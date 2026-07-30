ACG High Stakes női túranadrág

Ahhoz, hogy megtaláld a titkos kilátást, megbízható túrafelszerelésre lesz szükséged. Az ACG High Stakes nadrágot úgy terveztük, hogy veled együtt mozogjon, és alkalmazkodjon a természet viszontagságaihoz. Könnyű, rugalmas és tagolt kialakításának köszönhetően nem korlátoz a mozgásban. Eső a láthatáron? Semmi gond, a vízlepergető bevonat segít szárazon maradni, így akadálytalanul csodálhatod tovább a természet szépségeit.

Megjelenített szín: Tattoo/Summit White

Stílus: IR2340-502