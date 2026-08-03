Nike ACG Pegasus Trail futócipő nagyobb gyerekeknek

Több ReactX habot használtunk, hogy növeljük a párnázást a korábbi modellekhez képest. A megújult külsőtalp optimális tapadást biztosít a vizes, rögös ösvényeken és vegyes felületeken.

A megnövelt talpvastagságú ReactX hab középtalp tartós, dinamikus párnázást és stabil talp alatti érzetet nyújt. Gondoskodik arról, hogy a gyerekek egyenetlen talajon is érezzék a kényelmet.

Az ACG Pegasus Trail ideális választás azoknak a gyerekeknek, akik imádnak a szabadban lenni. Úgy készült, hogy bírja a földutakat, a vegyes terepet és a mindennapi kalandokat – mindezt tartóssággal, dinamikus párnázással és terepre szánt tapadással.

Hogyan teljesít az ACG Pegasus Trail külsőtalpa vizes és egyenetlen terepen? A Nike Trail All Terrain Compound (ATC) külsőtalpat úgy terveztük, hogy vizes ösvényeken és rögös, nehéz talajon is biztosan tapadjon.

Mennyire sokoldalú az ACG Pegasus Trail terepen, aszfalton és a mindennapokban? Az ACG Pegasus Trail a dinamikus párnázást a tartós tapadással és az egész napos kényelemmel ötvözi, így bárhová elkíséri a kalandozó gyerekeket.

Mennyire könnyű a gyerekeknek fel- és levenni az ACG Pegasus Trail cipőt? A saroknál található húzófüllel a gyerekek könnyedén belebújhatnak az ACG Pegasus Trailbe, a hagyományos fűzőkkel pedig stabilan rögzíthetik.

Mennyire szellőzik az ACG Pegasus Trail az aktív gyerekek lábán? A felsőrész könnyű, hálós anyaga segíti a levegő áramlását, így hagyja a lábat szellőzni. A leginkább igénybe vett részeket megerősítettük, hogy a cipő bírja az ismétlődő szabadtéri kalandokat.