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Nike ACG hosszú ujjú, UV-szűrős felső nagyobb gyerekeknek - Mean Green/Black Spruce/Summit White

Újrahasznosított anyagok

Nike ACG

UV-védelmet adó, hosszú ujjú felső nagyobb gyerekeknek

49,99 €
Mean Green/Black Spruce/Summit White
Baltic Blue/Baltic Blue/Summit White

Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

Süt a nap? Nagyszerű! Ez a felső izzadságelvezető és UV-védelmet adó technológiával rendelkezik, hogy védelmet nyújtson a napon. A kapucnin lévő rugalmas peremrész kényelmes illeszkedést biztosít, a hüvelykujjbújtatók pedig megakadályozzák az ujjak elmozdulását.


  • Megjelenített szín: Mean Green/Black Spruce/Summit White
  • Stílus: IH0881-307

Nike ACG

49,99 €

Süt a nap? Nagyszerű! Ez a felső izzadságelvezető és UV-védelmet adó technológiával rendelkezik, hogy védelmet nyújtson a napon. A kapucnin lévő rugalmas peremrész kényelmes illeszkedést biztosít, a hüvelykujjbújtatók pedig megakadályozzák az ujjak elmozdulását.

A Dolomit-hegység ihlette

A felső mintáját az északkelet-olaszországi Dolomit-hegységbe tett utazásunk ihlette. Öt napot töltöttünk függőleges sziklák mászásával és virágkoszorúk fonásával. Mindeközben lenyűgözött minket a szépség, és megrémítettek a mitikus lények történetei.

Átgondolt illeszkedés

Ez a felső elég laza ahhoz, hogy egy alapdarab fölé is felvehesd, és elég szűk ahhoz, hogy egy külső réteg alatt is viseld. A hüvelykujjbújtatók fokozott védelmet nyújtanak, és a helyükön tartják a ruhaujjakat mozgás közben.

Termékadatok

  • 92% poliészter/8% spandex
  • Ez a termék UVA- és UVB-védelmet biztosít a ruhadarab által fedett bőrfelületeken. A kilátszó területek védelmében ajánlott jó minőségű fényvédő használata.
  • Hímzett ACG és Nike Swoosh logók
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Mean Green/Black Spruce/Summit White
  • Stílus: IH0881-307

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

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    Nike ACG hosszú ujjú, UV-szűrős felső nagyobb gyerekeknek

    Nike ACG

    49,99 €

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