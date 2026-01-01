triangle, start, resume, beginVideo
 
1 / 18. kép
Nike ACG „Mystery Lights” síkabát - Mint Foam/Cannon/Clay Green/Clay Green

Újrahasznosított anyagok

Nike ACG „Mystery Lights”

Síkabát

399,99 €
Mint Foam/Cannon/Clay Green/Clay Green
Anthracite/Anthracite/Fekete/Fekete
Safety Orange/Mosswood Brown/Fekete/Fekete
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató
A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

Ez a kabát GORE-TEX anyagból és Nike Storm-FIT ADV technológiával készült, így védelmet nyújt a szél és a víz ellen. A háromrétegű szerkezetben egy vízhatlan membrán van egy tartós külső felület és egy belső bélés közé rétegezve.


  • Megjelenített szín: Mint Foam/Cannon/Clay Green/Clay Green
  • Stílus: HV1131-353

Nike ACG „Mystery Lights”

399,99 €

Ez a kabát GORE-TEX anyagból és Nike Storm-FIT ADV technológiával készült, így védelmet nyújt a szél és a víz ellen. A háromrétegű szerkezetben egy vízhatlan membrán van egy tartós külső felület és egy belső bélés közé rétegezve.

Az ég ihlette

A Big Bend Nemzeti Park egy hatalmas terület a nyugat-texasi Chihuahua-sivatagban. Bár többnyire itt a legsötétebb az égbolt az országban, a sötétséget a Marfa-fények törik meg – kísérteties gömbök, amelyek a sivatag felett ragyognak. Ezek a fények ihlették a kollekció nevét.

Speciális védelem

A vízhatlan GORE-TEX anyag szárazon tart, így a kalandra koncentrálhatsz. A Nike Storm-FIT ADV technológia a szélálló és vízhatlan anyagot továbbgondolt szerkezettel és jellemzőkkel ötvözi, így zord időben is kényelmet biztosít. A vízhatlan, két irányba húzható cipzár fokozott védelmet nyújt az időjárás viszontagságaival szemben.

Téli sportokra kész

A beépített hófogó és a csuklónál tépőzáras behúzóval ellátott hosszabb mandzsetták megakadályozzák, hogy a szegélyeken keresztül bejusson a hó. A hónaljtól a derékig érő cipzárak szellőzőek, és hozzáférést biztosítanak a technikai aláöltözet zsebeiben lévő tárgyakhoz. Az ujjon lévő cipzáras igazolványzseb is könnyen hozzáférhető.

Kalandra kész fazon

A túlméretezett szabás a törzs mentén bő, így könnyedén mozoghatsz benne, és alá is öltözhetsz. A derékrészen lévő zsinór és behúzó segítségével beállíthatod a számodra tökéletes illeszkedést. A kapucni hátulján lévő behúzó a sisakod fölé is húzható.

További előnyök

  • Úgy terveztük, hogy a „Mystery Lights” mellkasbetétekre rápattintható legyen.
  • A cipzáras zsebek meleg trikóbéléssel rendelkeznek.

Termékadatok

  • Belső „Mystery Lights” történetmesélő rátét
  • ACG tribiner
  • Süllyesztett belső zseb
  • Napellenzős kapucni
  • Akasztófül
  • Fő alkotórész: 100% poliészter. Bélés: 100% poliészter. Panelek bélése: 85% poliészter/15% spandex.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Mint Foam/Cannon/Clay Green/Clay Green
  • Stílus: HV1131-353

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

Értékelések (0)

Nincsenek vélemények

Mondd el a véleményed. Értékeld te elsőként: Nike ACG „Mystery Lights”.

    Nike ACG „Mystery Lights” síkabát

    Nike ACG „Mystery Lights”

    399,99 €

    Tedd teljessé a megjelenésed