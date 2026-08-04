Nike ACG Pegasus Trail női terepfutócipő

Nike ACG Pegasus Trail

149,99 €

Fuss a festői tájakon párnázott kényelemben és kiváló tapadással.

Egy terepre készült cipő, amely az útról ismert rugalmassággal rendelkezik. Az ACG Pegasus Trail erre való – futás párnázott kényelemben. Gondoskodtunk róla, hogy nedves terepen is meglegyen a szükséges tapadás. És az illeszkedés? A szélesebb elülső rész nagyobb mozgásteret biztosít a lábujjaknak.

Speciális háló a felsőrészen A bizonyítottan bevált, könnyű, speciális hálós felsőrész egyszerre tartós és szellőző. ReactX hab középtalp A Pega Trail legújabb kiadása a korábbinál több ReactX habot kapott. A vastagabb talp dinamikus, stabil érzettel biztosít kiváló energia-visszanyerést. Erősen tapadó külsőtalp Szárnyalj a vizes ösvényeken és technikás terepen is – a Nike All Terrain Compound (ATC) legújabb generációja még megbízhatóbb tapadást ad. Áttervezett lábujjtér Akár emelkedőn, akár lejtőn haladsz, megmarad a kényelmed a hosszú futások során, hiszen extra helyet hagytunk a cipőorrnál és az elülső részen. A szélesebb kialakítás nagyobb stabilitást jelent a technikás terepeken.