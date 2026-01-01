Újrahasznosított anyagok
ACG High Stakes
Férfi túranadrág
Ahhoz, hogy megtaláld azt az eldugott kilátóhelyet, megbízható túrafelszerelésre lesz szükséged. Az ACG High Stakes nadrágot úgy terveztük, hogy veled együtt mozogjon, és alkalmazkodjon a természet viszontagságaihoz. Könnyű és rugalmas, hogy semmi sem korlátozzon a mozgásban. Eső a láthatáron? Semmi gond, a vízlepergető bevonat segít szárazon maradni, így akadálytalanul csodálhatod tovább a természet szépségeit.
- Megjelenített szín: Mystic Dates/Summit White
- Stílus: IR2248-658
ACG High Stakes
Ahhoz, hogy megtaláld azt az eldugott kilátóhelyet, megbízható túrafelszerelésre lesz szükséged. Az ACG High Stakes nadrágot úgy terveztük, hogy veled együtt mozogjon, és alkalmazkodjon a természet viszontagságaihoz. Könnyű és rugalmas, hogy semmi sem korlátozzon a mozgásban. Eső a láthatáron? Semmi gond, a vízlepergető bevonat segít szárazon maradni, így akadálytalanul csodálhatod tovább a természet szépségeit.
Rugalmas mozgásszabadság
Sima tapintású, szőtt, rugalmas anyaga könnyű és egyszerűen elcsomagolható Az oldalsó betétek kialakítása természetes hajlítást és nyújtást tesz lehetővé, így könnyedén győzheted le a meredek emelkedőket és a trükkös lejtőket.
Esőálló kialakítás
A túrád nem állhat meg, ha elered az eső. A vízlepergető bevonat segít szárazon maradni nedves időben is, így bátran folytathatod a felfedezést.
Könnyen beállítható pántok
A derékrészen található könnyű zsinórral és a boka körüli gumis összehúzókkal tökéletesen magadra szabhatod. Szúrós alpesi növények állják az utad? Húzd szorosra a bokádnál a szűkebb fazonért. Engedd ki a lazább, szellősebb érzetért és a jobb légáramlásért.
Előnyök
- A cipzáras oldalzsebek biztonságos tárolóhelyet nyújtanak a túrázáshoz szükséges alapvető holmiknak.
- Az UV-védelmet nyújtó anyag megóv a káros napsugaraktól.
Termékadatok
- Ez a termék UVA- és UVB-védelmet biztosít a ruhadarab által fedett bőrfelületeken. A kilátszó területek védelmében ajánlott jó minőségű fényvédő használata.
- Fő alkotórész: 93% nejlon/7% spandex
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Mystic Dates/Summit White
- Stílus: IR2248-658
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 178 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Teljes hossz: a boka alá ér
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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ACG High Stakes