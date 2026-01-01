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Nike ACG Max90 póló nagyobb gyerekeknek - Fehér

Nike ACG

Max90 póló nagyobb gyerekeknek

32,99 €

Az elsőrangú póló törzsnél laza fazonja könnyed mozgást tesz lehetővé, és jól rétegezhető. A vastag, izzadságelvezető anyag merev esésű és strukturált hatású.


  • Megjelenített szín: Fehér
  • Stílus: IM9322-100

Nike ACG

32,99 €

Az elsőrangú póló törzsnél laza fazonja könnyed mozgást tesz lehetővé, és jól rétegezhető. A vastag, izzadságelvezető anyag merev esésű és strukturált hatású.

Termékadatok

  • 63% poliészter/37% pamut
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fehér
  • Stílus: IM9322-100

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike ACG Max90 póló nagyobb gyerekeknek

    Nike ACG

    32,99 €

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