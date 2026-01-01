Nike ACG
Kifordítható kabát nagyobb gyerekeknek
Élvezd a szabadban töltött időt ebben a kapucnis kabátban! A bő szabású, műpehellyel töltött kabát kellemesen melegít, a hosszú cipzáras kialakítás és a cipzáras zsebek pedig gondoskodnak értékeid – legyen az készpénz, kulcs vagy telefon – biztonságáról. Ráadásul a kifordítható dizájnnak köszönhetően olyan, mintha két kabátod lenne egyben.
- Megjelenített szín: Fekete
- Stílus: IZ7619-010
Nike ACG
Élvezd a szabadban töltött időt ebben a kapucnis kabátban! A bő szabású, műpehellyel töltött kabát kellemesen melegít, a hosszú cipzáras kialakítás és a cipzáras zsebek pedig gondoskodnak értékeid – legyen az készpénz, kulcs vagy telefon – biztonságáról. Ráadásul a kifordítható dizájnnak köszönhetően olyan, mintha két kabátod lenne egyben.
Termékadatok
- A kabát bélelt
- 100% poliészter
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete
- Stílus: IZ7619-010
Méret és fazon
- A férfi modell M-es méretet visel, és 150 cm magas
- A női modell M-es méretet visel, és 152 cm magas
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike ACG