ACG LDV férficipő

Mielőtt az ACG az ACG lett volna, az LDV már meghódította a csúcsokat. Az eredetileg hosszútávfutáshoz tervezett LDV-t néhány tartóssági fejlesztéssel tették túrázásra alkalmassá. A mai modellben továbbra is megtalálható a szellőző háló és a jól tapadó gofrimintás talp, de ott van a helye, ahol lennie kell: az ACG-nél. Éljen a Long Distance Vector!

Megjelenített szín: Wolf Grey/Summit White/Fehér/Navy

Stílus: IF2857-001