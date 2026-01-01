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Nike Advantage Dri-FIT női tenisztrikó - Light Lemon Twist/Fekete

Újrahasznosított anyagok

Nike Advantage

Dri-FIT női tenisztrikó

30% kedvezmény
Light Lemon Twist/Fekete
Fehér/Fekete
Peony/Fehér
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Ez a termék legalább 50%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

A rugalmas, izzadságelvezető anyagból készült, szűkített fazonú felső vintage megjelenést kölcsönöz, a modern technológia pedig segít szárazon maradni és a legjobb formádat hozni. Az anatómiailag formázott, sportos hátrész megfelelő fedést nyújt anélkül, hogy korlátozná a mozgásodat.


  • Megjelenített szín: Light Lemon Twist/Fekete
  • Stílus: II3606-736

Nike Advantage

30% kedvezmény

A rugalmas, izzadságelvezető anyagból készült, szűkített fazonú felső vintage megjelenést kölcsönöz, a modern technológia pedig segít szárazon maradni és a legjobb formádat hozni. Az anatómiailag formázott, sportos hátrész megfelelő fedést nyújt anélkül, hogy korlátozná a mozgásodat.

Előnyök

  • A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
  • A puha, bordázott anyag optimális rugalmassággal nyújt maximális teljesítményt.
  • A hossznak köszönhetően könnyedén betűrheted, és még szerva közben is jól fed.

Termékadatok

  • Szilikon NikeCourt logó
  • 71% poliészter/29% spandex
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Light Lemon Twist/Fekete
  • Stílus: II3606-736

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

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    Nike Advantage Dri-FIT női tenisztrikó

    Nike Advantage

    30% kedvezmény

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