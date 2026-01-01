Nike Advantage Dri-FIT női tenisztrikó

Ez a termék legalább 50%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

A rugalmas, izzadságelvezető anyagból készült, szűkített fazonú felső vintage megjelenést kölcsönöz, a modern technológia pedig segít szárazon maradni és a legjobb formádat hozni. Az anatómiailag formázott, sportos hátrész megfelelő fedést nyújt anélkül, hogy korlátozná a mozgásodat.