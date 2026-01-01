Újrahasznosított anyagok
Nike Advantage
Dri-FIT női tenisztrikó
Ez a termék legalább 50%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
A rugalmas, izzadságelvezető anyagból készült, szűkített fazonú felső vintage megjelenést kölcsönöz, a modern technológia pedig segít szárazon maradni és a legjobb formádat hozni. Az anatómiailag formázott, sportos hátrész megfelelő fedést nyújt anélkül, hogy korlátozná a mozgásodat.
- Megjelenített szín: Light Lemon Twist/Fekete
- Stílus: II3606-736
Nike Advantage
A rugalmas, izzadságelvezető anyagból készült, szűkített fazonú felső vintage megjelenést kölcsönöz, a modern technológia pedig segít szárazon maradni és a legjobb formádat hozni. Az anatómiailag formázott, sportos hátrész megfelelő fedést nyújt anélkül, hogy korlátozná a mozgásodat.
Előnyök
- A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
- A puha, bordázott anyag optimális rugalmassággal nyújt maximális teljesítményt.
- A hossznak köszönhetően könnyedén betűrheted, és még szerva közben is jól fed.
Termékadatok
- Szilikon NikeCourt logó
- 71% poliészter/29% spandex
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Light Lemon Twist/Fekete
- Stílus: II3606-736
Méret és fazon
- Szűkített fazon: formatervezett és testhezálló
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Hogyan készült?
- Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
- A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.
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Nike Advantage