ACG LDV férficipő

Federschuh in Rot
Enrico841255912
überragender Schuh... topp Qualität, leicht, und tolle Farben
Mielőtt az ACG az ACG lett volna, az LDV már meghódította a csúcsokat. Az eredetileg hosszútávfutáshoz tervezett LDV-t néhány tartóssági fejlesztéssel tették túrázásra alkalmassá. A mai modellben továbbra is megtalálható a szellőző háló és a jól tapadó gofrimintás talp, de ott van a helye, ahol lennie kell: az ACG-nél. Éljen a Long Distance Vector!
ACG LDV
Mielőtt az ACG az ACG lett volna, az LDV már meghódította a csúcsokat. Az eredetileg hosszútávfutáshoz tervezett LDV-t néhány tartóssági fejlesztéssel tették túrázásra alkalmassá. A mai modellben továbbra is megtalálható a szellőző háló és a jól tapadó gofrimintás talp, de ott van a helye, ahol lennie kell: az ACG-nél. Éljen a Long Distance Vector!
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.6 csillag
Federschuh in Rot
Enrico841255912
überragender Schuh... topp Qualität, leicht, und tolle Farben
A great simple ACG
twjaynes
Great ,comfy and simple. Love this shoe, it’s fits perfect and breathes great. I wear them on my walks or when I ride my bike. Roomy in the toe box but still secure. Versatile shoe
Perfecto equilibrio entre una zapatilla técnica y de vestir.
Nacho Saera
Cómodas desde la primera puesta, ligeras, resistentes y con una gran estética.
ACG LDV