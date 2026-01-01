ACG High Stakes férfi túranadrág

ACG High Stakes

114,99 €

Ahhoz, hogy megtaláld azt az eldugott kilátóhelyet, megbízható túrafelszerelésre lesz szükséged. Az ACG High Stakes nadrágot úgy terveztük, hogy veled együtt mozogjon, és alkalmazkodjon a természet viszontagságaihoz. Könnyű és rugalmas, hogy semmi sem korlátozzon a mozgásban. Eső a láthatáron? Semmi gond, a vízlepergető bevonat segít szárazon maradni, így akadálytalanul csodálhatod tovább a természet szépségeit.

Rugalmas mozgásszabadság

Sima tapintású, szőtt, rugalmas anyaga könnyű és egyszerűen elcsomagolható Az oldalsó betétek kialakítása természetes hajlítást és nyújtást tesz lehetővé, így könnyedén győzheted le a meredek emelkedőket és a trükkös lejtőket.

Esőálló kialakítás

A túrád nem állhat meg, ha elered az eső. A vízlepergető bevonat segít szárazon maradni nedves időben is, így bátran folytathatod a felfedezést.

Könnyen beállítható pántok

A derékrészen található könnyű zsinórral és a boka körüli gumis összehúzókkal tökéletesen magadra szabhatod. Szúrós alpesi növények állják az utad? Húzd szorosra a bokádnál a szűkebb fazonért. Engedd ki a lazább, szellősebb érzetért és a jobb légáramlásért.