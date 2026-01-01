Nike ACG hosszú ujjú, UV-szűrős felső nagyobb gyerekeknek

Nike ACG

49,99 €

Süt a nap? Nagyszerű! Ez a felső izzadságelvezető és UV-védelmet adó technológiával rendelkezik, hogy védelmet nyújtson a napon. A kapucnin lévő rugalmas peremrész kényelmes illeszkedést biztosít, a hüvelykujjbújtatók pedig megakadályozzák az ujjak elmozdulását.

A Dolomit-hegység ihlette

A felső mintáját az északkelet-olaszországi Dolomit-hegységbe tett utazásunk ihlette. Öt napot töltöttünk függőleges sziklák mászásával és virágkoszorúk fonásával. Mindeközben lenyűgözött minket a szépség, és megrémítettek a mitikus lények történetei.

Átgondolt illeszkedés

Ez a felső elég laza ahhoz, hogy egy alapdarab fölé is felvehesd, és elég szűk ahhoz, hogy egy külső réteg alatt is viseld. A hüvelykujjbújtatók fokozott védelmet nyújtanak, és a helyükön tartják a ruhaujjakat mozgás közben.