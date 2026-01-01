Újrahasznosított anyagok
Nike ACG
Praktikus mellény nagyobb gyerekeknek
Készen állsz a kalandra? Hagyd, hogy a cipzárhúzón lévő iránytű mutassa az utat! Gyűjts köveket a számos zseb egyikébe, a nagy hátsó rekeszben pedig vigyél magaddal víztasakot. Ha végeztél a kalandozással, a mellény a saját zsebébe csomagolható a könnyű tárolás érdekében. Mire vársz még? Irány a természet!
- Megjelenített szín: Grey Fog/College Grey/College Grey/Summit White
- Stílus: IF8294-097
Nike ACG
Készen állsz a kalandra? Hagyd, hogy a cipzárhúzón lévő iránytű mutassa az utat! Gyűjts köveket a számos zseb egyikébe, a nagy hátsó rekeszben pedig vigyél magaddal víztasakot. Ha végeztél a kalandozással, a mellény a saját zsebébe csomagolható a könnyű tárolás érdekében. Mire vársz még? Irány a természet!
Az út kitaposva
Ennek a kétirányú cipzárnak van egy különleges extrája: a felső cipzárhúzón lévő iránytű segít észak felé tartani.
Összecsomagolható dizájn
Eggyel kevesebb rétegre van szükséged? A teljes mellény elfér a saját zsebében, így bárhová könnyen elrakhatod. Összehajtott állapotban a csat és a hurok segítségével a hátizsákodra is akaszthatod, hogy szabad maradjon a kezed.
Termékadatok
- Tépőzáras zseb
- Cipzáras zseb
- Hímzett ACG és Swoosh logók
- Fő alkotórész: 100% nejlon. Háló: 100% poliészter.
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Grey Fog/College Grey/College Grey/Summit White
- Stílus: IF8294-097
Méret és fazon
- A férfi modell M-es méretet visel, és 155 cm magas
- A női modell M-es méretet visel, és 150 cm magas
- Laza fazon: bő és laza
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Hogyan készült?
- A Nike termékek újrahasznosított nejlon anyaga különböző helyekről származik, beleértve az újrahasznosított szőnyeget és a használt halászhálókat. A nejlont megtisztítják, kiválogatják, és kémiai vagy mechanikai újrahasznosítási eljárások révén pelletekké alakítják, így új, újrahasznosított nejlon szálakat hoznak létre.
- Az újrahasznosított nejlon anyagokat tartalmazó ruhadarabok akár 50%-kal csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan gyártott nejlonhoz képest.
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Nike ACG