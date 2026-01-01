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Nike ACG nadrágszoknya nagyobb gyerekeknek (lányoknak) - Marrakesh/Safety Orange/Marrakesh/Summit White

Újrahasznosított anyagok

Nike ACG

Nadrágszoknya nagyobb gyerekeknek (lányoknak)

54,99 €
A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

A szoknyák megjelenésével és a rövidnadrágok kényelmével készen állsz a nap kalandjaira. Ez a könnyű nadrágszoknya vízlepergető és UV-álló bevonatot kapott, hogy szemerkélő esőben és verőfényes napsütésben is kényelemben maradj. Mire vársz? Indulj felfedezni!


  • Megjelenített szín: Marrakesh/Safety Orange/Marrakesh/Summit White
  • Stílus: IF8299-833

Nike ACG

54,99 €

A szoknyák megjelenésével és a rövidnadrágok kényelmével készen állsz a nap kalandjaira. Ez a könnyű nadrágszoknya vízlepergető és UV-álló bevonatot kapott, hogy szemerkélő esőben és verőfényes napsütésben is kényelemben maradj. Mire vársz? Indulj felfedezni!

Előnyök

  • A belső húzózsinórral ellátott rugalmas derékrész segít megtalálni a számodra tökéletes illeszkedést.
  • A négy cipzáras zsebben kéznél tarthatod a kisebb tárgyakat.

Termékadatok

  • Hímzett ACG logó
  • Ez a termék UVA- és UVB-védelmet biztosít a ruhadarab által fedett bőrfelületeken. A kilátszó területek védelmében ajánlott jó minőségű fényvédő használata.
  • Fő alkotórész: 96% nejlon/4% spandex. Zsebbetétek: 100% poliészter.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Marrakesh/Safety Orange/Marrakesh/Summit White
  • Stílus: IF8299-833

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • A Nike termékek újrahasznosított nejlon anyaga különböző helyekről származik, beleértve az újrahasznosított szőnyeget és a használt halászhálókat. A nejlont megtisztítják, kiválogatják, és kémiai vagy mechanikai újrahasznosítási eljárások révén pelletekké alakítják, így új, újrahasznosított nejlon szálakat hoznak létre.
    • Az újrahasznosított nejlon anyagokat tartalmazó ruhadarabok akár 50%-kal csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan gyártott nejlonhoz képest.

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    Nike ACG nadrágszoknya nagyobb gyerekeknek (lányoknak)

    Nike ACG

    54,99 €

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