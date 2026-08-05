ACG Radical AirFlow Apex Dri-FIT karimás sapka

Bad ass
hanluenk804671863
Worn this a total of 3 hours in public and already have gotten random compliments from a waitress, random person at the bar, and of course friends.
Újrahasznosított anyagok
A Radical AirFlow egy rendkívül ambiciózus anyag, amelynek célja a légáramlás fokozása. Ezt a Radical AirFlow innovációját maximálisan kihasználó ACG Apex karimás sapkát úgy alakítottuk ki, hogy nagyobb mennyiségű levegő áramolhasson közvetlenül a fejedre a hűsítő kényelemért. A Radical AirFlow anyagot kiemelkedő ACG-terepfutók viselték és tesztelték, és kiváló eredményeket ért el. Most rajtad a sor, hogy te is átéld a hűsítő érzést.
ACG Radical AirFlow Apex
FORRADALMI INNOVÁCIÓ MOZGÁSBAN LÉVŐ SPORTOLÓKNAK.
A Radical AirFlow egy rendkívül ambiciózus anyag, amelynek célja a légáramlás fokozása. Ezt a Radical AirFlow innovációját maximálisan kihasználó ACG Apex karimás sapkát úgy alakítottuk ki, hogy nagyobb mennyiségű levegő áramolhasson közvetlenül a fejedre a hűsítő kényelemért. A Radical AirFlow anyagot kiemelkedő ACG-terepfutók viselték és tesztelték, és kiváló eredményeket ért el. Most rajtad a sor, hogy te is átéld a hűsítő érzést.
A Radical AirFlow rendkívül jól szellőző, nyitott lyukú szerkezete elősegíti, hogy nagyobb mennyiségű levegő áramoljon közvetlenül a bőrödre, és mozgás közben gyorsan elpárologtassa az izzadságot.
A puha, lyukacsos kötött anyag sima tapintású, és lehetővé teszi a testhő gyors elvezetését. A körbefutó karima körkörös védelmet kínál.
A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet nyújt.
Alacsony profilú kialakítása jóvoltából stabilan illeszkedik, miközben felfedezed a terepet.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
Bad ass
hanluenk804671863
Worn this a total of 3 hours in public and already have gotten random compliments from a waitress, random person at the bar, and of course friends.
ACG Radical AirFlow Apex