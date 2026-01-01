Nike ACG „Mystery Lights” Storm-FIT ADV kantáros nadrág

Nike ACG „Mystery Lights”

449,99 €

A szél és a víz elleni védelem érdekében ez a kantáros nadrág GORE-TEX anyagból és Nike Storm-FIT ADV technológiával készült. A háromrétegű szerkezetben egy vízhatlan membrán van egy tartós külső felület és egy belső bélés közé rétegezve.

Az ég ihlette

A Big Bend Nemzeti Park egy hatalmas terület a nyugat-texasi Chihuahua-sivatagban. Bár többnyire itt a legsötétebb az égbolt az országban, a sötétséget a Marfa-fények törik meg – kísérteties gömbök, amelyek a sivatag felett ragyognak. Ezek a fények ihlették a kollekció nevét.

Speciális védelem

A vízhatlan GORE-TEX anyag szárazon tart, így a kalandra koncentrálhatsz. A Nike Storm-FIT ADV technológia a szélálló és vízhatlan anyagot továbbgondolt szerkezettel és jellemzőkkel ötvözi, így zord időben is kényelmet biztosít. A vízhatlan cipzárak fokozott védelmet nyújtanak az időjárás viszontagságaival szemben.

Téli sportokra kész

A bokarész cipzárral zárható hóvédővel és rugalmas mandzsettákkal rendelkezik, hogy rögzíthesd a szárakat a bakancsodban. Az izzadságelvezető hálós bélés szárazon tart és kényelmes viselet. A cipzáras kézmelegítő és az elülső zsebek puha, meleg béléssel rendelkeznek.

Kalandra kész fazon

A laza fazon az ülepnél, a combnál és a szárnál bő szabású. A deréknál lévő tépőzáras behúzókkal stabilizálhatod az illeszkedést.