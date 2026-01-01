Újrahasznosított anyagok
Nike ACG „Mystery Lights”
Síkabát
Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
Ez a kabát GORE-TEX anyagból és Nike Storm-FIT ADV technológiával készült, így védelmet nyújt a szél és a víz ellen. A háromrétegű szerkezetben egy vízhatlan membrán van egy tartós külső felület és egy belső bélés közé rétegezve.
- Megjelenített szín: Mint Foam/Cannon/Clay Green/Clay Green
- Stílus: HV1131-353
Nike ACG „Mystery Lights”
Ez a kabát GORE-TEX anyagból és Nike Storm-FIT ADV technológiával készült, így védelmet nyújt a szél és a víz ellen. A háromrétegű szerkezetben egy vízhatlan membrán van egy tartós külső felület és egy belső bélés közé rétegezve.
Az ég ihlette
A Big Bend Nemzeti Park egy hatalmas terület a nyugat-texasi Chihuahua-sivatagban. Bár többnyire itt a legsötétebb az égbolt az országban, a sötétséget a Marfa-fények törik meg – kísérteties gömbök, amelyek a sivatag felett ragyognak. Ezek a fények ihlették a kollekció nevét.
Speciális védelem
A vízhatlan GORE-TEX anyag szárazon tart, így a kalandra koncentrálhatsz. A Nike Storm-FIT ADV technológia a szélálló és vízhatlan anyagot továbbgondolt szerkezettel és jellemzőkkel ötvözi, így zord időben is kényelmet biztosít. A vízhatlan, két irányba húzható cipzár fokozott védelmet nyújt az időjárás viszontagságaival szemben.
Téli sportokra kész
A beépített hófogó és a csuklónál tépőzáras behúzóval ellátott hosszabb mandzsetták megakadályozzák, hogy a szegélyeken keresztül bejusson a hó. A hónaljtól a derékig érő cipzárak szellőzőek, és hozzáférést biztosítanak a technikai aláöltözet zsebeiben lévő tárgyakhoz. Az ujjon lévő cipzáras igazolványzseb is könnyen hozzáférhető.
Kalandra kész fazon
A túlméretezett szabás a törzs mentén bő, így könnyedén mozoghatsz benne, és alá is öltözhetsz. A derékrészen lévő zsinór és behúzó segítségével beállíthatod a számodra tökéletes illeszkedést. A kapucni hátulján lévő behúzó a sisakod fölé is húzható.
További előnyök
- Úgy terveztük, hogy a „Mystery Lights” mellkasbetétekre rápattintható legyen.
- A cipzáras zsebek meleg trikóbéléssel rendelkeznek.
Termékadatok
- Belső „Mystery Lights” történetmesélő rátét
- ACG tribiner
- Süllyesztett belső zseb
- Napellenzős kapucni
- Akasztófül
- Fő alkotórész: 100% poliészter. Bélés: 100% poliészter. Panelek bélése: 85% poliészter/15% spandex.
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Mint Foam/Cannon/Clay Green/Clay Green
- Stílus: HV1131-353
Méret és fazon
- A modell M-es méretet visel, és 185 cm magas
- Nagyméretű fazon: eltúlzott és tágas
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Hogyan készült?
- Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
- A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.
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Nike ACG „Mystery Lights”