ötvözi a rugalmasságot, így szellőző, kényelmes illeszkedést biztosít.

Sebességre terveztük

Az AeroSwift kollekció a Nike elsőrangú versenyfelszerelése. A sebességhez tervezett ruházat optimális teljesítményt és zavaró tényezőktől mentes védelmet nyújt.

Termékadatok

  • Testrész: 88% poliészter, 12% spandex. Elasztikus rész: 73% nejlon/27% spandex. Bélés: 89% poliészter/11% spandex
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Barely Green/Lapis
  • Stílus: IH6937-394

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

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    Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 5 cm-es, belső rövidnadrággal bélelt férfi futórövidnadrág

    Nike AeroSwift

    84,99 €

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