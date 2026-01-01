Újrahasznosított anyagok
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV 5 cm-es, belső rövidnadrággal bélelt férfi futórövidnadrág
Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
A versenyzésre tervezett AeroSwift rövidnadrágban keményen küzdhetsz, hogy a legjobbak közé érhess. Könnyű, szőtt anyaga elvezeti az izzadságot, míg a kötött bélés megadja a szükséges tartást. Négy zseb áll rendelkezésedre, hogy kényelmesen tárold a géleket, rágcsálnivalókat és más, a verseny napján szükséges dolgokat.
- Megjelenített szín: Barely Green/Lapis
- Stílus: IH6937-394
Nike AeroSwift
A versenyzésre tervezett AeroSwift rövidnadrágban keményen küzdhetsz, hogy a legjobbak közé érhess. Könnyű, szőtt anyaga elvezeti az izzadságot, míg a kötött bélés megadja a szükséges tartást. Négy zseb áll rendelkezésedre, hogy kényelmesen tárold a géleket, rágcsálnivalókat és más, a verseny napján szükséges dolgokat.
Továbbfejlesztett izzadságelvezető technológia
A Nike Dri-FIT ADV továbbfejlesztett hűtő és légáteresztő zónákkal javítja az izzadságelvezető anyagot, így biztosít száraz és kényelmes viseletet.
Mozgásra megalkotva
A négy irányban rugalmas, szőtt anyag segít minden irányban mozogni, hogy kényelmesen futhass. A nagyobb fedés érdekében az oldalvarratok a korábbi kiadásokhoz képest alacsonyabbra kerültek. A Flyvent derékrész hálóval ötvözi a rugalmasságot, így szellőző, kényelmes illeszkedést biztosít.
Sebességre terveztük
Az AeroSwift kollekció a Nike elsőrangú versenyfelszerelése. A sebességhez tervezett ruházat optimális teljesítményt és zavaró tényezőktől mentes védelmet nyújt.
Termékadatok
- Testrész: 88% poliészter, 12% spandex. Elasztikus rész: 73% nejlon/27% spandex. Bélés: 89% poliészter/11% spandex
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Barely Green/Lapis
- Stílus: IH6937-394
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 179 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Hogyan készült?
- Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
- A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.
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Nike AeroSwift