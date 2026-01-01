Újrahasznosított anyagok
ACG „Tuff Fleece”
Kerek nyakkivágású női pulóver
Hűvös az idő? Öltözz rétegesen a könnyű Tuff Fleece nadrágba. A vastag francia frottírból készült pulóver puha tapintású és strukturált. Anyaga Dri-FIT technológiával készült azokra a napokra, amikor jól szellőző, meleg rétegre van szükséged.
- Megjelenített szín: Dark Smoke Grey/Fehér
- Stílus: IU8168-070
ACG „Tuff Fleece”
Hűvös az idő? Öltözz rétegesen a könnyű Tuff Fleece nadrágba. A vastag francia frottírból készült pulóver puha tapintású és strukturált. Anyaga Dri-FIT technológiával készült azokra a napokra, amikor jól szellőző, meleg rétegre van szükséged.
Előnyök
- A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
- A vállaknál és a törzsnél bő szabásnak köszönhetően könnyedén rétegezhető egy aláöltözet fölé.
Termékadatok
- 75% pamut/25% poliészter
- Bordázott gallér, mandzsetták és szegély
- Akasztófül
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Dark Smoke Grey/Fehér
- Stílus: IU8168-070
Méret és fazon
- A modell mérete: S, magassága: 175 cm
- Laza fazon: bő és laza
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Értékelések (0)
Értékelések (0)
Nincsenek vélemények
Mondd el a véleményed. Értékeld te elsőként: ACG „Tuff Fleece”.
ACG „Tuff Fleece”