Újrahasznosított anyagok
Nike ACG
Nadrágszoknya nagyobb gyerekeknek (lányoknak)
A szoknyák megjelenésével és a rövidnadrágok kényelmével készen állsz a nap kalandjaira. Ez a könnyű nadrágszoknya vízlepergető és UV-álló bevonatot kapott, hogy szemerkélő esőben és verőfényes napsütésben is kényelemben maradj. Mire vársz? Indulj felfedezni!
- Megjelenített szín: Marrakesh/Safety Orange/Marrakesh/Summit White
- Stílus: IF8299-833
Nike ACG
A szoknyák megjelenésével és a rövidnadrágok kényelmével készen állsz a nap kalandjaira. Ez a könnyű nadrágszoknya vízlepergető és UV-álló bevonatot kapott, hogy szemerkélő esőben és verőfényes napsütésben is kényelemben maradj. Mire vársz? Indulj felfedezni!
Előnyök
- A belső húzózsinórral ellátott rugalmas derékrész segít megtalálni a számodra tökéletes illeszkedést.
- A négy cipzáras zsebben kéznél tarthatod a kisebb tárgyakat.
Termékadatok
- Hímzett ACG logó
- Ez a termék UVA- és UVB-védelmet biztosít a ruhadarab által fedett bőrfelületeken. A kilátszó területek védelmében ajánlott jó minőségű fényvédő használata.
- Fő alkotórész: 96% nejlon/4% spandex. Zsebbetétek: 100% poliészter.
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Marrakesh/Safety Orange/Marrakesh/Summit White
- Stílus: IF8299-833
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 152 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Hogyan készült?
- A Nike termékek újrahasznosított nejlon anyaga különböző helyekről származik, beleértve az újrahasznosított szőnyeget és a használt halászhálókat. A nejlont megtisztítják, kiválogatják, és kémiai vagy mechanikai újrahasznosítási eljárások révén pelletekké alakítják, így új, újrahasznosított nejlon szálakat hoznak létre.
- Az újrahasznosított nejlon anyagokat tartalmazó ruhadarabok akár 50%-kal csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan gyártott nejlonhoz képest.
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Nike ACG