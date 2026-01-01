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Nike ACG Vista Vert fényre sötétedő napszemüveg - Anthracite/Wolf Grey

Nike ACG Vista Vert

Fényre sötétedő napszemüveg

229,99 €
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A világ legzordabb terepeire tervezett Nike ACG Vista Vert minden körülményhez megfelelő tartósságot és precíziós optikát kínál azoknak a sportolóknak, akik a határokat feszegetik. A teljes keretes kialakítás extra megerősítést ad a lencsének, hogy kiszámíthatatlan terepen is biztos tartást nyújtson. Legyen szó kövekről, gyökerekről vagy hirtelen lejtőkről, mindig számíthatsz rá. Készen áll mindenre, amit a hegyek tartogatnak.


  • Megjelenített szín: Anthracite/Wolf Grey
  • Stílus: IQ9351-060

Nike ACG Vista Vert

229,99 €

A világ legzordabb terepeire tervezett Nike ACG Vista Vert minden körülményhez megfelelő tartósságot és precíziós optikát kínál azoknak a sportolóknak, akik a határokat feszegetik. A teljes keretes kialakítás extra megerősítést ad a lencsének, hogy kiszámíthatatlan terepen is biztos tartást nyújtson. Legyen szó kövekről, gyökerekről vagy hirtelen lejtőkről, mindig számíthatsz rá. Készen áll mindenre, amit a hegyek tartogatnak.

Előnyök

  • Keretméret: 71 mm-es lencseszélesség; 19 mm-es hídszélesség; 130 mm-es halántékhossz
  • A fényre sötétedő lencsék valós időben alkalmazkodnak a fény intenzitásához, és minden fényviszonyban megfelelően fednek.
  • A tükröződésmentes bevonattal ellátott Nike Max Optics csökkenti a fényvisszaverődést, és minden szögből éles látást biztosít.
  • A 6 bázisú, egylencsés kialakítás közepes mértékű védelmet nyújt a perifériás fény mérsékelt blokkolásával.
  • Az állítható, TPE-gumis orrpárna és szárak fokozott tapadást és stabilitást biztosítanak még nedves körülmények között is.

Termékadatok

  • Több pántrögzítési pont.
  • A fröccsöntött keret anyaga legalább 40%-ban ricinusolaj-származékból készült.
  • 100%-os UVA-/UVB-védelem
  • Megjelenített szín: Anthracite/Wolf Grey
  • Stílus: IQ9351-060

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike ACG Vista Vert fényre sötétedő napszemüveg

    Nike ACG Vista Vert

    229,99 €

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