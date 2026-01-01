Nike ACG praktikus mellény nagyobb gyerekeknek

Nike ACG

69,99 €

Készen állsz a kalandra? Hagyd, hogy a cipzárhúzón lévő iránytű mutassa az utat! Gyűjts köveket a számos zseb egyikébe, a nagy hátsó rekeszben pedig vigyél magaddal víztasakot. Ha végeztél a kalandozással, a mellény a saját zsebébe csomagolható a könnyű tárolás érdekében. Mire vársz még? Irány a természet!

Az út kitaposva

Ennek a kétirányú cipzárnak van egy különleges extrája: a felső cipzárhúzón lévő iránytű segít észak felé tartani.

Összecsomagolható dizájn

Eggyel kevesebb rétegre van szükséged? A teljes mellény elfér a saját zsebében, így bárhová könnyen elrakhatod. Összehajtott állapotban a csat és a hurok segítségével a hátizsákodra is akaszthatod, hogy szabad maradjon a kezed.