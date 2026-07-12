ACG Radical AirFlow NXT Dri-FIT hosszú ujjú női felső terepfutáshoz

ACG Radical AirFlow NXT

149,99 €

FORRADALMI INNOVÁCIÓ MOZGÁSBAN LÉVŐ SPORTOLÓKNAK.

A Radical AirFlow egy rendkívül ambiciózus anyag, amelynek célja a légáramlás fokozása. Ezt a Radical AirFlow innovációját maximálisan kihasználó, hosszú ujjú versenyfelsőt úgy alakítottuk ki, hogy nagyobb mennyiségű levegő áramolhasson közvetlenül a bőrödre, miközben fokozod a tempót. A Radical AirFlow anyagot kiemelkedő ACG-terepfutók viselték és tesztelték, és kiváló eredményeket ért el. Most rajtad a sor, hogy te is átéld a hűsítő érzést.

Radikális innováció

A Radical AirFlow rendkívül jól szellőző, nyitott lyukú szerkezete elősegíti, hogy nagyobb mennyiségű levegő áramoljon közvetlenül a bőrödre, és mozgás közben gyorsan elpárologtassa az izzadságot. A speciálisan kialakított légcsatornák felgyorsítják a légáramlást, hogy a tested természetes hűtőmechanizmusai a lehető legjobban működjenek.

Radikális szerkezet

A ruhadarab rendkívül sokoldalú, és a kiváló mobilitás és hűtés érdekében készült. Puha, lyukacsos kötött anyagát speciális légcsatornákkal láttuk el a felmelegedésre és kidörzsölődésre leginkább hajlamos területeken, hogy az előtted álló kilométerek során hűsítsen és kényelmes legyen.

Radikális tesztelés

A Nike Running történetének egyik legnagyobb tereptesztprogramjában az All Conditions Racing Department (ACRD) elit sportolói a 2025-ös szezonban tesztelték a prototípust. A Nike tervezői a versenyeken és a laboratóriumi teszteken gyűjtött visszajelzések alapján finomították a ruhadarabot. Caleb Olson, az elit terepfutó és az ACRD sportolója, egy prototípust viselve szerezte meg az első helyet a kimerítő 160 kilométeres hosszútávfutáson 2025-ben, ráadásul a futam történetének második legjobb idejét érte el.