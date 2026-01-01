Nike ACG kifordítható kabát nagyobb gyerekeknek

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Élvezd a szabadban töltött időt ebben a kapucnis kabátban! A bő szabású, műpehellyel töltött kabát kellemesen melegít, a hosszú cipzáras kialakítás és a cipzáras zsebek pedig gondoskodnak értékeid – legyen az készpénz, kulcs vagy telefon – biztonságáról. Ráadásul a kifordítható dizájnnak köszönhetően olyan, mintha két kabátod lenne egyben.