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Nike ACG kifordítható kabát nagyobb gyerekeknek - Fekete

Nike ACG

Kifordítható kabát nagyobb gyerekeknek

149,99 €
A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Élvezd a szabadban töltött időt ebben a kapucnis kabátban! A bő szabású, műpehellyel töltött kabát kellemesen melegít, a hosszú cipzáras kialakítás és a cipzáras zsebek pedig gondoskodnak értékeid – legyen az készpénz, kulcs vagy telefon – biztonságáról. Ráadásul a kifordítható dizájnnak köszönhetően olyan, mintha két kabátod lenne egyben.


  • Megjelenített szín: Fekete
  • Stílus: IZ7619-010

Nike ACG

149,99 €

Élvezd a szabadban töltött időt ebben a kapucnis kabátban! A bő szabású, műpehellyel töltött kabát kellemesen melegít, a hosszú cipzáras kialakítás és a cipzáras zsebek pedig gondoskodnak értékeid – legyen az készpénz, kulcs vagy telefon – biztonságáról. Ráadásul a kifordítható dizájnnak köszönhetően olyan, mintha két kabátod lenne egyben.

Termékadatok

  • A kabát bélelt
  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete
  • Stílus: IZ7619-010

Méret és fazon

    • A férfi modell M-es méretet visel, és 150 cm magas
    • A női modell M-es méretet visel, és 152 cm magas
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike ACG kifordítható kabát nagyobb gyerekeknek

    Nike ACG

    149,99 €

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