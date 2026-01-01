Nike ACG hosszú ujjú, UV-szűrős felső nagyobb gyerekeknek

Újrahasznosított anyagok
Nike ACG
UV-védelmet adó, hosszú ujjú felső nagyobb gyerekeknek
Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
Süt a nap? Nagyszerű! Ez a felső izzadságelvezető és UV-védelmet adó technológiával rendelkezik, hogy védelmet nyújtson a napon. A kapucnin lévő rugalmas peremrész kényelmes illeszkedést biztosít, a hüvelykujjbújtatók pedig megakadályozzák az ujjak elmozdulását.
- Megjelenített szín: Mean Green/Black Spruce/Summit White
- Stílus: IH0881-307
Nike ACG
Süt a nap? Nagyszerű! Ez a felső izzadságelvezető és UV-védelmet adó technológiával rendelkezik, hogy védelmet nyújtson a napon. A kapucnin lévő rugalmas peremrész kényelmes illeszkedést biztosít, a hüvelykujjbújtatók pedig megakadályozzák az ujjak elmozdulását.
A Dolomit-hegység ihlette
A felső mintáját az északkelet-olaszországi Dolomit-hegységbe tett utazásunk ihlette. Öt napot töltöttünk függőleges sziklák mászásával és virágkoszorúk fonásával. Mindeközben lenyűgözött minket a szépség, és megrémítettek a mitikus lények történetei.
Átgondolt illeszkedés
Ez a felső elég laza ahhoz, hogy egy alapdarab fölé is felvehesd, és elég szűk ahhoz, hogy egy külső réteg alatt is viseld. A hüvelykujjbújtatók fokozott védelmet nyújtanak, és a helyükön tartják a ruhaujjakat mozgás közben.
Termékadatok
- 92% poliészter/8% spandex
- Ez a termék UVA- és UVB-védelmet biztosít a ruhadarab által fedett bőrfelületeken. A kilátszó területek védelmében ajánlott jó minőségű fényvédő használata.
- Hímzett ACG és Nike Swoosh logók
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Mean Green/Black Spruce/Summit White
- Stílus: IH0881-307
Méret és fazon
- A modell mérete: S, magassága: 142 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Hogyan készült?
- Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
- A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.
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Nike ACG