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ACG Vault Dri-FIT hosszú ujjú felső - Baltic Blue/Spruce Fog/Summit White

Újrahasznosított anyagok

ACG Vault

Dri-FIT hosszú ujjú felső

89,99 €
Baltic Blue/Spruce Fog/Summit White
Fekete/Mean Green/Summit White
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató
A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

Neked készült, szabadtérre. Ennek a felsőnek az izzadságelvezető technológiája elvezeti az izzadságot a bőrödről, és elősegíti a gyors elpárologtatást, így szárazon tart, és kényelmes. És az extra szellőzés? Hálós paneleket adtunk hozzá, hogy ott lehessen erősebb a légáramlás, ahol a legnagyobb szükséged van rá.


  • Megjelenített szín: Baltic Blue/Spruce Fog/Summit White
  • Stílus: IF1004-416

ACG Vault

89,99 €

Neked készült, szabadtérre. Ennek a felsőnek az izzadságelvezető technológiája elvezeti az izzadságot a bőrödről, és elősegíti a gyors elpárologtatást, így szárazon tart, és kényelmes. És az extra szellőzés? Hálós paneleket adtunk hozzá, hogy ott lehessen erősebb a légáramlás, ahol a legnagyobb szükséged van rá.

Termékadatok

  • Fényvisszaverő ACG és Nike Swoosh logók
  • Nem használható személyi védőfelszerelésként (PPE)
  • Fő alkotórész: 90% poliészter/10% spandex. Háló: 100% poliészter. Betétek: 72% poliészter/28% spandex.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Baltic Blue/Spruce Fog/Summit White
  • Stílus: IF1004-416

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

Értékelések (2)

5 csillag

  • One Cool Shirt

    OmarA990654971

    Super cool and comfortable stuff we got here. I appreciate the quality and all the little details about the shirt. Very well designed. Makes me want to get ACG tatted on me. Viva ACG! Viva Nike!

  • Nice shirt

    AttaullahK866199706

    This is a really nice shirt and the material is good!

ACG Vault Dri-FIT hosszú ujjú felső

ACG Vault

89,99 €

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