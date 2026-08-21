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Nike ACG Ultrafly Trail cipő terepfutáshoz - Fekete/Photon Dust/Photon Dust

Nike ACG Ultrafly Trail

Cipő terepfutó versenyekre

249,99 €
Fekete/Photon Dust/Photon Dust
Hyper Crimson/Total Orange/Vivid Purple/Fehér
Volt Tint/Steam/Sea Glass/Burgundy Ash
Baltic Blue/Court Blue
Light Crimson/Summit White/Summit White/Pure Platinum
Spruce Fog/Sea Glass/Black Spruce
Sail/Fehér/Safety Orange/Fekete
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató
  • Megjelenített szín: Fekete/Photon Dust/Photon Dust
  • Stílus: HF5668-001

Nike ACG Ultrafly Trail

249,99 €

Az ultrakönnyű habszivacs és a fokozott tapadás felgyorsít a terepen.

Az Ultrafly Trail finomhangolással tervezte újra az eredeti modell minden ismert és kedvelt részletét, hogy mindent beleadhass. A ruganyos ZoomX habszivacs dinamikusabb, a teljes hosszúságú szénszálas lemez pedig puhább, így egyenletes futásélményt biztosít. A külsőtalp segít csökkenteni a súlyt, és fokozott tapadást biztosít, mialatt magad mögött hagyod a kilométereket.

ZoomX habszivacs

A rendkívül dinamikus ZoomX habszivacs középtalp a Nike legnagyobb energia-visszanyerését biztosítja, és stabil érzést nyújt a terepen. A hab a fokozott dinamizmus érdekében a saroknál „szabadabb”.

Szellőző hálós felsőrész

Ne aggódj a pocsolyák vagy patakok miatt – a felsőrész vízelvezető. Könnyű, tartós és jól szellőzik.

Nagyobb rugalmasság

A teljes hosszúságú szénszálas lemez segítségével megbirkózhatsz a technikát igénylő terepekkel. Az eredeti Ultraflyhoz képest csökkentettük a merevséget, hogy jobb irányíthatóságot biztosítsunk a terepen.

Fokozott tapadás

A Vibram® Megagrip külsőtalppal végigcsinálhatod a távot. Úgy terveztük, hogy tartósságot és fokozott tapadást biztosítson nedves terepen.

Termékadatok

  • Tömeg: kb. 287 g (44-es férfiméret)
  • Ejtés saroktól lábujjig: 8,5 mm
  • Megjelenített szín: Fekete/Photon Dust/Photon Dust
  • Stílus: HF5668-001

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (42)

4.7 csillag

  • brilliant

    GauriD468641112

    brilliant! not worn yet. but they have a potential to be my favorite pair.

  • Awesome Pair

    n2nie

    Amazing pair of shoes. I’m a frequent runner on the road and trail (light to mild terrain). Very stable on the heel and very light. The shoes have energy return and you can feel it. It wants you to go faster. I have put in 30 miles and it feels great. Will buy another pair.

  • The best!

    RuNaP313470693

    The ACG Ultrafly performs exceptionally well off‑road. Great traction, durable materials, and a secure fit make them ideal for fast, confident runs on mixed terrain.

Nike ACG Ultrafly Trail cipő terepfutáshoz

Nike ACG Ultrafly Trail

249,99 €

Könnyed sebesség, tapadás és energia-visszanyerés, bármivel is nézel szembe.

Ehhez tervezve

Terepfutás és versenyzés

Terep

Kevésbé, mérsékelten vagy erősen technikás

Párnázás

Dinamikus

A cipő súlya

Kb. 287 g (44-es férfiméret)

Ejtés saroktól lábujjig

8,5 mm

Technológiai részletek

A cipő súlya

287 g (44-es férfiméret)

Ejtés saroktól lábujjig

8,5 mm

Technológiák

ZoomX hab, szénszálas Flyplate és Vibram® Megagrip

Újdonságok

    • A ZoomX hab legújabb verziója tartós, puha és dinamikus – terepfutásra alkottuk.
    • A teljes hosszúságú szénszálas lemez kevésbé merev az eredeti Ultraflyhoz képest.
    • A Vibram® Megagrip külsőtalp kivételes tapadást biztosít terepen, kevesebb súllyal. A stratégiailag elhelyezett bütykök tapadás biztosítanak a szintkülönbségek leküzdése során.

Teljesítményfokozó jellemzők

  • ZoomX hab

    A rendkívül dinamikus ZoomX habszivacs középtalp a Nike legnagyobb energia-visszanyerését biztosítja, és stabil érzést nyújt a terepen.

  • Szellőző hálóból készült felsőrész

    Ne aggódj a pocsolyák vagy patakok miatt – a felsőrész vízelvezető. Könnyű, tartós és jól szellőzik.

  • Nagyobb rugalmasság

    A teljes hosszúságú szénszálas lemez segít megbirkózni a technikás terepekkel. Az eredeti Ultraflyhoz képest csökkentettük a merevséget a biztosabb talajfogás érdekében.

  • Fokozott tapadás

    A Vibram® Megagrip külsőtalppal végigcsinálhatod a távot. Úgy terveztük, hogy tartósságot és fokozott tapadást biztosítson nedves terepen.

hero
Caleb Olson

„Ez a kedvenc versenycipőm – ennek köszönhetem a dobogós helyezést a legnagyobb versenyeimen.”

Caleb Olson

2025-ös Western States-bajnok

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