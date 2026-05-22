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ACG Smith Summit lecipzározható női nadrág - College Grey/Grey Fog/Photon Dust/Summit White

Újrahasznosított anyagok

ACG Smith Summit

Lecipzárazható női nadrág

30% kedvezmény
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított nejlon szálakból készült

Cipzározd ki és húzd le, hogy rövidnadrágot varázsolj belőle. A hosszúságtól függetlenül a gyorsan száradó, vízlepergető és UV-álló anyag (és a sok zseb) megadja a szükséges sokoldalúságot.


  • Megjelenített szín: College Grey/Grey Fog/Photon Dust/Summit White
  • Stílus: HV6391-009

ACG Smith Summit

30% kedvezmény

Cipzározd ki és húzd le, hogy rövidnadrágot varázsolj belőle. A hosszúságtól függetlenül a gyorsan száradó, vízlepergető és UV-álló anyag (és a sok zseb) megadja a szükséges sokoldalúságot.

Termékadatok

  • Fő alkotórész: 96% nejlon/4% spandex. Felső zsebbetét: 100% poliészter.
  • Ez a termék UVA- és UVB-védelmet biztosít a ruhadarab által fedett bőrfelületeken. A kilátszó területek védelmében ajánlott jó minőségű fényvédő használata.
  • Rugalmas derékrész
  • Középmagas
  • Laza fazon
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: College Grey/Grey Fog/Photon Dust/Summit White
  • Stílus: HV6391-009

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • A Nike termékek újrahasznosított nejlon anyaga különböző helyekről származik, beleértve az újrahasznosított szőnyeget és a használt halászhálókat. A nejlont megtisztítják, kiválogatják, és kémiai vagy mechanikai újrahasznosítási eljárások révén pelletekké alakítják, így új, újrahasznosított nejlon szálakat hoznak létre.
    • Az újrahasznosított nejlon anyagokat tartalmazó ruhadarabok akár 50%-kal csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan gyártott nejlonhoz képest.

Értékelések (1)

5 csillag

  • vkim93

    Perfect baggy style, comfortable, and feels high quality. Just runs big, so I had to size down from my normal size S (27 inch waist for reference) to XS.

ACG Smith Summit lecipzározható női nadrág

ACG Smith Summit

30% kedvezmény

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