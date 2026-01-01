ACG „Tuff Fleece” kerek nyakkivágású női pulóver

Hűvös az idő? Öltözz rétegesen a könnyű Tuff Fleece nadrágba. A vastag francia frottírból készült pulóver puha tapintású és strukturált. Anyaga Dri-FIT technológiával készült azokra a napokra, amikor jól szellőző, meleg rétegre van szükséged.

Megjelenített szín: Dark Smoke Grey/Fehér

Stílus: IU8168-070