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Nike ACG praktikus mellény nagyobb gyerekeknek - Grey Fog/College Grey/College Grey/Summit White

Újrahasznosított anyagok

Nike ACG

Praktikus mellény nagyobb gyerekeknek

69,99 €

Készen állsz a kalandra? Hagyd, hogy a cipzárhúzón lévő iránytű mutassa az utat! Gyűjts köveket a számos zseb egyikébe, a nagy hátsó rekeszben pedig vigyél magaddal víztasakot. Ha végeztél a kalandozással, a mellény a saját zsebébe csomagolható a könnyű tárolás érdekében. Mire vársz még? Irány a természet!


  • Megjelenített szín: Grey Fog/College Grey/College Grey/Summit White
  • Stílus: IF8294-097

Nike ACG

69,99 €

Készen állsz a kalandra? Hagyd, hogy a cipzárhúzón lévő iránytű mutassa az utat! Gyűjts köveket a számos zseb egyikébe, a nagy hátsó rekeszben pedig vigyél magaddal víztasakot. Ha végeztél a kalandozással, a mellény a saját zsebébe csomagolható a könnyű tárolás érdekében. Mire vársz még? Irány a természet!

Az út kitaposva

Ennek a kétirányú cipzárnak van egy különleges extrája: a felső cipzárhúzón lévő iránytű segít észak felé tartani.

Összecsomagolható dizájn

Eggyel kevesebb rétegre van szükséged? A teljes mellény elfér a saját zsebében, így bárhová könnyen elrakhatod. Összehajtott állapotban a csat és a hurok segítségével a hátizsákodra is akaszthatod, hogy szabad maradjon a kezed.

Termékadatok

  • Tépőzáras zseb
  • Cipzáras zseb
  • Hímzett ACG és Swoosh logók
  • Fő alkotórész: 100% nejlon. Háló: 100% poliészter.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Grey Fog/College Grey/College Grey/Summit White
  • Stílus: IF8294-097

Méret és fazon

    • A férfi modell M-es méretet visel, és 155 cm magas
    • A női modell M-es méretet visel, és 150 cm magas
    • Laza fazon: bő és laza
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • A Nike termékek újrahasznosított nejlon anyaga különböző helyekről származik, beleértve az újrahasznosított szőnyeget és a használt halászhálókat. A nejlont megtisztítják, kiválogatják, és kémiai vagy mechanikai újrahasznosítási eljárások révén pelletekké alakítják, így új, újrahasznosított nejlon szálakat hoznak létre.
    • Az újrahasznosított nejlon anyagokat tartalmazó ruhadarabok akár 50%-kal csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan gyártott nejlonhoz képest.

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    Nike ACG praktikus mellény nagyobb gyerekeknek

    Nike ACG

    69,99 €

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