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Nike ACG „Smith Summit” UV-védelmet adó, vízlepergető férfinadrág - Anthracite/Fekete/Summit White

Újrahasznosított anyagok

Nike ACG „Smith Summit”

UV-védelmet adó, vízlepergető férfinadrág

194,99 €
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató
A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított nejlon szálakból készült

Földönkívüliek vagy optikai csalódás? A texasi Marfa égboltján látható titokzatos fények ihlették klasszikus Smith Summit cargo nadrágunk merész, új változatát. Megőriztük a jól ismert technológiát, azaz a gyorsan száradó, vízlepergető és UV-védelmet adó anyagot. A nadrág továbbra is rövidnadrággá alakítható a lecipzározható kialakításnak köszönhetően.


  • Megjelenített szín: Anthracite/Fekete/Summit White
  • Stílus: HV1129-060

Nike ACG „Smith Summit”

194,99 €

Földönkívüliek vagy optikai csalódás? A texasi Marfa égboltján látható titokzatos fények ihlették klasszikus Smith Summit cargo nadrágunk merész, új változatát. Megőriztük a jól ismert technológiát, azaz a gyorsan száradó, vízlepergető és UV-védelmet adó anyagot. A nadrág továbbra is rövidnadrággá alakítható a lecipzározható kialakításnak köszönhetően.

A Smith Rock ihlette

Ezt a nadrágot eredetileg a Smith Rockban terveztük és teszteltük – egy sziklamászó játszótéren az USA Oregon államában. Ennek a változatnak a mintáját a texasi Marfa égboltján látható fények ihlették. Az 1883-as első dokumentált észlelés óta az emberek azon tűnődnek, vajon ezek a jelenségek a földönkívüli élet bizonyítékai-e.

Kalandra felszerelkezve

A szőtt anyag taszítja a vizet, és véd az UV-sugarakkal szemben, így teljes körű védelmet nyújt a szabadban.

Szabadtéri használatra

A laza fazon az ülepnél, a combnál és a szárnál bő szabású. A térdrész tagoltsága, az enyhén rugalmas anyag és a varráson elhelyezett betoldás természetes mozgást tesz lehetővé.

Többféle stílus

A levehető alsó paneleknek köszönhetően a rétegek közötti váltás még soha nem volt ilyen egyszerű. Színkódolt cipzárakat helyeztünk el rajta, hogy minden szár a megfelelő helyre kerüljön.

További előnyök

  • Az övvel ellátott, rugalmas derékrész lehetővé teszi, hogy beállítsd a kívánt illeszkedést.
  • A sötétben világító UFO gyöngy fokozza az idegenek által ihletett dizájnt.

Termékadatok

  • Fő alkotórész: 96% nejlon/4% spandex. Felső zsebbetét: 100% poliészter.
  • Hímzett Nike ACG és Swoosh logók
  • Ez a termék UVA- és UVB-védelmet biztosít a ruhadarab által fedett bőrfelületeken. A kilátszó területek védelmében ajánlott jó minőségű fényvédő használata.
  • Patentos záródás
  • Rögzítős zsinór a szegélyeknél
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Anthracite/Fekete/Summit White
  • Stílus: HV1129-060

Méret és fazon

    • A modell mérete: M, magassága: 185 cm
    • Laza fazon: bő és laza
    • Teljes hossz: a boka alá ér
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • A Nike termékek újrahasznosított nejlon anyaga különböző helyekről származik, beleértve az újrahasznosított szőnyeget és a használt halászhálókat. A nejlont megtisztítják, kiválogatják, és kémiai vagy mechanikai újrahasznosítási eljárások révén pelletekké alakítják, így új, újrahasznosított nejlon szálakat hoznak létre.
    • Az újrahasznosított nejlon anyagokat tartalmazó ruhadarabok akár 50%-kal csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan gyártott nejlonhoz képest.

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    Nike ACG „Smith Summit” UV-védelmet adó, vízlepergető férfinadrág

    Nike ACG „Smith Summit”

    194,99 €

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