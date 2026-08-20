ACG Zegama Trail férfi terepfutócipő

Muy cómodas.
EnriqueC842528600
Son muy cómodas, vas como flotando, a la vez que se agarran muy bien por la suela que tienen, se ajustan muy bien al tobillo y los dedos están sueltos, no están atrapados, muy contento.
ACG Zegama Trail
Egy megbízható terepfutócipő elfoglalja méltó helyét az ACG-nél. És néhány minden körülményhez megfelelő fejlesztéssel érkezik. A könnyű és ultrapárnázott ACG Zegama ötvözi a tapadást és a lábujjaidnak biztosított több helyet, hogy tartós kényelmet és irányítást biztosítson a zord terepen. Meredek emelkedők, hajtűkanyarok, húzós lejtők – a Zegama mindent megbír. És te?
A megújult középtalp több ultrakönnyű ZoomX habot helyez közvetlenül a talp alá a maximális párnázás érdekében. A Cushlon 3.0 habréteg védelmet nyújt az ütközések ellen, kényelmet és stabilitást biztosítva az egyenetlen terepen.
A célzottan terepfutáshoz tervezett, tágasabb elülső lábfej- és lábujjrészben jobban szétterülhet a lábfejed, hogy nehéz terepen is nagyobb stabilitással haladhass.
A továbbfejlesztett bokarész rugalmas anyagának köszönhetően jobban illeszkedik a sarok köré, így távol tartja a terepen felgyülemlett szennyeződéseket.
A Traction Lug technológiával ellátott, megbízható Vibram® MegaGrip külsőtalp páratlan tapadást biztosít a változó terepen.
A könnyű és tartós, hűsítő hálós felsőrész a legkeményebb terepen is megállja a helyét.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.8 csillag
Muy cómodas.
EnriqueC842528600
Son muy cómodas, vas como flotando, a la vez que se agarran muy bien por la suela que tienen, se ajustan muy bien al tobillo y los dedos están sueltos, no están atrapados, muy contento.
Top!
Vasilis978105422
Απλά καταπληκτικό!! Άνετο,τέλεια πρόσφυση,πολύ καλή διαπνοή και δείχνει αρκετά γερό.
As comfy as they say.
NickyB180512201
I have the Zegama 1s and really like them. The Pegasus Trail is really my go-to. I’ve read a lot of great things about this Zegama ACG being the most comfortable trail shoe from Nike so decided to pick them up. Not disappointed at all! I was so impressed with how comfortable they actually are. This is initial impression, but man, I really love how they feel. Great color as well. I know I’ll end up getting another pair.
ACG Zegama Trail
Ehhez tervezve
Terep
Párnázás
A cipő súlya
Ejtés saroktól lábujjig
A cipő súlya
Kb. 338 g (44-es férfiméret)
Ejtés saroktól lábujjig
4 mm
Technológiák
ZoomX hab, Cushlon 3.0 hab és Vibram® Megagrip
Caleb Olson
ACG sportoló, a 2025-ös Western States 100 bajnoka