Nike ACG Rufus férficipő

Nike ACG Rufus

109,99 €

Könnyen belebújhatsz és tetszés szerint viselheted, így az ACG Rufus biztosan helyet kap cipőid sorában. Tapadós külsőtalpa párnázottabb középtalppal párosul, amely kényelmes, és remekül tapad, miközben járatlan utakra tévedsz.

Nike ACG

A Nike All Conditions Gear modern dizájnja felveszi a harcot az időjárás viszontagságaival szemben, így bármikor meghódíthatod vagy akár el is hagyhatod a városi terepet. A szélálló, vízhatlan és szellőző anyag jól fed, míg a magasabb szintű dizájn sokoldalú tárolási lehetőséget és stílust biztosít.