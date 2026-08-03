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Nike ACG Pegasus Trail futócipő nagyobb gyerekeknek - Fekete/Anthracite/Summit White

Nike ACG Pegasus Trail

Futócipő nagyobb gyerekeknek

109,99 €
Fekete/Anthracite/Summit White
Fekete/Anthracite/Fekete
Spruce Fog/Black Spruce/Sea Glass
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató
A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Kanyargós ösvények vannak előtted: szükség lesz az ACG-re. Ez a könnyű és légáteresztő, terepfutáshoz készült Pegasus 6 futócipő ReactX Lite habbal van ellátva, ezért tartós, és rugalmas futást tesz lehetővé. A terepviszonyoktól függetlenül használható gumi külsőtalp segít tartani a tempót.


  • Megjelenített szín: Fekete/Anthracite/Summit White
  • Stílus: IH2305-001

Nike ACG Pegasus Trail

109,99 €

Kanyargós ösvények vannak előtted: szükség lesz az ACG-re. Ez a könnyű és légáteresztő, terepfutáshoz készült Pegasus 6 futócipő ReactX Lite habbal van ellátva, ezért tartós, és rugalmas futást tesz lehetővé. A terepviszonyoktól függetlenül használható gumi külsőtalp segít tartani a tempót.

Előnyök

  • A könnyű hálós felsőrész tartós, jól szellőzik, és rendkívül könnyű.
  • Az előzőnél több ReactX habbal készült Peg jobb támasztást és párnázást biztosít a kifejezetten sziklás terepen.
  • A fokozott tapadású külsőtalp nedves időjárási körülmények között is jobb tapadást biztosít.

Termékadatok

  • Húzófül a saroknál
  • Klasszikus fűzők
  • Alacsony szár
  • Megjelenített szín: Fekete/Anthracite/Summit White
  • Stílus: IH2305-001

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (1)

5 csillag

  • amazing

    heathers595868528

    Love them, I got these for my daughter for school. She said they feel amazing on her feet. Wish these came in fodder sizes for her little brother and sister.

Nike ACG Pegasus Trail futócipő nagyobb gyerekeknek

Nike ACG Pegasus Trail

109,99 €

GYAKORI KÉRDÉSEK (8)

Kinek a legjobb választás az ACG Pegasus Trail?

Az ACG Pegasus Trail ideális választás azoknak a gyerekeknek, akik imádnak a szabadban lenni. Úgy készült, hogy bírja a földutakat, a vegyes terepet és a mindennapi kalandokat – mindezt tartóssággal, dinamikus párnázással és terepre szánt tapadással.

Milyen párnázási technológiát használ az ACG Pegasus Trail?

A megnövelt talpvastagságú ReactX hab középtalp tartós, dinamikus párnázást és stabil talp alatti érzetet nyújt. Gondoskodik arról, hogy a gyerekek egyenetlen talajon is érezzék a kényelmet.

Miben fejlődött az ACG Pegasus Trail a korábbi verziókhoz képest?

Több ReactX habot használtunk, hogy növeljük a párnázást a korábbi modellekhez képest. A megújult külsőtalp optimális tapadást biztosít a vizes, rögös ösvényeken és vegyes felületeken.

Hogyan teljesít az ACG Pegasus Trail külsőtalpa vizes és egyenetlen terepen?

A Nike Trail All Terrain Compound (ATC) külsőtalpat úgy terveztük, hogy vizes ösvényeken és rögös, nehéz talajon is biztosan tapadjon.

Mennyire sokoldalú az ACG Pegasus Trail terepen, aszfalton és a mindennapokban?

Az ACG Pegasus Trail a dinamikus párnázást a tartós tapadással és az egész napos kényelemmel ötvözi, így bárhová elkíséri a kalandozó gyerekeket.

Mennyire könnyű a gyerekeknek fel- és levenni az ACG Pegasus Trail cipőt?

A saroknál található húzófüllel a gyerekek könnyedén belebújhatnak az ACG Pegasus Trailbe, a hagyományos fűzőkkel pedig stabilan rögzíthetik.

Mennyire szellőzik az ACG Pegasus Trail az aktív gyerekek lábán?

A felsőrész könnyű, hálós anyaga segíti a levegő áramlását, így hagyja a lábat szellőzni. A leginkább igénybe vett részeket megerősítettük, hogy a cipő bírja az ismétlődő szabadtéri kalandokat.

Mikor érdemes lecserélni a gyerekek ACG Pegasus Trail cipőjét?

Amikor a párnázás kilapult, vagy a külsőtalp mintázata láthatóan elkopott, érdemes új párat beszerezni, hogy minden lépés kényelmes és magabiztos maradjon a terepen.

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