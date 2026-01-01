Nike ACG Vista Peak
Fényre sötétedő napszemüveg
A világ legzordabb terepeire tervezett Nike ACG Vista Peak minden körülmény között tartósságot és precíziós optikát kínál a határokat feszegető sportolóknak. A könnyű, félkeretes kialakítás szabadon hagyja a látótered, így minden egyes gyökér, perem vagy terepváltozás éles kontúrral jelenik meg előtted. Készen áll mindenre, amit a hegyek tartogatnak.
- Megjelenített szín: Anthracite/Wolf Grey
- Stílus: IQ9344-060
Nike ACG Vista Peak
A világ legzordabb terepeire tervezett Nike ACG Vista Peak minden körülmény között tartósságot és precíziós optikát kínál a határokat feszegető sportolóknak. A könnyű, félkeretes kialakítás szabadon hagyja a látótered, így minden egyes gyökér, perem vagy terepváltozás éles kontúrral jelenik meg előtted. Készen áll mindenre, amit a hegyek tartogatnak.
Előnyök
- Keretméret: 71 mm-es lencseszélesség; 19 mm-es hídszélesség; 130 mm-es halántékhossz
- A fényre sötétedő lencsék valós időben alkalmazkodnak a fény intenzitásához, és minden fényviszonyban megfelelően fednek.
- A tükröződésmentes bevonattal ellátott Nike Max Optics csökkenti a fényvisszaverődést, és minden szögből éles látást biztosít.
- A 6 bázisú, egylencsés kialakítás közepes mértékű védelmet nyújt a perifériás fény mérsékelt blokkolásával.
- Az állítható, TPE-gumis orrpárna és szárak fokozott tapadást és stabilitást biztosítanak még nedves körülmények között is.
Termékadatok
- Több pántrögzítési pont.
- A fröccsöntött keret anyaga legalább 40%-ban ricinusolaj-származékból készült.
- 100%-os UVA-/UVB-védelem
- Megjelenített szín: Anthracite/Wolf Grey
- Stílus: IQ9344-060
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike ACG Vista Peak