triangle, start, resume, beginVideo
 
1 / 7. kép
ACG High Stakes női túranadrág - Tattoo/Summit White

Újrahasznosított anyagok

ACG High Stakes

Női túranadrág

114,99 €
Tattoo/Summit White
Fekete/Summit White
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Ahhoz, hogy megtaláld a titkos kilátást, megbízható túrafelszerelésre lesz szükséged. Az ACG High Stakes nadrágot úgy terveztük, hogy veled együtt mozogjon, és alkalmazkodjon a természet viszontagságaihoz. Könnyű, rugalmas és tagolt kialakításának köszönhetően nem korlátoz a mozgásban. Eső a láthatáron? Semmi gond, a vízlepergető bevonat segít szárazon maradni, így akadálytalanul csodálhatod tovább a természet szépségeit.


  • Megjelenített szín: Tattoo/Summit White
  • Stílus: IR2340-502

ACG High Stakes

114,99 €

Ahhoz, hogy megtaláld a titkos kilátást, megbízható túrafelszerelésre lesz szükséged. Az ACG High Stakes nadrágot úgy terveztük, hogy veled együtt mozogjon, és alkalmazkodjon a természet viszontagságaihoz. Könnyű, rugalmas és tagolt kialakításának köszönhetően nem korlátoz a mozgásban. Eső a láthatáron? Semmi gond, a vízlepergető bevonat segít szárazon maradni, így akadálytalanul csodálhatod tovább a természet szépségeit.

Termékadatok

  • Kézmelegítő zsebek
  • Hímzett ACG logó a bal combon
  • 93% nejlon/7% spandex
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Ez a termék UVA- és UVB-védelmet biztosít a ruhadarab által fedett bőrfelületeken. A kilátszó területek védelmében ajánlott jó minőségű fényvédő használata.
  • Megjelenített szín: Tattoo/Summit White
  • Stílus: IR2340-502

Méret és fazon

    • A modell mérete: S, magassága: 178 cm
    • Normál fazon: könnyed és hagyományos
    • Teljes hossz: a boka alá ér
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (1)

5 csillag

  • Vandrebukser

    Malene9dc720382e6a4988bd720faafc3b143c

    Lækre vandrebukser, dog til den store side.

ACG High Stakes női túranadrág

ACG High Stakes

114,99 €

Tedd teljessé a megjelenésed