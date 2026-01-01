Nike ACG „Mystery Lights” síkabát

Nike ACG „Mystery Lights”

399,99 €

Ez a kabát GORE-TEX anyagból és Nike Storm-FIT ADV technológiával készült, így védelmet nyújt a szél és a víz ellen. A háromrétegű szerkezetben egy vízhatlan membrán van egy tartós külső felület és egy belső bélés közé rétegezve.

Az ég ihlette

A Big Bend Nemzeti Park egy hatalmas terület a nyugat-texasi Chihuahua-sivatagban. Bár többnyire itt a legsötétebb az égbolt az országban, a sötétséget a Marfa-fények törik meg – kísérteties gömbök, amelyek a sivatag felett ragyognak. Ezek a fények ihlették a kollekció nevét.

Speciális védelem

A vízhatlan GORE-TEX anyag szárazon tart, így a kalandra koncentrálhatsz. A Nike Storm-FIT ADV technológia a szélálló és vízhatlan anyagot továbbgondolt szerkezettel és jellemzőkkel ötvözi, így zord időben is kényelmet biztosít. A vízhatlan, két irányba húzható cipzár fokozott védelmet nyújt az időjárás viszontagságaival szemben.

Téli sportokra kész

A beépített hófogó és a csuklónál tépőzáras behúzóval ellátott hosszabb mandzsetták megakadályozzák, hogy a szegélyeken keresztül bejusson a hó. A hónaljtól a derékig érő cipzárak szellőzőek, és hozzáférést biztosítanak a technikai aláöltözet zsebeiben lévő tárgyakhoz. Az ujjon lévő cipzáras igazolványzseb is könnyen hozzáférhető.

Kalandra kész fazon

A túlméretezett szabás a törzs mentén bő, így könnyedén mozoghatsz benne, és alá is öltözhetsz. A derékrészen lévő zsinór és behúzó segítségével beállíthatod a számodra tökéletes illeszkedést. A kapucni hátulján lévő behúzó a sisakod fölé is húzható.