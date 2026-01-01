ACG Phantazama kabát nagyobb gyerekeknek

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Ez a kapucnis kabát könnyű, vízálló védelmet nyújt esős időben. Tartós, szőtt, funkcionális anyagból készült, amely sima tapintású, cipzáras zsebeiben pedig biztonságban tudhatod a kisebb tárgyakat, például a kulcsokat, a készpénzt vagy a telefont, a csomagolható kialakításnak köszönhetően pedig kis méretűre összehajtható a könnyű hordozhatóság érdekében.