Nike ACG Vista Vert fényre sötétedő napszemüveg

exercise, fitness, training, activity Már csak pár darab maradt. Rendelj mihamarabb!

A világ legzordabb terepeire tervezett Nike ACG Vista Vert minden körülményhez megfelelő tartósságot és precíziós optikát kínál azoknak a sportolóknak, akik a határokat feszegetik. A teljes keretes kialakítás extra megerősítést ad a lencsének, hogy kiszámíthatatlan terepen is biztos tartást nyújtson. Legyen szó kövekről, gyökerekről vagy hirtelen lejtőkről, mindig számíthatsz rá. Készen áll mindenre, amit a hegyek tartogatnak.