Újrahasznosított anyagok
Nike ACG „Mystery Lights”
Storm-FIT ADV kantáros nadrág
Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
A szél és a víz elleni védelem érdekében ez a kantáros nadrág GORE-TEX anyagból és Nike Storm-FIT ADV technológiával készült. A háromrétegű szerkezetben egy vízhatlan membrán van egy tartós külső felület és egy belső bélés közé rétegezve.
- Megjelenített szín: Safety Orange/Mosswood Brown/Fekete/Mosswood Brown
- Stílus: HV1127-819
Nike ACG „Mystery Lights”
A szél és a víz elleni védelem érdekében ez a kantáros nadrág GORE-TEX anyagból és Nike Storm-FIT ADV technológiával készült. A háromrétegű szerkezetben egy vízhatlan membrán van egy tartós külső felület és egy belső bélés közé rétegezve.
Az ég ihlette
A Big Bend Nemzeti Park egy hatalmas terület a nyugat-texasi Chihuahua-sivatagban. Bár többnyire itt a legsötétebb az égbolt az országban, a sötétséget a Marfa-fények törik meg – kísérteties gömbök, amelyek a sivatag felett ragyognak. Ezek a fények ihlették a kollekció nevét.
Speciális védelem
A vízhatlan GORE-TEX anyag szárazon tart, így a kalandra koncentrálhatsz. A Nike Storm-FIT ADV technológia a szélálló és vízhatlan anyagot továbbgondolt szerkezettel és jellemzőkkel ötvözi, így zord időben is kényelmet biztosít. A vízhatlan cipzárak fokozott védelmet nyújtanak az időjárás viszontagságaival szemben.
Téli sportokra kész
A bokarész cipzárral zárható hóvédővel és rugalmas mandzsettákkal rendelkezik, hogy rögzíthesd a szárakat a bakancsodban. Az izzadságelvezető hálós bélés szárazon tart és kényelmes viselet. A cipzáras kézmelegítő és az elülső zsebek puha, meleg béléssel rendelkeznek.
Kalandra kész fazon
A laza fazon az ülepnél, a combnál és a szárnál bő szabású. A deréknál lévő tépőzáras behúzókkal stabilizálhatod az illeszkedést.
További előnyök
Úgy terveztük, hogy a „Mystery Lights” kabátra pattintható legyen.
Termékadatok
- Hímzett ACG logó
- Belső „Mystery Lights” történetmesélő rátét
- ACG tribiner
- Fő alkotórész: 100% poliészter. Rátétek: 100% nejlon. Bélés: 100% poliészter. Panelek bélése: 85% poliészter/15% spandex.
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Safety Orange/Mosswood Brown/Fekete/Mosswood Brown
- Stílus: HV1127-819
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 187 cm
- Laza fazon: bő és laza
- Teljes hossz: a boka alá ér
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Hogyan készült?
- Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
- A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.
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Nike ACG „Mystery Lights”