Újrahasznosított anyagok
ACG Wolf Tree
Rövid cipzáras női felső
Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
Ezt a „Wolf Tree” kollekció részét képező felsőt Oregonban teszteltük. Egy természetben töltött nap során gyakran van szükség egy olyan meleg rétegre, amelyre mindig számíthatunk.. A Polartec® poláranyag könnyű, szellőző meleget ad, a laza fazon pedig réteges viseletként és önmagában is ideális. Állj készen a következő kalandodra – bárhol is vár rád!
- Megjelenített szín: Fekete/Anthracite/Summit White
- Stílus: HJ0237-010
ACG Wolf Tree
Ezt a „Wolf Tree” kollekció részét képező felsőt Oregonban teszteltük. Egy természetben töltött nap során gyakran van szükség egy olyan meleg rétegre, amelyre mindig számíthatunk.. A Polartec® poláranyag könnyű, szellőző meleget ad, a laza fazon pedig réteges viseletként és önmagában is ideális. Állj készen a következő kalandodra – bárhol is vár rád!
Termékadatok
- 100% poliészter
- Hímzett ACG logó a mellkas bal oldalán
- Hímzett Polartec logó a jobb karon
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Anthracite/Summit White
- Stílus: HJ0237-010
Méret és fazon
- A modell mérete: S, magassága: 170 cm
- Laza fazon: bő és laza
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Hogyan készült?
- Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
- A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.
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ACG Wolf Tree