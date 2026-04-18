Nike ACG GOAT Pack mellény (5 l)

A Nike ACG Pack mellényt úgy tervezték, hogy csökkentse a pattogást, és segítsen a tárgyakat biztonságosan tárolni futás közben. Az átgondoltan elhelyezett zsebek segítenek egyenletesen elosztani a súlyt, míg a húzókák gyors és könnyű hozzáférést biztosítanak, amikor szükséged van valamire. Hidratálásra tervezve: elöl két darab 500 ml-es kulacsnak, hátul pedig egy 2 literes tasaknak van hely.

Megjelenített szín: Grey Fog/Safety Orange/Summit White

Stílus: IQ7354-039