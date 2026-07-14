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Nike ACG Rufus férficipő - Light British Tan/Baroque Brown/Sanddrift/Light British Tan

Nike ACG Rufus

Férficipő

109,99 €
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Könnyen belebújhatsz és tetszés szerint viselheted, így az ACG Rufus biztosan helyet kap cipőid sorában. Tapadós külsőtalpa párnázottabb középtalppal párosul, amely kényelmes, és remekül tapad, miközben járatlan utakra tévedsz.


  • Megjelenített szín: Light British Tan/Baroque Brown/Sanddrift/Light British Tan
  • Stílus: HV4087-200

Nike ACG Rufus

109,99 €

Könnyen belebújhatsz és tetszés szerint viselheted, így az ACG Rufus biztosan helyet kap cipőid sorában. Tapadós külsőtalpa párnázottabb középtalppal párosul, amely kényelmes, és remekül tapad, miközben járatlan utakra tévedsz.

Termékadatok

  • Párnázott szár
  • Szivacsos középtalp
  • Gumi külsőtalp
  • Megjelenített szín: Light British Tan/Baroque Brown/Sanddrift/Light British Tan
  • Stílus: HV4087-200

Nike ACG

A Nike All Conditions Gear modern dizájnja felveszi a harcot az időjárás viszontagságaival szemben, így bármikor meghódíthatod vagy akár el is hagyhatod a városi terepet. A szélálló, vízhatlan és szellőző anyag jól fed, míg a magasabb szintű dizájn sokoldalú tárolási lehetőséget és stílust biztosít.

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (2)

4.5 csillag

  • DanielO716160454

    La zapatillas son muy bonitas, pero he comprado mi número habitual y se me salen (OJO), las he tenido que devolver porque son grandes.

  • Great Shoe

    johnw671632531

    Great shoe, however they come up a little big, I would recommend going down a 1/2 size for a comfortable fit.

Nike ACG Rufus férficipő

Nike ACG Rufus

109,99 €

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