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ACG Radical AirFlow Dri-FIT rövid ujjú férfi futófelső terepfutáshoz - Fehér/Anthracite

Újrahasznosított anyagok

ACG Radical AirFlow

Dri-FIT rövid ujjú férfi futófelső terepfutáshoz

119,99 €

Elfogyott:

Ez a termék jelenleg nem kapható

A Radical AirFlow egy rendkívül ambiciózus anyag, amelynek célja a légáramlás fokozása. Ezt a Radical AirFlow innovációját maximálisan kihasználó, rövid ujjú versenyfelsőt úgy alakítottuk ki, hogy nagyobb mennyiségű levegő áramolhasson közvetlenül a bőrödre, ahogy fokozod a tempót. A Radical AirFlow anyagot kiemelkedő ACG-terepfutók viselték és tesztelték, és kiváló eredményeket ért el. Most rajtad a sor, hogy te is átéld a hűsítő érzést.


  • Megjelenített szín: Fehér/Anthracite
  • Stílus: IV5366-100

ACG Radical AirFlow

119,99 €

FORRADALMI INNOVÁCIÓ MOZGÁSBAN LÉVŐ SPORTOLÓKNAK.

A Radical AirFlow egy rendkívül ambiciózus anyag, amelynek célja a légáramlás fokozása. Ezt a Radical AirFlow innovációját maximálisan kihasználó, rövid ujjú versenyfelsőt úgy alakítottuk ki, hogy nagyobb mennyiségű levegő áramolhasson közvetlenül a bőrödre, ahogy fokozod a tempót. A Radical AirFlow anyagot kiemelkedő ACG-terepfutók viselték és tesztelték, és kiváló eredményeket ért el. Most rajtad a sor, hogy te is átéld a hűsítő érzést.

Radikális innováció

A Radical AirFlow rendkívül jól szellőző, nyitott lyukú szerkezete elősegíti, hogy nagyobb mennyiségű levegő áramoljon közvetlenül a bőrödre, és mozgás közben gyorsan elpárologtassa az izzadságot.

Radikális szerkezet

A ruhadarab puha, lyukacsos kötött anyaga kellemes a bőrnek. A rugalmas, felhajtható szegély megbízható kényelmet és tartósságot biztosít.

Radikális kényelem

A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet nyújt.

További előnyök

  • A rendkívül jól szellőző, nagy lyukú kötött anyag puha és sima érzést kelt a testeden.
  • Bő a vállaknál, az ujjaknál és a törzsnél, így kevésbé korlátoz.

Termékadatok

  • ACG márkajelzés a mellkasrészen
  • Szőtt méretcímke a bal szegélynél
  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fehér/Anthracite
  • Stílus: IV5366-100

Méret és fazon

Értékelések (2)

5 csillag

  • Best New Summer Shirt

    Teechw439585460

    Great, breathable shirt. Awesome in the gym and honestly casual wear. I’ve gotten a few compliments/interesting looks while wearing it

  • TTS

    AIRCHOW

    Fits just at/above waist. Your belly button will peek while stretching. Otherwise the holes do their job to keep you cool. Will still feel hot unlike running shirtless but the cooler than without the airflow (obviously).

ACG Radical AirFlow Dri-FIT rövid ujjú férfi futófelső terepfutáshoz

ACG Radical AirFlow

119,99 €