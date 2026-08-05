ACG Vault Dri-FIT hosszú ujjú felső

Neked készült, szabadtérre. Ennek a felsőnek az izzadságelvezető technológiája elvezeti az izzadságot a bőrödről, és elősegíti a gyors elpárologtatást, így szárazon tart, és kényelmes. És az extra szellőzés? Hálós paneleket adtunk hozzá, hogy ott lehessen erősebb a légáramlás, ahol a legnagyobb szükséged van rá.

Megjelenített szín: Baltic Blue/Spruce Fog/Summit White

Stílus: IF1004-416