ACG Wolf Tree rövid cipzáras női felső

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Ezt a „Wolf Tree” kollekció részét képező felsőt Oregonban teszteltük. Egy természetben töltött nap során gyakran van szükség egy olyan meleg rétegre, amelyre mindig számíthatunk.. A Polartec® poláranyag könnyű, szellőző meleget ad, a laza fazon pedig réteges viseletként és önmagában is ideális. Állj készen a következő kalandodra – bárhol is vár rád!