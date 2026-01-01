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ACG High Stakes férfi túranadrág - Mystic Dates/Summit White

Újrahasznosított anyagok

ACG High Stakes

Férfi túranadrág

114,99 €
Mystic Dates/Summit White
Fekete/Summit White
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Ahhoz, hogy megtaláld azt az eldugott kilátóhelyet, megbízható túrafelszerelésre lesz szükséged. Az ACG High Stakes nadrágot úgy terveztük, hogy veled együtt mozogjon, és alkalmazkodjon a természet viszontagságaihoz. Könnyű és rugalmas, hogy semmi sem korlátozzon a mozgásban. Eső a láthatáron? Semmi gond, a vízlepergető bevonat segít szárazon maradni, így akadálytalanul csodálhatod tovább a természet szépségeit.


  • Megjelenített szín: Mystic Dates/Summit White
  • Stílus: IR2248-658

ACG High Stakes

114,99 €

Ahhoz, hogy megtaláld azt az eldugott kilátóhelyet, megbízható túrafelszerelésre lesz szükséged. Az ACG High Stakes nadrágot úgy terveztük, hogy veled együtt mozogjon, és alkalmazkodjon a természet viszontagságaihoz. Könnyű és rugalmas, hogy semmi sem korlátozzon a mozgásban. Eső a láthatáron? Semmi gond, a vízlepergető bevonat segít szárazon maradni, így akadálytalanul csodálhatod tovább a természet szépségeit.

Rugalmas mozgásszabadság

Sima tapintású, szőtt, rugalmas anyaga könnyű és egyszerűen elcsomagolható Az oldalsó betétek kialakítása természetes hajlítást és nyújtást tesz lehetővé, így könnyedén győzheted le a meredek emelkedőket és a trükkös lejtőket.

Esőálló kialakítás

A túrád nem állhat meg, ha elered az eső. A vízlepergető bevonat segít szárazon maradni nedves időben is, így bátran folytathatod a felfedezést.

Könnyen beállítható pántok

A derékrészen található könnyű zsinórral és a boka körüli gumis összehúzókkal tökéletesen magadra szabhatod. Szúrós alpesi növények állják az utad? Húzd szorosra a bokádnál a szűkebb fazonért. Engedd ki a lazább, szellősebb érzetért és a jobb légáramlásért.

Előnyök

  • A cipzáras oldalzsebek biztonságos tárolóhelyet nyújtanak a túrázáshoz szükséges alapvető holmiknak.
  • Az UV-védelmet nyújtó anyag megóv a káros napsugaraktól.

Termékadatok

  • Ez a termék UVA- és UVB-védelmet biztosít a ruhadarab által fedett bőrfelületeken. A kilátszó területek védelmében ajánlott jó minőségű fényvédő használata.
  • Fő alkotórész: 93% nejlon/7% spandex
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Mystic Dates/Summit White
  • Stílus: IR2248-658

Méret és fazon

    • A modell mérete: M, magassága: 178 cm
    • Normál fazon: könnyed és hagyományos
    • Teljes hossz: a boka alá ér
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    ACG High Stakes férfi túranadrág

    ACG High Stakes

    114,99 €