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Nike ACG GOAT terepfutóöv - Grey Fog/Safety Orange/Summit White

Újrahasznosított anyagok

Nike ACG GOAT

Terepfutóöv

54,99 €

Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

A Nike ACG terepfutóöv a kialakításának köszönhetően csökkenti a rázkódást, és biztonságban tartja a dolgaidat futás közben. A levehető rugalmas rögzítőrendszer extra felszerelés rögzítésére szolgál, míg a rugalmas, szilikonbetétes hurkok lehetővé teszik a botok könnyű hordozását.


  • Megjelenített szín: Grey Fog/Safety Orange/Summit White
  • Stílus: IQ6027-039

Nike ACG GOAT

54,99 €

A Nike ACG terepfutóöv a kialakításának köszönhetően csökkenti a rázkódást, és biztonságban tartja a dolgaidat futás közben. A levehető rugalmas rögzítőrendszer extra felszerelés rögzítésére szolgál, míg a rugalmas, szilikonbetétes hurkok lehetővé teszik a botok könnyű hordozását.

Előnyök

  • A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
  • Négy belső zseb és egy biztonságos cipzáras zseb a telefonodnak és értékeidnek.

Termékadatok

  • 81% poliészter/19% spandex.
  • Csak lemosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Grey Fog/Safety Orange/Summit White
  • Stílus: IQ6027-039

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

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    Nike ACG GOAT terepfutóöv

    Nike ACG GOAT

    54,99 €

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