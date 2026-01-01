Újrahasznosított anyagok
Nike ACG „Solar Chase”
Dri-FIT női terepfutó trikó
Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
A forró napokra és hosszú terepfutásokra tervezett trikó minimális varrással készült, hogy csökkentse a kidörzsölődést. A könnyű és rugalmas anyag sima tapintású és gyorsan szárad, így a perzselő hőségben is kényelmes viselet.
- Megjelenített szín: Mean Green/Summit White
- Stílus: IF1511-307
Nike ACG „Solar Chase”
A forró napokra és hosszú terepfutásokra tervezett trikó minimális varrással készült, hogy csökkentse a kidörzsölődést. A könnyű és rugalmas anyag sima tapintású és gyorsan szárad, így a perzselő hőségben is kényelmes viselet.
A Dolomit-hegység ihlette
A felső mintáját az északkelet-olaszországi Dolomit-hegységbe tett utazásunk ihlette. A rétektől a barlangokig lenyűgözött minket a szépség, és megrémítettek a mitikus lények történetei.
Izzadságelvezető technológia
A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
Termékadatok
- Fényvisszaverő ACG és Swoosh logó
- Nem használható személyi védőfelszerelésként (PPE)
- 87% poliészter/13% spandex
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Mean Green/Summit White
- Stílus: IF1511-307
Méret és fazon
- A modell mérete: S, magassága: 178 cm
- Karcsúsított fazon: elegáns és testre szabott
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Hogyan készült?
- Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
- A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.
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Nike ACG „Solar Chase”