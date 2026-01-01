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Nike ACG „Mystery Lights” Storm-FIT ADV kantáros nadrág - Safety Orange/Mosswood Brown/Fekete/Mosswood Brown

Újrahasznosított anyagok

Nike ACG „Mystery Lights”

Storm-FIT ADV kantáros nadrág

449,99 €
Safety Orange/Mosswood Brown/Fekete/Mosswood Brown
Mint Foam/Cannon/Clay Green/Cannon
Anthracite/Anthracite/Fekete/Anthracite
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató
A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

A szél és a víz elleni védelem érdekében ez a kantáros nadrág GORE-TEX anyagból és Nike Storm-FIT ADV technológiával készült. A háromrétegű szerkezetben egy vízhatlan membrán van egy tartós külső felület és egy belső bélés közé rétegezve.


  • Megjelenített szín: Safety Orange/Mosswood Brown/Fekete/Mosswood Brown
  • Stílus: HV1127-819

Nike ACG „Mystery Lights”

449,99 €

A szél és a víz elleni védelem érdekében ez a kantáros nadrág GORE-TEX anyagból és Nike Storm-FIT ADV technológiával készült. A háromrétegű szerkezetben egy vízhatlan membrán van egy tartós külső felület és egy belső bélés közé rétegezve.

Az ég ihlette

A Big Bend Nemzeti Park egy hatalmas terület a nyugat-texasi Chihuahua-sivatagban. Bár többnyire itt a legsötétebb az égbolt az országban, a sötétséget a Marfa-fények törik meg – kísérteties gömbök, amelyek a sivatag felett ragyognak. Ezek a fények ihlették a kollekció nevét.

Speciális védelem

A vízhatlan GORE-TEX anyag szárazon tart, így a kalandra koncentrálhatsz. A Nike Storm-FIT ADV technológia a szélálló és vízhatlan anyagot továbbgondolt szerkezettel és jellemzőkkel ötvözi, így zord időben is kényelmet biztosít. A vízhatlan cipzárak fokozott védelmet nyújtanak az időjárás viszontagságaival szemben.

Téli sportokra kész

A bokarész cipzárral zárható hóvédővel és rugalmas mandzsettákkal rendelkezik, hogy rögzíthesd a szárakat a bakancsodban. Az izzadságelvezető hálós bélés szárazon tart és kényelmes viselet. A cipzáras kézmelegítő és az elülső zsebek puha, meleg béléssel rendelkeznek.

Kalandra kész fazon

A laza fazon az ülepnél, a combnál és a szárnál bő szabású. A deréknál lévő tépőzáras behúzókkal stabilizálhatod az illeszkedést.

További előnyök

Úgy terveztük, hogy a „Mystery Lights” kabátra pattintható legyen.

Termékadatok

  • Hímzett ACG logó
  • Belső „Mystery Lights” történetmesélő rátét
  • ACG tribiner
  • Fő alkotórész: 100% poliészter. Rátétek: 100% nejlon. Bélés: 100% poliészter. Panelek bélése: 85% poliészter/15% spandex.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Safety Orange/Mosswood Brown/Fekete/Mosswood Brown
  • Stílus: HV1127-819

Méret és fazon

    • A modell mérete: M, magassága: 187 cm
    • Laza fazon: bő és laza
    • Teljes hossz: a boka alá ér
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

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    Nike ACG „Mystery Lights” Storm-FIT ADV kantáros nadrág

    Nike ACG „Mystery Lights”

    449,99 €

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