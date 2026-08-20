ACG Zegama Trail férfi terepfutócipő

ACG Zegama Trail

169,99 €

Egy megbízható terepfutócipő elfoglalja méltó helyét az ACG-nél. És néhány minden körülményhez megfelelő fejlesztéssel érkezik. A könnyű és ultrapárnázott ACG Zegama ötvözi a tapadást és a lábujjaidnak biztosított több helyet, hogy tartós kényelmet és irányítást biztosítson a zord terepen. Meredek emelkedők, hajtűkanyarok, húzós lejtők – a Zegama mindent megbír. És te?

Rétegelt párnázás

A megújult középtalp több ultrakönnyű ZoomX habot helyez közvetlenül a talp alá a maximális párnázás érdekében. A Cushlon 3.0 habréteg védelmet nyújt az ütközések ellen, kényelmet és stabilitást biztosítva az egyenetlen terepen.

A mozgás szabadsága

A célzottan terepfutáshoz tervezett, tágasabb elülső lábfej- és lábujjrészben jobban szétterülhet a lábfejed, hogy nehéz terepen is nagyobb stabilitással haladhass.

Továbbfejlesztett bokarész

A továbbfejlesztett bokarész rugalmas anyagának köszönhetően jobban illeszkedik a sarok köré, így távol tartja a terepen felgyülemlett szennyeződéseket.

Megbízható tapadás, csúcsirányítás

A Traction Lug technológiával ellátott, megbízható Vibram® MegaGrip külsőtalp páratlan tapadást biztosít a változó terepen.