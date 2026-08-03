Nike ACG Pegasus Trail futócipő nagyobb gyerekeknek

amazing
heathers595868528
Love them, I got these for my daughter for school. She said they feel amazing on her feet. Wish these came in fodder sizes for her little brother and sister.
Kanyargós ösvények vannak előtted: szükség lesz az ACG-re. Ez a könnyű és légáteresztő, terepfutáshoz készült Pegasus 6 futócipő ReactX Lite habbal van ellátva, ezért tartós, és rugalmas futást tesz lehetővé. A terepviszonyoktól függetlenül használható gumi külsőtalp segít tartani a tempót.
Nike ACG Pegasus Trail
Kanyargós ösvények vannak előtted: szükség lesz az ACG-re. Ez a könnyű és légáteresztő, terepfutáshoz készült Pegasus 6 futócipő ReactX Lite habbal van ellátva, ezért tartós, és rugalmas futást tesz lehetővé. A terepviszonyoktól függetlenül használható gumi külsőtalp segít tartani a tempót.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
amazing
heathers595868528
Love them, I got these for my daughter for school. She said they feel amazing on her feet. Wish these came in fodder sizes for her little brother and sister.
Nike ACG Pegasus Trail
Az ACG Pegasus Trail ideális választás azoknak a gyerekeknek, akik imádnak a szabadban lenni. Úgy készült, hogy bírja a földutakat, a vegyes terepet és a mindennapi kalandokat – mindezt tartóssággal, dinamikus párnázással és terepre szánt tapadással.
A megnövelt talpvastagságú ReactX hab középtalp tartós, dinamikus párnázást és stabil talp alatti érzetet nyújt. Gondoskodik arról, hogy a gyerekek egyenetlen talajon is érezzék a kényelmet.
Több ReactX habot használtunk, hogy növeljük a párnázást a korábbi modellekhez képest. A megújult külsőtalp optimális tapadást biztosít a vizes, rögös ösvényeken és vegyes felületeken.
A Nike Trail All Terrain Compound (ATC) külsőtalpat úgy terveztük, hogy vizes ösvényeken és rögös, nehéz talajon is biztosan tapadjon.
Az ACG Pegasus Trail a dinamikus párnázást a tartós tapadással és az egész napos kényelemmel ötvözi, így bárhová elkíséri a kalandozó gyerekeket.
A saroknál található húzófüllel a gyerekek könnyedén belebújhatnak az ACG Pegasus Trailbe, a hagyományos fűzőkkel pedig stabilan rögzíthetik.
A felsőrész könnyű, hálós anyaga segíti a levegő áramlását, így hagyja a lábat szellőzni. A leginkább igénybe vett részeket megerősítettük, hogy a cipő bírja az ismétlődő szabadtéri kalandokat.
Amikor a párnázás kilapult, vagy a külsőtalp mintázata láthatóan elkopott, érdemes új párat beszerezni, hogy minden lépés kényelmes és magabiztos maradjon a terepen.