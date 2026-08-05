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ACG Radical AirFlow Apex Dri-FIT karimás sapka - Fehér/Fehér

Újrahasznosított anyagok

ACG Radical AirFlow Apex

Dri-FIT karimás sapka

64,99 €
A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

A Radical AirFlow egy rendkívül ambiciózus anyag, amelynek célja a légáramlás fokozása. Ezt a Radical AirFlow innovációját maximálisan kihasználó ACG Apex karimás sapkát úgy alakítottuk ki, hogy nagyobb mennyiségű levegő áramolhasson közvetlenül a fejedre a hűsítő kényelemért. A Radical AirFlow anyagot kiemelkedő ACG-terepfutók viselték és tesztelték, és kiváló eredményeket ért el. Most rajtad a sor, hogy te is átéld a hűsítő érzést.


  • Megjelenített szín: Fehér/Fehér
  • Stílus: IX1855-100

ACG Radical AirFlow Apex

64,99 €

FORRADALMI INNOVÁCIÓ MOZGÁSBAN LÉVŐ SPORTOLÓKNAK.

A Radical AirFlow egy rendkívül ambiciózus anyag, amelynek célja a légáramlás fokozása. Ezt a Radical AirFlow innovációját maximálisan kihasználó ACG Apex karimás sapkát úgy alakítottuk ki, hogy nagyobb mennyiségű levegő áramolhasson közvetlenül a fejedre a hűsítő kényelemért. A Radical AirFlow anyagot kiemelkedő ACG-terepfutók viselték és tesztelték, és kiváló eredményeket ért el. Most rajtad a sor, hogy te is átéld a hűsítő érzést.

Radikális innováció

A Radical AirFlow rendkívül jól szellőző, nyitott lyukú szerkezete elősegíti, hogy nagyobb mennyiségű levegő áramoljon közvetlenül a bőrödre, és mozgás közben gyorsan elpárologtassa az izzadságot.

Radikális szerkezet

A puha, lyukacsos kötött anyag sima tapintású, és lehetővé teszi a testhő gyors elvezetését. A körbefutó karima körkörös védelmet kínál.

Radikális kényelem

A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet nyújt.

További előnyök

Alacsony profilú kialakítása jóvoltából stabilan illeszkedik, miközben felfedezed a terepet.

Termékadatok

  • Szőtt ACG címke
  • 100% poliészter
  • Kézzel mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fehér/Fehér
  • Stílus: IX1855-100

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (1)

5 csillag

  • Bad ass

    hanluenk804671863

    Worn this a total of 3 hours in public and already have gotten random compliments from a waitress, random person at the bar, and of course friends.

ACG Radical AirFlow Apex Dri-FIT karimás sapka

ACG Radical AirFlow Apex

64,99 €

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