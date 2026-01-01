Nike ACG „Lunar Ray” Dri-FIT ADV testhezálló férfi futónadrág

Újrahasznosított anyagok
Nike ACG „Lunar Ray”
Dri-FIT ADV testhezálló férfi terepfutónadrág
Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
Az ösvényeket nem futja le helyetted senki. Hódítsd meg a terepet ebben a kényelmes fazonú testhezálló nadrágban, amely segít megelőzni a kidörzsölődést. A négy zseb (amelyből az egyik cipzáras, és a legtöbb telefon tárolására alkalmas) egyszerű tárolást tesz lehetővé. Ráadásul a légáteresztő és gyorsan száradó anyag segít megőrizni a kényelmedet a hosszú futás során.
- Megjelenített szín: Fekete/Summit White
- Stílus: IO9673-010
Nike ACG „Lunar Ray”
Az ösvényeket nem futja le helyetted senki. Hódítsd meg a terepet ebben a kényelmes fazonú testhezálló nadrágban, amely segít megelőzni a kidörzsölődést. A négy zseb (amelyből az egyik cipzáras, és a legtöbb telefon tárolására alkalmas) egyszerű tárolást tesz lehetővé. Ráadásul a légáteresztő és gyorsan száradó anyag segít megőrizni a kényelmedet a hosszú futás során.
Izzadságelvezető technológia
A Nike Dri-FIT ADV továbbfejlesztett hűtő és légáteresztő zónákkal javítja az izzadságelvezető anyagot, így száraz és kényelmes viseletet biztosít.
Áramvonalas fazon
A zsinóros, rugalmas derékrésszel megtalálhatod a tökéletes illeszkedést. A bokáig érő áramvonalas megjelenés érdekében cipzárakat adtunk a mandzsettákhoz.
Maradj felkészült
Összesen négy zseb – két hálós oldalzseb, egy belső zseb az integrált alsóneműn és egy cipzáras hátsó zseb – biztosít helyet a zseléknek, a sótablettáknak és a telefonodnak.
Termékadatok
- Fő alkotórész: 83% poliészter/17% spandex. Háló: 82% poliészter/18% spandex. Bélés: 89% poliészter/11% spandex.
- Szűkített fazon
- ACG márkajelzéssel ellátott, rugalmas derékrész külső húzózsinórral
- Állítható cipzárak a mandzsettáknál
- Fényvisszaverő Nike ACG és Nike Swoosh logó
- Nem használható személyi védőfelszerelésként
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Summit White
- Stílus: IO9673-010
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 187 cm
- Szűkített fazon: formatervezett és testhezálló
- Teljes hossz: a boka alá ér
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Hogyan készült?
- Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
- A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.
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Nike ACG „Lunar Ray”