triangle, start, resume, beginVideo
 
1 / 6. kép
ACG Radical AirFlow NXT Dri-FIT hosszú ujjú női felső terepfutáshoz - Fehér/Anthracite

Újrahasznosított anyagok

ACG Radical AirFlow NXT

Dri-FIT hosszú ujjú női felső terepfutáshoz

149,99 €
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató
A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

A Radical AirFlow egy rendkívül ambiciózus anyag, amelynek célja a légáramlás fokozása. Ezt a Radical AirFlow innovációját maximálisan kihasználó, hosszú ujjú versenyfelsőt úgy alakítottuk ki, hogy nagyobb mennyiségű levegő áramolhasson közvetlenül a bőrödre, miközben fokozod a tempót. A Radical AirFlow anyagot kiemelkedő ACG-terepfutók viselték és tesztelték, és kiváló eredményeket ért el. Most rajtad a sor, hogy te is átéld a hűsítő érzést.


  • Megjelenített szín: Fehér/Anthracite
  • Stílus: IQ5852-100

ACG Radical AirFlow NXT

149,99 €

FORRADALMI INNOVÁCIÓ MOZGÁSBAN LÉVŐ SPORTOLÓKNAK.

A Radical AirFlow egy rendkívül ambiciózus anyag, amelynek célja a légáramlás fokozása. Ezt a Radical AirFlow innovációját maximálisan kihasználó, hosszú ujjú versenyfelsőt úgy alakítottuk ki, hogy nagyobb mennyiségű levegő áramolhasson közvetlenül a bőrödre, miközben fokozod a tempót. A Radical AirFlow anyagot kiemelkedő ACG-terepfutók viselték és tesztelték, és kiváló eredményeket ért el. Most rajtad a sor, hogy te is átéld a hűsítő érzést.

Radikális innováció

A Radical AirFlow rendkívül jól szellőző, nyitott lyukú szerkezete elősegíti, hogy nagyobb mennyiségű levegő áramoljon közvetlenül a bőrödre, és mozgás közben gyorsan elpárologtassa az izzadságot. A speciálisan kialakított légcsatornák felgyorsítják a légáramlást, hogy a tested természetes hűtőmechanizmusai a lehető legjobban működjenek.

Radikális szerkezet

A ruhadarab rendkívül sokoldalú, és a kiváló mobilitás és hűtés érdekében készült. Puha, lyukacsos kötött anyagát speciális légcsatornákkal láttuk el a felmelegedésre és kidörzsölődésre leginkább hajlamos területeken, hogy az előtted álló kilométerek során hűsítsen és kényelmes legyen.

Radikális tesztelés

A Nike Running történetének egyik legnagyobb tereptesztprogramjában az All Conditions Racing Department (ACRD) elit sportolói a 2025-ös szezonban tesztelték a prototípust. A Nike tervezői a versenyeken és a laboratóriumi teszteken gyűjtött visszajelzések alapján finomították a ruhadarabot. Caleb Olson, az elit terepfutó és az ACRD sportolója, egy prototípust viselve szerezte meg az első helyet a kimerítő 160 kilométeres hosszútávfutáson 2025-ben, ráadásul a futam történetének második legjobb idejét érte el.

További előnyök

  • A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
  • A rendkívül jól szellőző, nagy lyukú kötött anyag puha és sima érzést kelt a testeden.
  • A lehajtható, rugalmas szegély a helyén tartja a felsőt mozgás közben.

Termékadatok

  • ACG márkajelzés a mellkasrészen
  • All Condition Racing Department (ACRD) márkajelzés hátul
  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fehér/Anthracite
  • Stílus: IQ5852-100

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (2)

5 csillag

  • Truly Cool

    AnnaM667161091

    I love this thing. Kept me cool out in the London heat! Like having a mini breeze following you around.

  • Body fan

    katrinatonton

    The technology wear is real and it is very comfortable! You can definitely feel the constant airflow just walking around wearing it. Got a S (Women's). Need this in XS (also in Women's).

ACG Radical AirFlow NXT Dri-FIT hosszú ujjú női felső terepfutáshoz

ACG Radical AirFlow NXT

149,99 €

Hordozható hűs mikroklíma forró kalandokhoz.

Erre terveztük

Terepfutó versenyek

Ezt tartottuk szem előtt a tervezéskor

Hűvös viselet

Szellőzés

A fokozott légáramlás érdekében

Teljesítményfokozó jellemzők

  • Üdítően hűsítő

    A póló speciális légcsatornái fokozzák a légáramlást, így olyan érzést nyújt, mintha minden lépésnél friss szellő söpörne végig a bőrödön.

  • Sportolók által tesztelt

    A Nike Sports Research Lab klímakamráiból a dobogós helyezésekig. 50 élsportoló, 1000 órányi kőkemény szenvedés. Minden „mi lenne, ha” forgatókönyvre felkészítve.

  • Versenyre készült

    Szellőzés a könyökhajlatnál és a hónalj alatt. Rövid derék, hogy könnyen hozzáférj az övedhez. Optimalizált ujjhossz, hogy jól lásd az órádat.

Ami a dizájn mögött rejlik

Addie Bracy

„A Radical Airflow-ban futni olyan, mintha közben hideg levegőt fújnának rád. Üdítő érzés – hihetetlenül jó.”

Addie Bracy

ACG-sportoló, az Év Hegyi Futója cím háromszoros nyertese az USA-ban

Tedd teljessé a megjelenésed