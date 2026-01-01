Újrahasznosított anyagok
Nike ACG GOAT
Terepfutóöv
Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
A Nike ACG terepfutóöv a kialakításának köszönhetően csökkenti a rázkódást, és biztonságban tartja a dolgaidat futás közben. A levehető rugalmas rögzítőrendszer extra felszerelés rögzítésére szolgál, míg a rugalmas, szilikonbetétes hurkok lehetővé teszik a botok könnyű hordozását.
- Megjelenített szín: Grey Fog/Safety Orange/Summit White
- Stílus: IQ6027-039
Nike ACG GOAT
A Nike ACG terepfutóöv a kialakításának köszönhetően csökkenti a rázkódást, és biztonságban tartja a dolgaidat futás közben. A levehető rugalmas rögzítőrendszer extra felszerelés rögzítésére szolgál, míg a rugalmas, szilikonbetétes hurkok lehetővé teszik a botok könnyű hordozását.
Előnyök
- A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
- Négy belső zseb és egy biztonságos cipzáras zseb a telefonodnak és értékeidnek.
Termékadatok
- 81% poliészter/19% spandex.
- Csak lemosható
- Importált
- Megjelenített szín: Grey Fog/Safety Orange/Summit White
- Stílus: IQ6027-039
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Hogyan készült?
- Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
- A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.
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Nike ACG GOAT