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Nike ACG „Solar Chase” Dri-FIT női terepfutó trikó - Mean Green/Summit White

Újrahasznosított anyagok

Nike ACG „Solar Chase”

Dri-FIT női terepfutó trikó

54,99 €
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Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

A forró napokra és hosszú terepfutásokra tervezett trikó minimális varrással készült, hogy csökkentse a kidörzsölődést. A könnyű és rugalmas anyag sima tapintású és gyorsan szárad, így a perzselő hőségben is kényelmes viselet.


  • Megjelenített szín: Mean Green/Summit White
  • Stílus: IF1511-307

Nike ACG „Solar Chase”

54,99 €

A forró napokra és hosszú terepfutásokra tervezett trikó minimális varrással készült, hogy csökkentse a kidörzsölődést. A könnyű és rugalmas anyag sima tapintású és gyorsan szárad, így a perzselő hőségben is kényelmes viselet.

A Dolomit-hegység ihlette

A felső mintáját az északkelet-olaszországi Dolomit-hegységbe tett utazásunk ihlette. A rétektől a barlangokig lenyűgözött minket a szépség, és megrémítettek a mitikus lények történetei.

Izzadságelvezető technológia

A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.

Termékadatok

  • Fényvisszaverő ACG és Swoosh logó
  • Nem használható személyi védőfelszerelésként (PPE)
  • 87% poliészter/13% spandex
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Mean Green/Summit White
  • Stílus: IF1511-307

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

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    Nike ACG „Solar Chase” Dri-FIT női terepfutó trikó

    Nike ACG „Solar Chase”

    54,99 €

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