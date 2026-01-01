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Nike ACG „Lunar Ray” Dri-FIT ADV testhezálló férfi futónadrág - Fekete/Summit White

Újrahasznosított anyagok

Nike ACG „Lunar Ray”

Dri-FIT ADV testhezálló férfi terepfutónadrág

109,99 €
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

Az ösvényeket nem futja le helyetted senki. Hódítsd meg a terepet ebben a kényelmes fazonú testhezálló nadrágban, amely segít megelőzni a kidörzsölődést. A négy zseb (amelyből az egyik cipzáras, és a legtöbb telefon tárolására alkalmas) egyszerű tárolást tesz lehetővé. Ráadásul a légáteresztő és gyorsan száradó anyag segít megőrizni a kényelmedet a hosszú futás során.


  • Megjelenített szín: Fekete/Summit White
  • Stílus: IO9673-010

Nike ACG „Lunar Ray”

109,99 €

Az ösvényeket nem futja le helyetted senki. Hódítsd meg a terepet ebben a kényelmes fazonú testhezálló nadrágban, amely segít megelőzni a kidörzsölődést. A négy zseb (amelyből az egyik cipzáras, és a legtöbb telefon tárolására alkalmas) egyszerű tárolást tesz lehetővé. Ráadásul a légáteresztő és gyorsan száradó anyag segít megőrizni a kényelmedet a hosszú futás során.

Izzadságelvezető technológia

A Nike Dri-FIT ADV továbbfejlesztett hűtő és légáteresztő zónákkal javítja az izzadságelvezető anyagot, így száraz és kényelmes viseletet biztosít.

Áramvonalas fazon

A zsinóros, rugalmas derékrésszel megtalálhatod a tökéletes illeszkedést. A bokáig érő áramvonalas megjelenés érdekében cipzárakat adtunk a mandzsettákhoz.

Maradj felkészült

Összesen négy zseb – két hálós oldalzseb, egy belső zseb az integrált alsóneműn és egy cipzáras hátsó zseb – biztosít helyet a zseléknek, a sótablettáknak és a telefonodnak.

Termékadatok

  • Fő alkotórész: 83% poliészter/17% spandex. Háló: 82% poliészter/18% spandex. Bélés: 89% poliészter/11% spandex.
  • Szűkített fazon
  • ACG márkajelzéssel ellátott, rugalmas derékrész külső húzózsinórral
  • Állítható cipzárak a mandzsettáknál
  • Fényvisszaverő Nike ACG és Nike Swoosh logó
  • Nem használható személyi védőfelszerelésként
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Summit White
  • Stílus: IO9673-010

Méret és fazon

    • A modell mérete: M, magassága: 187 cm
    • Szűkített fazon: formatervezett és testhezálló
    • Teljes hossz: a boka alá ér
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

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    Nike ACG „Lunar Ray” Dri-FIT ADV testhezálló férfi futónadrág

    Nike ACG „Lunar Ray”

    109,99 €

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