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Nike ACG „Lava Flow” Therma-FIT ADV kabát nagyobb gyerekeknek - Fekete/Summit White

Újrahasznosított anyagok

Nike ACG „Lava Flow”

Therma-FIT ADV kabát nagyobb gyerekeknek

164,99 €

Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

Készen állsz a következő kalandodra? Ez a kifordítható kabát hőszabályozó és vízlepergető technológiával készült, hogy bárhová elkísérjen felfedezőutadra. A nyugat-texasi Big Bend Nemzeti Parkban tett kenutúra ihlette ezt a kabátot, amelyet úgy terveztünk, hogy bírja a hideg éjszakákat. Amikor melegebbre fordul az idő, és nincs szükséged a Therma-FIT ADV hőtartására, egyszerűen pakold el a belső zsebébe.


  • Megjelenített szín: Fekete/Summit White
  • Stílus: IF1706-010

Nike ACG „Lava Flow”

164,99 €

Készen állsz a következő kalandodra? Ez a kifordítható kabát hőszabályozó és vízlepergető technológiával készült, hogy bárhová elkísérjen felfedezőutadra. A nyugat-texasi Big Bend Nemzeti Parkban tett kenutúra ihlette ezt a kabátot, amelyet úgy terveztünk, hogy bírja a hideg éjszakákat. Amikor melegebbre fordul az idő, és nincs szükséged a Therma-FIT ADV hőtartására, egyszerűen pakold el a belső zsebébe.

Szigetelés, amely jól teljesít

A PrimaLoft® szigetelés a Nike Therma-FIT ADV technológiáját használja, amely fejlett hőszabályozást biztosít, és hideg időben is melegen tart.

Pakolj össze, és indulás

Ha felmelegszik az idő, a kabátot a belső zsebébe csomagolhatod.

Kifordítható dizájn

A kifordítható kialakításnak köszönhetően válthatsz az egyszínű és a mintás oldal között, így két megjelenést kapsz egyetlen kabátban.

Termékadatok

  • Fő alkotórész: 58% poliészter/42% nejlon. Belső rész/bélés: 100% poliészter.
  • Elülső cipzár
  • Hőszigetelt
  • Cipzáras zseb
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Summit White
  • Stílus: IF1706-010

Méret és fazon

    • A fiú modell M-es méretet visel, és 137 cm magas
    • A női modell S-es méretet visel, és 145 cm magas
    • Normál fazon: könnyed és hagyományos
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

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    Nike ACG „Lava Flow” Therma-FIT ADV kabát nagyobb gyerekeknek

    Nike ACG „Lava Flow”

    164,99 €

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