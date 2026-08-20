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ACG Zegama Trail férfi terepfutócipő - Summit White/Phantom/Safety Orange/Fekete

ACG Zegama Trail

Férfi terepfutócipő

169,99 €
Summit White/Phantom/Safety Orange/Fekete
Cream II/Safety Orange/Light Orewood Brown
Fekete/Safety Orange/Anthracite/Summit White
Baltic Blue/Light Orewood Brown/Mink Brown/Phantom
Spruce Fog/Sea Glass/Fekete/Black Spruce
Light Crimson/Light Orewood Brown/Fekete/Fekete
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató
  • Megjelenített szín: Summit White/Phantom/Safety Orange/Fekete
  • Stílus: HV8113-103

ACG Zegama Trail

169,99 €

Egy megbízható terepfutócipő elfoglalja méltó helyét az ACG-nél. És néhány minden körülményhez megfelelő fejlesztéssel érkezik. A könnyű és ultrapárnázott ACG Zegama ötvözi a tapadást és a lábujjaidnak biztosított több helyet, hogy tartós kényelmet és irányítást biztosítson a zord terepen. Meredek emelkedők, hajtűkanyarok, húzós lejtők – a Zegama mindent megbír. És te?

Rétegelt párnázás

A megújult középtalp több ultrakönnyű ZoomX habot helyez közvetlenül a talp alá a maximális párnázás érdekében. A Cushlon 3.0 habréteg védelmet nyújt az ütközések ellen, kényelmet és stabilitást biztosítva az egyenetlen terepen.

A mozgás szabadsága

A célzottan terepfutáshoz tervezett, tágasabb elülső lábfej- és lábujjrészben jobban szétterülhet a lábfejed, hogy nehéz terepen is nagyobb stabilitással haladhass.

Továbbfejlesztett bokarész

A továbbfejlesztett bokarész rugalmas anyagának köszönhetően jobban illeszkedik a sarok köré, így távol tartja a terepen felgyülemlett szennyeződéseket.

Megbízható tapadás, csúcsirányítás

A Traction Lug technológiával ellátott, megbízható Vibram® MegaGrip külsőtalp páratlan tapadást biztosít a változó terepen.

További előnyök

A könnyű és tartós, hűsítő hálós felsőrész a legkeményebb terepen is megállja a helyét.

Termékadatok

  • Súly: kb. 338 g (44-es férfiméret)
  • Ejtés saroktól lábujjig: 4 mm
  • Megjelenített szín: Summit White/Phantom/Safety Orange/Fekete
  • Stílus: HV8113-103

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (74)

4.8 csillag

  • Muy cómodas.

    EnriqueC842528600

    Son muy cómodas, vas como flotando, a la vez que se agarran muy bien por la suela que tienen, se ajustan muy bien al tobillo y los dedos están sueltos, no están atrapados, muy contento.

  • Top!

    Vasilis978105422

    Απλά καταπληκτικό!! Άνετο,τέλεια πρόσφυση,πολύ καλή διαπνοή και δείχνει αρκετά γερό.

  • As comfy as they say.

    NickyB180512201

    I have the Zegama 1s and really like them. The Pegasus Trail is really my go-to. I’ve read a lot of great things about this Zegama ACG being the most comfortable trail shoe from Nike so decided to pick them up. Not disappointed at all! I was so impressed with how comfortable they actually are. This is initial impression, but man, I really love how they feel. Great color as well. I know I’ll end up getting another pair.

ACG Zegama Trail férfi terepfutócipő

ACG Zegama Trail

169,99 €

Könyörtelen kényelem. Puha cipő kemény terepre.

Ehhez tervezve

Terepfutás

Terep

Erősen technikás

Párnázás

Maximális

A cipő súlya

Kb. 338 g (44-es férfiméret)

Ejtés saroktól lábujjig

4 mm

Technológiai részletek

A cipő súlya

Kb. 338 g (44-es férfiméret)

Ejtés saroktól lábujjig

4 mm

Technológiák

ZoomX hab, Cushlon 3.0 hab és Vibram® Megagrip

Teljesítményfokozó jellemzők

  • Rétegelt párnázás

    A megújult középtalp több ultrakönnyű ZoomX habot helyez közvetlenül a talp alá a maximális párnázás érdekében. A Cushlon 3.0 habréteg védelmet nyújt az ütközések ellen, kényelmet és stabilitást biztosítva az egyenetlen terepen.

  • A mozgás szabadsága

    A célzottan terepfutáshoz tervezett, tágasabb elülső lábfej- és lábujjrészben jobban szétterülhet a lábfejed, hogy nehéz terepen is nagyobb stabilitással haladhass.

  • Továbbfejlesztett bokarész

    A továbbfejlesztett bokarész rugalmas anyagának köszönhetően jobban illeszkedik a sarok köré, így távol tartja a terepen felgyülemlett szennyeződéseket.

  • Megbízható tapadás, csúcsirányítás

    A Traction Lug technológiával ellátott, megbízható Vibram® MegaGrip külsőtalp páratlan tapadást biztosít a változó terepen.

Caleb Olson

„A legjobb választás kifejezetten nehéz, sziklás terepen, ahol a stabilitás és a kényelem fontosabb, mint az, hogy minél gyorsabban haladj.”

Caleb Olson

ACG sportoló, a 2025-ös Western States 100 bajnoka

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