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Nike ACG Pegasus Trail női terepfutócipő - Cream II/Light Orewood Brown/Safety Orange/Cream II

Újrahasznosított anyagok

Nike ACG Pegasus Trail

Női terepfutócipő

149,99 €
Cream II/Light Orewood Brown/Safety Orange/Cream II
Fekete/Anthracite/Fekete
Summit White/Phantom/Safety Orange/Fekete
Fekete/Anthracite/Summit White
Ghost/Mineral Slate/Sea Glass/Cement Grey
Barely Green/Light Bone/Tattoo/Silver Lilac
Spruce Fog/Sea Glass/Black Spruce
Jade Horizon/Light Silver/Safety Orange/Phantom
Tervezd meg saját Nike By You termékedet
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató
  • Megjelenített szín: Cream II/Light Orewood Brown/Safety Orange/Cream II
  • Stílus: HV8121-200

Nike ACG Pegasus Trail

149,99 €

Fuss a festői tájakon párnázott kényelemben és kiváló tapadással.

Egy terepre készült cipő, amely az útról ismert rugalmassággal rendelkezik. Az ACG Pegasus Trail erre való – futás párnázott kényelemben. Gondoskodtunk róla, hogy nedves terepen is meglegyen a szükséges tapadás. És az illeszkedés? A szélesebb elülső rész nagyobb mozgásteret biztosít a lábujjaknak.

Speciális háló a felsőrészen

A bizonyítottan bevált, könnyű, speciális hálós felsőrész egyszerre tartós és szellőző.

ReactX hab középtalp

A Pega Trail legújabb kiadása a korábbinál több ReactX habot kapott. A vastagabb talp dinamikus, stabil érzettel biztosít kiváló energia-visszanyerést.

Erősen tapadó külsőtalp

Szárnyalj a vizes ösvényeken és technikás terepen is – a Nike All Terrain Compound (ATC) legújabb generációja még megbízhatóbb tapadást ad.

Áttervezett lábujjtér

Akár emelkedőn, akár lejtőn haladsz, megmarad a kényelmed a hosszú futások során, hiszen extra helyet hagytunk a cipőorrnál és az elülső részen. A szélesebb kialakítás nagyobb stabilitást jelent a technikás terepeken.

Termékadatok

  • Súly: kb. 247 g (39-es női méret)
  • Ejtés saroktól lábujjig: 8 mm
  • Megjelenített szín: Cream II/Light Orewood Brown/Safety Orange/Cream II
  • Stílus: HV8121-200

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (28)

4.9 csillag

  • ACG Women’s Pegasus Trail Nike shoes

    Jocelyn06fb0307bf334ef6a62939c92767bcb2

    Very comfortable. Looks so classy. Can stand rocky terrain. Just love how it grips.

  • Great Trail Shoe

    linda194399236

    This is my third pair of this style. I have narrow feet with pretty high arches and hike a lot of gravelly trails and this style of shoes are the best I’ve experienced. They are comfortable and give me good balance and traction. I’m a 7 to 7 1/2 in normal shoes and wear an 8 1/2 in these.

  • Nike ACG Pegasus Trail

    ΕιρήνηΚ62052694

    Μαλακό, άνετη εφαρμογή,καλή απορρόφηση κραδασμών , και ελαφρύ

Nike ACG Pegasus Trail női terepfutócipő

Nike ACG Pegasus Trail

149,99 €

GYAKORI KÉRDÉSEK (8)

Kinek a legjobb választás az ACG Pegasus Trail?

Az ACG Pegasus Trailt azoknak a futóknak terveztük, akik vágynak az aszfalton túli kalandokra. Úgy alkottuk meg, hogy a vegyes talajjal, a közepesen nehéz ösvényekkel és az utcáról terepre vezető szakaszokkal is könnyedén megbirkózzon a dinamikus párnázásnak és a biztos talajfogásnak köszönhetően.

Milyen párnázási technológiát használ az ACG Pegasus Trail?

A megnövelt talpvastagságú ReactX hab középtalp tartós, dinamikus párnázást és stabil talp alatti érzetet nyújt. Segít abban, hogy kényelmesen és a talajjal kapcsolatban maradva mozoghass az egyenetlen felületeken is.

Miben fejlődött az ACG Pegasus Trail a korábbi verziókhoz képest?

Több ReactX habot használtunk, hogy növeljük a párnázást a korábbi modellekhez képest. A szélesebb elülső rész több helyet hagy a lábfejnek, a megújult külsőtalp pedig optimális tapadást nyújt a vadregényes vagy közepesen nehéz ösvényeken.

Hogyan teljesít az ACG Pegasus Trail külsőtalpa vizes és technikás terepen?

A Nike Trail All Terrain Compound (ATC) külsőtalpat úgy terveztük, hogy vizes ösvényeken és egyenetlen, durva talajon is biztosan tapadjon.

Hogyan egyensúlyoz az ACG Pegasus Trail a párnázás és a talajérzet között?

A ReactX hab dinamikus és stabil érzetet kelt a talp alatt azáltal, hogy elnyeli az ütődéseket, de közben nem szakít el a terepérzékeléstől ott, ahol a pontosság számít.

Milyen kényelmet nyújt az ACG Pegasus Trail a hosszabb terepfutásokon?

A megújult kialakítás több helyet biztosít a lábfej elülső részén, így a lábujjaid természetesen terülhetnek el a hosszú futások alatt. A középtalp biztos tartása segít, hogy egyenetlen talajon is magabiztosan léphess.

Hogyan boldogul az ACG Pegasus Trail az aszfaltról terepre való váltáskor?

Úgy terveztük, hogy zökkenőmentesen válthass az aszfaltról az erdei utakra: az ACG Pegasus Trail a dinamikus párnázást ötvözi a terepre kész tapadással.

Mekkora az ACG Pegasus Trail sarokemelése, és kinek a legjobb választás?

A sarok- és lábujjrész közötti 8 mm-es ejtés kiegyensúlyozottnak érződik, ami tökéletes az országúti cipőkről váltó futóknak, vagy bárkinek, aki egyenletes futásélményt keres vegyes terepen.

Tapadás és kényelem minden felületen. Hogy átzúzhass minden terepen.

Ehhez tervezve

Terepfutás

Terep

Mérsékelten technikás

Párnázás

Dinamikus

A cipő súlya

Kb. 247 g (39-es női méret)

Ejtés saroktól lábujjig

8 mm

Technológiai részletek

A cipő súlya

Kb. 247 g (39-es női méret)

Ejtés saroktól lábujjig

8 mm

Technológiák

ReactX hab és Nike Trail All Terrain Compound (ATC) gumi

Teljesítményfokozó jellemzők

  • Erősen tapadó külsőtalp

    Szárnyalj a vizes ösvényeken és technikás terepen is – a Nike All Terrain Compound (ATC) legújabb generációja még megbízhatóbb tapadást ad.

  • ReactX hab középtalp

    A Peg Trail legújabb kiadása a korábbinál több ReactX habot kapott. A vastagabb talp dinamikus, stabil érzettel biztosít kiváló energia-visszanyerést.

  • Áttervezett lábujjtér

    Akár emelkedőn, akár lejtőn haladsz, megmarad a kényelmed a hosszú futások során, hiszen extra helyet hagytunk a cipőorrnál és az elülső részen. A szélesebb kialakítás nagyobb stabilitást jelent a technikás terepeken.

  • Speciális háló a felsőrészen

    A bizonyítottan bevált, könnyű, speciális hálós felsőrész egyszerre tartós és szellőző.

Rebecca Kohne

„Fontos számomra, hogy magabiztosan és biztonságban érezzem magam futás közben, és ebben a cipőben élvezet technikás terepen futni. Simán veszem az akadályokat.”

Rebecca Kohne

ACG sportoló

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