ACG Wolf Grid Therma-FIT férfitúranadrág

Amikor csökken a hőmérséklet, és a túrafelszerelésed elázott az izzadságtól, nehéz döntés előtt állsz: folytasd az utat, vagy fordulj vissza. Ezt az ACG Wolf Grid nadrágot úgy terveztük, hogy a szabadban tartson. A légáteresztő, hálós hátoldalú polár alkalmazkodik a változó körülményekhez. Elvezeti a nedvességet, és megtartja a testhőt, így kevesebb ruhadarabbal melegebben maradhatsz, és több élményben lehet részed.

Megjelenített szín: Fekete/Summit White

Stílus: IM4231-010