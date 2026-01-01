Újrahasznosított anyagok
Nike ACG „Lava Flow”
Therma-FIT ADV kabát nagyobb gyerekeknek
Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
Készen állsz a következő kalandodra? Ez a kifordítható kabát hőszabályozó és vízlepergető technológiával készült, hogy bárhová elkísérjen felfedezőutadra. A nyugat-texasi Big Bend Nemzeti Parkban tett kenutúra ihlette ezt a kabátot, amelyet úgy terveztünk, hogy bírja a hideg éjszakákat. Amikor melegebbre fordul az idő, és nincs szükséged a Therma-FIT ADV hőtartására, egyszerűen pakold el a belső zsebébe.
- Megjelenített szín: Fekete/Summit White
- Stílus: IF1706-010
Nike ACG „Lava Flow”
Készen állsz a következő kalandodra? Ez a kifordítható kabát hőszabályozó és vízlepergető technológiával készült, hogy bárhová elkísérjen felfedezőutadra. A nyugat-texasi Big Bend Nemzeti Parkban tett kenutúra ihlette ezt a kabátot, amelyet úgy terveztünk, hogy bírja a hideg éjszakákat. Amikor melegebbre fordul az idő, és nincs szükséged a Therma-FIT ADV hőtartására, egyszerűen pakold el a belső zsebébe.
Szigetelés, amely jól teljesít
A PrimaLoft® szigetelés a Nike Therma-FIT ADV technológiáját használja, amely fejlett hőszabályozást biztosít, és hideg időben is melegen tart.
Pakolj össze, és indulás
Ha felmelegszik az idő, a kabátot a belső zsebébe csomagolhatod.
Kifordítható dizájn
A kifordítható kialakításnak köszönhetően válthatsz az egyszínű és a mintás oldal között, így két megjelenést kapsz egyetlen kabátban.
Termékadatok
- Fő alkotórész: 58% poliészter/42% nejlon. Belső rész/bélés: 100% poliészter.
- Elülső cipzár
- Hőszigetelt
- Cipzáras zseb
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Summit White
- Stílus: IF1706-010
Méret és fazon
- A fiú modell M-es méretet visel, és 137 cm magas
- A női modell S-es méretet visel, és 145 cm magas
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Hogyan készült?
- Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
- A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.
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Nike ACG „Lava Flow”