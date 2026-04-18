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Nike ACG GOAT Pack mellény (5 l) - Grey Fog/Safety Orange/Summit White

Újrahasznosított anyagok

Nike ACG GOAT

Pack mellény (5 l)

134,99 €
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Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

A Nike ACG Pack mellényt úgy tervezték, hogy csökkentse a pattogást, és segítsen a tárgyakat biztonságosan tárolni futás közben. Az átgondoltan elhelyezett zsebek segítenek egyenletesen elosztani a súlyt, míg a húzókák gyors és könnyű hozzáférést biztosítanak, amikor szükséged van valamire. Hidratálásra tervezve: elöl két darab 500 ml-es kulacsnak, hátul pedig egy 2 literes tasaknak van hely.


  • Megjelenített szín: Grey Fog/Safety Orange/Summit White
  • Stílus: IQ7354-039

Nike ACG GOAT

134,99 €

A Nike ACG Pack mellényt úgy tervezték, hogy csökkentse a pattogást, és segítsen a tárgyakat biztonságosan tárolni futás közben. Az átgondoltan elhelyezett zsebek segítenek egyenletesen elosztani a súlyt, míg a húzókák gyors és könnyű hozzáférést biztosítanak, amikor szükséged van valamire. Hidratálásra tervezve: elöl két darab 500 ml-es kulacsnak, hátul pedig egy 2 literes tasaknak van hely.

Előnyök

  • A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
  • Az állítható elülső húzózsinórnak köszönhetően személyre szabható az illeszkedés.
  • A hátoldalon kialakított szőtt hurkok és a levehető rugalmas rögzítők extra felszerelés hordozását teszik lehetővé, és a legtöbb botrögzítő rendszerrel kompatibilisek.

Termékadatok

  • 82% poliészter/12% spandex/6% nejlon
  • Síppal és kulcstartóval
  • Csak lemosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Grey Fog/Safety Orange/Summit White
  • Stílus: IQ7354-039

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

Értékelések (1)

5 csillag

  • Parfait

    AlexiisG431696458

    Il taille très bien (près du corps) Je prends toujours S chez Nike pour les vêtements de sport/lifestyle. En taille S, ce gilet est prêt de corps. Très bonne qualité de matériaux, comme toujours avec ACG

Nike ACG GOAT Pack mellény (5 l)

Nike ACG GOAT

134,99 €

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