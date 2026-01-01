Nike ACG „Smith Summit” UV-védelmet adó, vízlepergető férfinadrág

Nike ACG „Smith Summit”

194,99 €

Földönkívüliek vagy optikai csalódás? A texasi Marfa égboltján látható titokzatos fények ihlették klasszikus Smith Summit cargo nadrágunk merész, új változatát. Megőriztük a jól ismert technológiát, azaz a gyorsan száradó, vízlepergető és UV-védelmet adó anyagot. A nadrág továbbra is rövidnadrággá alakítható a lecipzározható kialakításnak köszönhetően.

A Smith Rock ihlette

Ezt a nadrágot eredetileg a Smith Rockban terveztük és teszteltük – egy sziklamászó játszótéren az USA Oregon államában. Ennek a változatnak a mintáját a texasi Marfa égboltján látható fények ihlették. Az 1883-as első dokumentált észlelés óta az emberek azon tűnődnek, vajon ezek a jelenségek a földönkívüli élet bizonyítékai-e.

Kalandra felszerelkezve

A szőtt anyag taszítja a vizet, és véd az UV-sugarakkal szemben, így teljes körű védelmet nyújt a szabadban.

Szabadtéri használatra

A laza fazon az ülepnél, a combnál és a szárnál bő szabású. A térdrész tagoltsága, az enyhén rugalmas anyag és a varráson elhelyezett betoldás természetes mozgást tesz lehetővé.

Többféle stílus

A levehető alsó paneleknek köszönhetően a rétegek közötti váltás még soha nem volt ilyen egyszerű. Színkódolt cipzárakat helyeztünk el rajta, hogy minden szár a megfelelő helyre kerüljön.