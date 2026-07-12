ACG Radical AirFlow NXT Dri-FIT hosszú ujjú női felső terepfutáshoz

Truly Cool
AnnaM667161091
I love this thing. Kept me cool out in the London heat! Like having a mini breeze following you around.
Újrahasznosított anyagok
A Radical AirFlow egy rendkívül ambiciózus anyag, amelynek célja a légáramlás fokozása. Ezt a Radical AirFlow innovációját maximálisan kihasználó, hosszú ujjú versenyfelsőt úgy alakítottuk ki, hogy nagyobb mennyiségű levegő áramolhasson közvetlenül a bőrödre, miközben fokozod a tempót. A Radical AirFlow anyagot kiemelkedő ACG-terepfutók viselték és tesztelték, és kiváló eredményeket ért el. Most rajtad a sor, hogy te is átéld a hűsítő érzést.
ACG Radical AirFlow NXT
FORRADALMI INNOVÁCIÓ MOZGÁSBAN LÉVŐ SPORTOLÓKNAK.
A Radical AirFlow egy rendkívül ambiciózus anyag, amelynek célja a légáramlás fokozása. Ezt a Radical AirFlow innovációját maximálisan kihasználó, hosszú ujjú versenyfelsőt úgy alakítottuk ki, hogy nagyobb mennyiségű levegő áramolhasson közvetlenül a bőrödre, miközben fokozod a tempót. A Radical AirFlow anyagot kiemelkedő ACG-terepfutók viselték és tesztelték, és kiváló eredményeket ért el. Most rajtad a sor, hogy te is átéld a hűsítő érzést.
A Radical AirFlow rendkívül jól szellőző, nyitott lyukú szerkezete elősegíti, hogy nagyobb mennyiségű levegő áramoljon közvetlenül a bőrödre, és mozgás közben gyorsan elpárologtassa az izzadságot. A speciálisan kialakított légcsatornák felgyorsítják a légáramlást, hogy a tested természetes hűtőmechanizmusai a lehető legjobban működjenek.
A ruhadarab rendkívül sokoldalú, és a kiváló mobilitás és hűtés érdekében készült. Puha, lyukacsos kötött anyagát speciális légcsatornákkal láttuk el a felmelegedésre és kidörzsölődésre leginkább hajlamos területeken, hogy az előtted álló kilométerek során hűsítsen és kényelmes legyen.
A Nike Running történetének egyik legnagyobb tereptesztprogramjában az All Conditions Racing Department (ACRD) elit sportolói a 2025-ös szezonban tesztelték a prototípust. A Nike tervezői a versenyeken és a laboratóriumi teszteken gyűjtött visszajelzések alapján finomították a ruhadarabot. Caleb Olson, az elit terepfutó és az ACRD sportolója, egy prototípust viselve szerezte meg az első helyet a kimerítő 160 kilométeres hosszútávfutáson 2025-ben, ráadásul a futam történetének második legjobb idejét érte el.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
Truly Cool
AnnaM667161091
I love this thing. Kept me cool out in the London heat! Like having a mini breeze following you around.
Body fan
katrinatonton
The technology wear is real and it is very comfortable! You can definitely feel the constant airflow just walking around wearing it. Got a S (Women's). Need this in XS (also in Women's).
ACG Radical AirFlow NXT
Erre terveztük
Ezt tartottuk szem előtt a tervezéskor
Szellőzés
Addie Bracy
ACG-sportoló, az Év Hegyi Futója cím háromszoros nyertese az USA-ban