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ACG Wolf Tree rövid cipzáras női felső - Fekete/Anthracite/Summit White

Újrahasznosított anyagok

ACG Wolf Tree

Rövid cipzáras női felső

129,99 €
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A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

Ezt a „Wolf Tree” kollekció részét képező felsőt Oregonban teszteltük. Egy természetben töltött nap során gyakran van szükség egy olyan meleg rétegre, amelyre mindig számíthatunk.. A Polartec® poláranyag könnyű, szellőző meleget ad, a laza fazon pedig réteges viseletként és önmagában is ideális. Állj készen a következő kalandodra – bárhol is vár rád!


  • Megjelenített szín: Fekete/Anthracite/Summit White
  • Stílus: HJ0237-010

ACG Wolf Tree

129,99 €

Ezt a „Wolf Tree” kollekció részét képező felsőt Oregonban teszteltük. Egy természetben töltött nap során gyakran van szükség egy olyan meleg rétegre, amelyre mindig számíthatunk.. A Polartec® poláranyag könnyű, szellőző meleget ad, a laza fazon pedig réteges viseletként és önmagában is ideális. Állj készen a következő kalandodra – bárhol is vár rád!

Termékadatok

  • 100% poliészter
  • Hímzett ACG logó a mellkas bal oldalán
  • Hímzett Polartec logó a jobb karon
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Anthracite/Summit White
  • Stílus: HJ0237-010

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

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    ACG Wolf Tree rövid cipzáras női felső

    ACG Wolf Tree

    129,99 €

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