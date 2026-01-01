ACG
Phantazama kabát nagyobb gyerekeknek
Ez a kapucnis kabát könnyű, vízálló védelmet nyújt esős időben. Tartós, szőtt, funkcionális anyagból készült, amely sima tapintású, cipzáras zsebeiben pedig biztonságban tudhatod a kisebb tárgyakat, például a kulcsokat, a készpénzt vagy a telefont, a csomagolható kialakításnak köszönhetően pedig kis méretűre összehajtható a könnyű hordozhatóság érdekében.
- Megjelenített szín: Tattoo
- Stílus: IZ7617-502
ACG
Ez a kapucnis kabát könnyű, vízálló védelmet nyújt esős időben. Tartós, szőtt, funkcionális anyagból készült, amely sima tapintású, cipzáras zsebeiben pedig biztonságban tudhatod a kisebb tárgyakat, például a kulcsokat, a készpénzt vagy a telefont, a csomagolható kialakításnak köszönhetően pedig kis méretűre összehajtható a könnyű hordozhatóság érdekében.
Termékadatok
- 100%-ban újrahasznosított poliészter
- Kézzel mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Tattoo
- Stílus: IZ7617-502
Méret és fazon
- A fiú modell M-es méretet visel, és 157 cm magas
- A lány modell M-es méretet visel, és 138 cm magas
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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ACG