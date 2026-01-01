1 / 5. kép
Nike ACG
Max90 póló nagyobb gyerekeknek
32,99 €
Az elsőrangú póló törzsnél laza fazonja könnyed mozgást tesz lehetővé, és jól rétegezhető. A vastag, izzadságelvezető anyag merev esésű és strukturált hatású.
- Megjelenített szín: Fehér
- Stílus: IM9322-100
Nike ACG
32,99 €
Az elsőrangú póló törzsnél laza fazonja könnyed mozgást tesz lehetővé, és jól rétegezhető. A vastag, izzadságelvezető anyag merev esésű és strukturált hatású.
Termékadatok
- 63% poliészter/37% pamut
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fehér
- Stílus: IM9322-100
Méret és fazon
- A modell M-es méretet visel, és 130 cm magas
- Laza fazon: bő és laza
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Értékelések (0)
Értékelések (0)
Nincsenek vélemények
Mondd el a véleményed. Értékeld te elsőként: Nike ACG.
Nike ACG
32,99 €