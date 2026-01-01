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ACG hátizsák nagyobb gyerekeknek (18 l) - Fekete

ACG

Hátizsák nagyobb gyerekeknek (18 l)

64,99 €
EGY MÉRET

Akár a szabadban indulsz felfedezőútra, akár az iskolába tartasz, ez a hátizsák megbirkózik a kihívással. Tartós anyagból készült, vízlepergető bevonattal, a tágas fő rekesz belsejében párnázott laptoptartó található, a palackzsebek praktikusak az italok tárolásához, az elülső cipzáras zseb pedig biztonságosan tárolja a kisebb tárgyakat, amelyekhez gyorsan és egyszerűen szeretnél hozzáférni.


  • Megjelenített szín: Fekete
  • Stílus: IZ8090-010

ACG

64,99 €

Akár a szabadban indulsz felfedezőútra, akár az iskolába tartasz, ez a hátizsák megbirkózik a kihívással. Tartós anyagból készült, vízlepergető bevonattal, a tágas fő rekesz belsejében párnázott laptoptartó található, a palackzsebek praktikusak az italok tárolásához, az elülső cipzáras zseb pedig biztonságosan tárolja a kisebb tárgyakat, amelyekhez gyorsan és egyszerűen szeretnél hozzáférni.

Termékadatok

  • 43 cm (ma.) × 28 cm (h.) × 15 cm (mé.). Pánt hossza: 89 cm a leghosszabb ponton, 44 cm a legrövidebb ponton
  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete
  • Stílus: IZ8090-010

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    ACG hátizsák nagyobb gyerekeknek (18 l)

    ACG

    64,99 €

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