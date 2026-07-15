ACG Radical AirFlow Dri-FIT rövid ujjú férfi futófelső terepfutáshoz

Best New Summer Shirt
Teechw439585460
Great, breathable shirt. Awesome in the gym and honestly casual wear. I’ve gotten a few compliments/interesting looks while wearing it
Újrahasznosított anyagok
Ez a termék jelenleg nem kapható
A Radical AirFlow egy rendkívül ambiciózus anyag, amelynek célja a légáramlás fokozása. Ezt a Radical AirFlow innovációját maximálisan kihasználó, rövid ujjú versenyfelsőt úgy alakítottuk ki, hogy nagyobb mennyiségű levegő áramolhasson közvetlenül a bőrödre, ahogy fokozod a tempót. A Radical AirFlow anyagot kiemelkedő ACG-terepfutók viselték és tesztelték, és kiváló eredményeket ért el. Most rajtad a sor, hogy te is átéld a hűsítő érzést.
ACG Radical AirFlow
FORRADALMI INNOVÁCIÓ MOZGÁSBAN LÉVŐ SPORTOLÓKNAK.
A Radical AirFlow egy rendkívül ambiciózus anyag, amelynek célja a légáramlás fokozása. Ezt a Radical AirFlow innovációját maximálisan kihasználó, rövid ujjú versenyfelsőt úgy alakítottuk ki, hogy nagyobb mennyiségű levegő áramolhasson közvetlenül a bőrödre, ahogy fokozod a tempót. A Radical AirFlow anyagot kiemelkedő ACG-terepfutók viselték és tesztelték, és kiváló eredményeket ért el. Most rajtad a sor, hogy te is átéld a hűsítő érzést.
A Radical AirFlow rendkívül jól szellőző, nyitott lyukú szerkezete elősegíti, hogy nagyobb mennyiségű levegő áramoljon közvetlenül a bőrödre, és mozgás közben gyorsan elpárologtassa az izzadságot.
A ruhadarab puha, lyukacsos kötött anyaga kellemes a bőrnek. A rugalmas, felhajtható szegély megbízható kényelmet és tartósságot biztosít.
A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet nyújt.
5 csillag
Best New Summer Shirt
Teechw439585460
Great, breathable shirt. Awesome in the gym and honestly casual wear. I’ve gotten a few compliments/interesting looks while wearing it
TTS
AIRCHOW
Fits just at/above waist. Your belly button will peek while stretching. Otherwise the holes do their job to keep you cool. Will still feel hot unlike running shirtless but the cooler than without the airflow (obviously).
ACG Radical AirFlow