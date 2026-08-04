Nike ACG Pegasus Trail női terepfutócipő

ACG Women’s Pegasus Trail Nike shoes
Jocelyn06fb0307bf334ef6a62939c92767bcb2
Very comfortable. Looks so classy. Can stand rocky terrain. Just love how it grips.
Újrahasznosított anyagok
Nike ACG Pegasus Trail
Fuss a festői tájakon párnázott kényelemben és kiváló tapadással.
Egy terepre készült cipő, amely az útról ismert rugalmassággal rendelkezik. Az ACG Pegasus Trail erre való – futás párnázott kényelemben. Gondoskodtunk róla, hogy nedves terepen is meglegyen a szükséges tapadás. És az illeszkedés? A szélesebb elülső rész nagyobb mozgásteret biztosít a lábujjaknak.
A bizonyítottan bevált, könnyű, speciális hálós felsőrész egyszerre tartós és szellőző.
A Pega Trail legújabb kiadása a korábbinál több ReactX habot kapott. A vastagabb talp dinamikus, stabil érzettel biztosít kiváló energia-visszanyerést.
Szárnyalj a vizes ösvényeken és technikás terepen is – a Nike All Terrain Compound (ATC) legújabb generációja még megbízhatóbb tapadást ad.
Akár emelkedőn, akár lejtőn haladsz, megmarad a kényelmed a hosszú futások során, hiszen extra helyet hagytunk a cipőorrnál és az elülső részen. A szélesebb kialakítás nagyobb stabilitást jelent a technikás terepeken.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.9 csillag
ACG Women’s Pegasus Trail Nike shoes
Jocelyn06fb0307bf334ef6a62939c92767bcb2
Very comfortable. Looks so classy. Can stand rocky terrain. Just love how it grips.
Great Trail Shoe
linda194399236
This is my third pair of this style. I have narrow feet with pretty high arches and hike a lot of gravelly trails and this style of shoes are the best I’ve experienced. They are comfortable and give me good balance and traction. I’m a 7 to 7 1/2 in normal shoes and wear an 8 1/2 in these.
Nike ACG Pegasus Trail
ΕιρήνηΚ62052694
Μαλακό, άνετη εφαρμογή,καλή απορρόφηση κραδασμών , και ελαφρύ
Nike ACG Pegasus Trail
Az ACG Pegasus Trailt azoknak a futóknak terveztük, akik vágynak az aszfalton túli kalandokra. Úgy alkottuk meg, hogy a vegyes talajjal, a közepesen nehéz ösvényekkel és az utcáról terepre vezető szakaszokkal is könnyedén megbirkózzon a dinamikus párnázásnak és a biztos talajfogásnak köszönhetően.
A megnövelt talpvastagságú ReactX hab középtalp tartós, dinamikus párnázást és stabil talp alatti érzetet nyújt. Segít abban, hogy kényelmesen és a talajjal kapcsolatban maradva mozoghass az egyenetlen felületeken is.
Több ReactX habot használtunk, hogy növeljük a párnázást a korábbi modellekhez képest. A szélesebb elülső rész több helyet hagy a lábfejnek, a megújult külsőtalp pedig optimális tapadást nyújt a vadregényes vagy közepesen nehéz ösvényeken.
A Nike Trail All Terrain Compound (ATC) külsőtalpat úgy terveztük, hogy vizes ösvényeken és egyenetlen, durva talajon is biztosan tapadjon.
A ReactX hab dinamikus és stabil érzetet kelt a talp alatt azáltal, hogy elnyeli az ütődéseket, de közben nem szakít el a terepérzékeléstől ott, ahol a pontosság számít.
A megújult kialakítás több helyet biztosít a lábfej elülső részén, így a lábujjaid természetesen terülhetnek el a hosszú futások alatt. A középtalp biztos tartása segít, hogy egyenetlen talajon is magabiztosan léphess.
Úgy terveztük, hogy zökkenőmentesen válthass az aszfaltról az erdei utakra: az ACG Pegasus Trail a dinamikus párnázást ötvözi a terepre kész tapadással.
A sarok- és lábujjrész közötti 8 mm-es ejtés kiegyensúlyozottnak érződik, ami tökéletes az országúti cipőkről váltó futóknak, vagy bárkinek, aki egyenletes futásélményt keres vegyes terepen.
Ehhez tervezve
Terep
Párnázás
A cipő súlya
Ejtés saroktól lábujjig
A cipő súlya
Kb. 247 g (39-es női méret)
Ejtés saroktól lábujjig
8 mm
Technológiák
ReactX hab és Nike Trail All Terrain Compound (ATC) gumi
Rebecca Kohne
ACG sportoló