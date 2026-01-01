Újrahasznosított anyagok
Nike ACG „Smith Summit”
UV-védelmet adó, vízlepergető férfinadrág
Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított nejlon szálakból készült
Földönkívüliek vagy optikai csalódás? A texasi Marfa égboltján látható titokzatos fények ihlették klasszikus Smith Summit cargo nadrágunk merész, új változatát. Megőriztük a jól ismert technológiát, azaz a gyorsan száradó, vízlepergető és UV-védelmet adó anyagot. A nadrág továbbra is rövidnadrággá alakítható a lecipzározható kialakításnak köszönhetően.
- Megjelenített szín: Anthracite/Fekete/Summit White
- Stílus: HV1129-060
Nike ACG „Smith Summit”
Földönkívüliek vagy optikai csalódás? A texasi Marfa égboltján látható titokzatos fények ihlették klasszikus Smith Summit cargo nadrágunk merész, új változatát. Megőriztük a jól ismert technológiát, azaz a gyorsan száradó, vízlepergető és UV-védelmet adó anyagot. A nadrág továbbra is rövidnadrággá alakítható a lecipzározható kialakításnak köszönhetően.
A Smith Rock ihlette
Ezt a nadrágot eredetileg a Smith Rockban terveztük és teszteltük – egy sziklamászó játszótéren az USA Oregon államában. Ennek a változatnak a mintáját a texasi Marfa égboltján látható fények ihlették. Az 1883-as első dokumentált észlelés óta az emberek azon tűnődnek, vajon ezek a jelenségek a földönkívüli élet bizonyítékai-e.
Kalandra felszerelkezve
A szőtt anyag taszítja a vizet, és véd az UV-sugarakkal szemben, így teljes körű védelmet nyújt a szabadban.
Szabadtéri használatra
A laza fazon az ülepnél, a combnál és a szárnál bő szabású. A térdrész tagoltsága, az enyhén rugalmas anyag és a varráson elhelyezett betoldás természetes mozgást tesz lehetővé.
Többféle stílus
A levehető alsó paneleknek köszönhetően a rétegek közötti váltás még soha nem volt ilyen egyszerű. Színkódolt cipzárakat helyeztünk el rajta, hogy minden szár a megfelelő helyre kerüljön.
További előnyök
- Az övvel ellátott, rugalmas derékrész lehetővé teszi, hogy beállítsd a kívánt illeszkedést.
- A sötétben világító UFO gyöngy fokozza az idegenek által ihletett dizájnt.
Termékadatok
- Fő alkotórész: 96% nejlon/4% spandex. Felső zsebbetét: 100% poliészter.
- Hímzett Nike ACG és Swoosh logók
- Ez a termék UVA- és UVB-védelmet biztosít a ruhadarab által fedett bőrfelületeken. A kilátszó területek védelmében ajánlott jó minőségű fényvédő használata.
- Patentos záródás
- Rögzítős zsinór a szegélyeknél
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Anthracite/Fekete/Summit White
- Stílus: HV1129-060
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 185 cm
- Laza fazon: bő és laza
- Teljes hossz: a boka alá ér
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Hogyan készült?
- A Nike termékek újrahasznosított nejlon anyaga különböző helyekről származik, beleértve az újrahasznosított szőnyeget és a használt halászhálókat. A nejlont megtisztítják, kiválogatják, és kémiai vagy mechanikai újrahasznosítási eljárások révén pelletekké alakítják, így új, újrahasznosított nejlon szálakat hoznak létre.
- Az újrahasznosított nejlon anyagokat tartalmazó ruhadarabok akár 50%-kal csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan gyártott nejlonhoz képest.
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Nike ACG „Smith Summit”