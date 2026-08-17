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ACG LDV férficipő - Wolf Grey/Summit White/Fehér/Navy

ACG LDV

Férficipő

129,99 €
Wolf Grey/Summit White/Fehér/Navy
Varsity Red/Sail/Fehér/Wolf Grey
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Mielőtt az ACG az ACG lett volna, az LDV már meghódította a csúcsokat. Az eredetileg hosszútávfutáshoz tervezett LDV-t néhány tartóssági fejlesztéssel tették túrázásra alkalmassá. A mai modellben továbbra is megtalálható a szellőző háló és a jól tapadó gofrimintás talp, de ott van a helye, ahol lennie kell: az ACG-nél. Éljen a Long Distance Vector!


  • Megjelenített szín: Wolf Grey/Summit White/Fehér/Navy
  • Stílus: IF2857-001

ACG LDV

129,99 €

Mielőtt az ACG az ACG lett volna, az LDV már meghódította a csúcsokat. Az eredetileg hosszútávfutáshoz tervezett LDV-t néhány tartóssági fejlesztéssel tették túrázásra alkalmassá. A mai modellben továbbra is megtalálható a szellőző háló és a jól tapadó gofrimintás talp, de ott van a helye, ahol lennie kell: az ACG-nél. Éljen a Long Distance Vector!

Előnyök

  • A hálós felsőrész tartós és szellőző.
  • A gofrimintás gumi külsőtalp tartós tapadást nyújt, és a hagyományos stílust képviseli.

Termékadatok

  • Megjelenített szín: Wolf Grey/Summit White/Fehér/Navy
  • Stílus: IF2857-001

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (24)

4.6 csillag

  • Federschuh in Rot

    Enrico841255912

    überragender Schuh... topp Qualität, leicht, und tolle Farben

  • A great simple ACG

    twjaynes

    Great ,comfy and simple. Love this shoe, it’s fits perfect and breathes great. I wear them on my walks or when I ride my bike. Roomy in the toe box but still secure. Versatile shoe

  • Perfecto equilibrio entre una zapatilla técnica y de vestir.

    Nacho Saera

    Cómodas desde la primera puesta, ligeras, resistentes y con una gran estética.

ACG LDV férficipő

ACG LDV

129,99 €

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