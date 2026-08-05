ACG Vault Dri-FIT hosszú ujjú felső

One Cool Shirt
OmarA990654971
Super cool and comfortable stuff we got here. I appreciate the quality and all the little details about the shirt. Very well designed. Makes me want to get ACG tatted on me. Viva ACG! Viva Nike!
Újrahasznosított anyagok
Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
Neked készült, szabadtérre. Ennek a felsőnek az izzadságelvezető technológiája elvezeti az izzadságot a bőrödről, és elősegíti a gyors elpárologtatást, így szárazon tart, és kényelmes. És az extra szellőzés? Hálós paneleket adtunk hozzá, hogy ott lehessen erősebb a légáramlás, ahol a legnagyobb szükséged van rá.
ACG Vault
Neked készült, szabadtérre. Ennek a felsőnek az izzadságelvezető technológiája elvezeti az izzadságot a bőrödről, és elősegíti a gyors elpárologtatást, így szárazon tart, és kényelmes. És az extra szellőzés? Hálós paneleket adtunk hozzá, hogy ott lehessen erősebb a légáramlás, ahol a legnagyobb szükséged van rá.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
One Cool Shirt
OmarA990654971
Super cool and comfortable stuff we got here. I appreciate the quality and all the little details about the shirt. Very well designed. Makes me want to get ACG tatted on me. Viva ACG! Viva Nike!
Nice shirt
AttaullahK866199706
This is a really nice shirt and the material is good!
ACG Vault