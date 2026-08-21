Nike ACG Ultrafly Trail cipő terepfutáshoz

brilliant
GauriD468641112
brilliant! not worn yet. but they have a potential to be my favorite pair.
Nike ACG Ultrafly Trail
Az ultrakönnyű habszivacs és a fokozott tapadás felgyorsít a terepen.
Az Ultrafly Trail finomhangolással tervezte újra az eredeti modell minden ismert és kedvelt részletét, hogy mindent beleadhass. A ruganyos ZoomX habszivacs dinamikusabb, a teljes hosszúságú szénszálas lemez pedig puhább, így egyenletes futásélményt biztosít. A külsőtalp segít csökkenteni a súlyt, és fokozott tapadást biztosít, mialatt magad mögött hagyod a kilométereket.
A rendkívül dinamikus ZoomX habszivacs középtalp a Nike legnagyobb energia-visszanyerését biztosítja, és stabil érzést nyújt a terepen. A hab a fokozott dinamizmus érdekében a saroknál „szabadabb”.
Ne aggódj a pocsolyák vagy patakok miatt – a felsőrész vízelvezető. Könnyű, tartós és jól szellőzik.
A teljes hosszúságú szénszálas lemez segítségével megbirkózhatsz a technikát igénylő terepekkel. Az eredeti Ultraflyhoz képest csökkentettük a merevséget, hogy jobb irányíthatóságot biztosítsunk a terepen.
A Vibram® Megagrip külsőtalppal végigcsinálhatod a távot. Úgy terveztük, hogy tartósságot és fokozott tapadást biztosítson nedves terepen.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.7 csillag
brilliant
GauriD468641112
brilliant! not worn yet. but they have a potential to be my favorite pair.
Awesome Pair
n2nie
Amazing pair of shoes. I’m a frequent runner on the road and trail (light to mild terrain). Very stable on the heel and very light. The shoes have energy return and you can feel it. It wants you to go faster. I have put in 30 miles and it feels great. Will buy another pair.
The best!
RuNaP313470693
The ACG Ultrafly performs exceptionally well off‑road. Great traction, durable materials, and a secure fit make them ideal for fast, confident runs on mixed terrain.
Nike ACG Ultrafly Trail
Ehhez tervezve
Terep
Párnázás
A cipő súlya
Ejtés saroktól lábujjig
A cipő súlya
287 g (44-es férfiméret)
Ejtés saroktól lábujjig
8,5 mm
Technológiák
ZoomX hab, szénszálas Flyplate és Vibram® Megagrip
Caleb Olson
2025-ös Western States-bajnok