Nike ACG „Lunar Ray” Dri-FIT ADV testhezálló férfi futónadrág

Nike ACG „Lunar Ray”

109,99 €

Az ösvényeket nem futja le helyetted senki. Hódítsd meg a terepet ebben a kényelmes fazonú testhezálló nadrágban, amely segít megelőzni a kidörzsölődést. A négy zseb (amelyből az egyik cipzáras, és a legtöbb telefon tárolására alkalmas) egyszerű tárolást tesz lehetővé. Ráadásul a légáteresztő és gyorsan száradó anyag segít megőrizni a kényelmedet a hosszú futás során.

Izzadságelvezető technológia A Nike Dri-FIT ADV továbbfejlesztett hűtő és légáteresztő zónákkal javítja az izzadságelvezető anyagot, így száraz és kényelmes viseletet biztosít. Áramvonalas fazon A zsinóros, rugalmas derékrésszel megtalálhatod a tökéletes illeszkedést. A bokáig érő áramvonalas megjelenés érdekében cipzárakat adtunk a mandzsettákhoz. Maradj felkészült Összesen négy zseb – két hálós oldalzseb, egy belső zseb az integrált alsóneműn és egy cipzáras hátsó zseb – biztosít helyet a zseléknek, a sótablettáknak és a telefonodnak.