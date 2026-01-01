Nike ACG „Lava Flow” Therma-FIT ADV kabát nagyobb gyerekeknek

Nike ACG „Lava Flow”

164,99 €

Készen állsz a következő kalandodra? Ez a kifordítható kabát hőszabályozó és vízlepergető technológiával készült, hogy bárhová elkísérjen felfedezőutadra. A nyugat-texasi Big Bend Nemzeti Parkban tett kenutúra ihlette ezt a kabátot, amelyet úgy terveztünk, hogy bírja a hideg éjszakákat. Amikor melegebbre fordul az idő, és nincs szükséged a Therma-FIT ADV hőtartására, egyszerűen pakold el a belső zsebébe.

Szigetelés, amely jól teljesít A PrimaLoft® szigetelés a Nike Therma-FIT ADV technológiáját használja, amely fejlett hőszabályozást biztosít, és hideg időben is melegen tart. Pakolj össze, és indulás Ha felmelegszik az idő, a kabátot a belső zsebébe csomagolhatod. Kifordítható dizájn A kifordítható kialakításnak köszönhetően válthatsz az egyszínű és a mintás oldal között, így két megjelenést kapsz egyetlen kabátban.