Nike ACG „Solar Chase” Dri-FIT női terepfutó trikó

Nike ACG „Solar Chase”

54,99 €

A forró napokra és hosszú terepfutásokra tervezett trikó minimális varrással készült, hogy csökkentse a kidörzsölődést. A könnyű és rugalmas anyag sima tapintású és gyorsan szárad, így a perzselő hőségben is kényelmes viselet.

A Dolomit-hegység ihlette

A felső mintáját az északkelet-olaszországi Dolomit-hegységbe tett utazásunk ihlette. A rétektől a barlangokig lenyűgözött minket a szépség, és megrémítettek a mitikus lények történetei.

Izzadságelvezető technológia

A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.