ACG hátizsák nagyobb gyerekeknek (18 l)

Akár a szabadban indulsz felfedezőútra, akár az iskolába tartasz, ez a hátizsák megbirkózik a kihívással. Tartós anyagból készült, vízlepergető bevonattal, a tágas fő rekesz belsejében párnázott laptoptartó található, a palackzsebek praktikusak az italok tárolásához, az elülső cipzáras zseb pedig biztonságosan tárolja a kisebb tárgyakat, amelyekhez gyorsan és egyszerűen szeretnél hozzáférni.

Megjelenített szín: Fekete

Stílus: IZ8090-010