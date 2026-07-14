Nike ACG Rufus férficipő

DanielO716160454
La zapatillas son muy bonitas, pero he comprado mi número habitual y se me salen (OJO), las he tenido que devolver porque son grandes.
Könnyen belebújhatsz és tetszés szerint viselheted, így az ACG Rufus biztosan helyet kap cipőid sorában. Tapadós külsőtalpa párnázottabb középtalppal párosul, amely kényelmes, és remekül tapad, miközben járatlan utakra tévedsz.
Nike ACG Rufus
Könnyen belebújhatsz és tetszés szerint viselheted, így az ACG Rufus biztosan helyet kap cipőid sorában. Tapadós külsőtalpa párnázottabb középtalppal párosul, amely kényelmes, és remekül tapad, miközben járatlan utakra tévedsz.
A Nike All Conditions Gear modern dizájnja felveszi a harcot az időjárás viszontagságaival szemben, így bármikor meghódíthatod vagy akár el is hagyhatod a városi terepet. A szélálló, vízhatlan és szellőző anyag jól fed, míg a magasabb szintű dizájn sokoldalú tárolási lehetőséget és stílust biztosít.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.5 csillag
DanielO716160454
La zapatillas son muy bonitas, pero he comprado mi número habitual y se me salen (OJO), las he tenido que devolver porque son grandes.
Great Shoe
johnw671632531
Great shoe, however they come up a little big, I would recommend going down a 1/2 size for a comfortable fit.
Nike ACG Rufus