Nike ACG Ultrafly Trail cipő terepfutáshoz

Nike ACG Ultrafly Trail

249,99 €

Az ultrakönnyű habszivacs és a fokozott tapadás felgyorsít a terepen.

Az Ultrafly Trail finomhangolással tervezte újra az eredeti modell minden ismert és kedvelt részletét, hogy mindent beleadhass. A ruganyos ZoomX habszivacs dinamikusabb, a teljes hosszúságú szénszálas lemez pedig puhább, így egyenletes futásélményt biztosít. A külsőtalp segít csökkenteni a súlyt, és fokozott tapadást biztosít, mialatt magad mögött hagyod a kilométereket.

ZoomX habszivacs

A rendkívül dinamikus ZoomX habszivacs középtalp a Nike legnagyobb energia-visszanyerését biztosítja, és stabil érzést nyújt a terepen. A hab a fokozott dinamizmus érdekében a saroknál „szabadabb”.

Szellőző hálós felsőrész

Ne aggódj a pocsolyák vagy patakok miatt – a felsőrész vízelvezető. Könnyű, tartós és jól szellőzik.

Nagyobb rugalmasság

A teljes hosszúságú szénszálas lemez segítségével megbirkózhatsz a technikát igénylő terepekkel. Az eredeti Ultraflyhoz képest csökkentettük a merevséget, hogy jobb irányíthatóságot biztosítsunk a terepen.

Fokozott tapadás

A Vibram® Megagrip külsőtalppal végigcsinálhatod a távot. Úgy terveztük, hogy tartósságot és fokozott tapadást biztosítson nedves terepen.