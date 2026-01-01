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ACG Phantazama kabát nagyobb gyerekeknek - Tattoo

ACG

Phantazama kabát nagyobb gyerekeknek

129,99 €
Tattoo
Fekete
A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Ez a kapucnis kabát könnyű, vízálló védelmet nyújt esős időben. Tartós, szőtt, funkcionális anyagból készült, amely sima tapintású, cipzáras zsebeiben pedig biztonságban tudhatod a kisebb tárgyakat, például a kulcsokat, a készpénzt vagy a telefont, a csomagolható kialakításnak köszönhetően pedig kis méretűre összehajtható a könnyű hordozhatóság érdekében.


  • Megjelenített szín: Tattoo
  • Stílus: IZ7617-502

ACG

129,99 €

Ez a kapucnis kabát könnyű, vízálló védelmet nyújt esős időben. Tartós, szőtt, funkcionális anyagból készült, amely sima tapintású, cipzáras zsebeiben pedig biztonságban tudhatod a kisebb tárgyakat, például a kulcsokat, a készpénzt vagy a telefont, a csomagolható kialakításnak köszönhetően pedig kis méretűre összehajtható a könnyű hordozhatóság érdekében.

Termékadatok

  • 100%-ban újrahasznosított poliészter
  • Kézzel mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Tattoo
  • Stílus: IZ7617-502

Méret és fazon

    • A fiú modell M-es méretet visel, és 157 cm magas
    • A lány modell M-es méretet visel, és 138 cm magas
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    ACG Phantazama kabát nagyobb gyerekeknek

    ACG

    129,99 €

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