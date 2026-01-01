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ACG
Női póló
54,99 €
Ez a szabadtéri használatra tervezett póló izzadságelvezető technológiával készült a kiváló szellőzés érdekében. A vastagabb anyag rendkívül tartós, a bő szabás pedig stílusosan ejtett megjelenést kölcsönöz.
- Megjelenített szín: Fekete
- Stílus: IO1577-010
ACG
54,99 €
Ez a szabadtéri használatra tervezett póló izzadságelvezető technológiával készült a kiváló szellőzés érdekében. A vastagabb anyag rendkívül tartós, a bő szabás pedig stílusosan ejtett megjelenést kölcsönöz.
Termékadatok
- ACG kapocscímke
- 63% poliészter/37% pamut
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete
- Stílus: IO1577-010
Méret és fazon
- A modell mérete: S, magassága: 175 cm
- Laza fazon: bő és laza
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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ACG
54,99 €