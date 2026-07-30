ACG High Stakes női túranadrág

Vandrebukser
Malene9dc720382e6a4988bd720faafc3b143c
Lækre vandrebukser, dog til den store side.
Újrahasznosított anyagok
Ahhoz, hogy megtaláld a titkos kilátást, megbízható túrafelszerelésre lesz szükséged. Az ACG High Stakes nadrágot úgy terveztük, hogy veled együtt mozogjon, és alkalmazkodjon a természet viszontagságaihoz. Könnyű, rugalmas és tagolt kialakításának köszönhetően nem korlátoz a mozgásban. Eső a láthatáron? Semmi gond, a vízlepergető bevonat segít szárazon maradni, így akadálytalanul csodálhatod tovább a természet szépségeit.
ACG High Stakes
Ahhoz, hogy megtaláld a titkos kilátást, megbízható túrafelszerelésre lesz szükséged. Az ACG High Stakes nadrágot úgy terveztük, hogy veled együtt mozogjon, és alkalmazkodjon a természet viszontagságaihoz. Könnyű, rugalmas és tagolt kialakításának köszönhetően nem korlátoz a mozgásban. Eső a láthatáron? Semmi gond, a vízlepergető bevonat segít szárazon maradni, így akadálytalanul csodálhatod tovább a természet szépségeit.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
Vandrebukser
Malene9dc720382e6a4988bd720faafc3b143c
Lækre vandrebukser, dog til den store side.
ACG High Stakes