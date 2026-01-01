Nike ACG Vista Peak napszemüveg

A világ legzordabb terepeire tervezett Nike ACG Vista Peak minden körülmény között tartósságot és precíziós optikát kínál a határokat feszegető sportolóknak. A könnyű, félkeretes kialakítás szabadon hagyja a látótered, így minden egyes gyökér, perem vagy terepváltozás éles kontúrral jelenik meg előtted. Készen áll mindenre, amit a hegyek tartogatnak.

Megjelenített szín: Safety Orange/Vast Grey

Stílus: IQ9341-819