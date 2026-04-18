Nike ACG GOAT Pack mellény (5 l)

Parfait
AlexiisG431696458
Il taille très bien (près du corps) Je prends toujours S chez Nike pour les vêtements de sport/lifestyle. En taille S, ce gilet est prêt de corps. Très bonne qualité de matériaux, comme toujours avec ACG
Újrahasznosított anyagok
Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
A Nike ACG Pack mellényt úgy tervezték, hogy csökkentse a pattogást, és segítsen a tárgyakat biztonságosan tárolni futás közben. Az átgondoltan elhelyezett zsebek segítenek egyenletesen elosztani a súlyt, míg a húzókák gyors és könnyű hozzáférést biztosítanak, amikor szükséged van valamire. Hidratálásra tervezve: elöl két darab 500 ml-es kulacsnak, hátul pedig egy 2 literes tasaknak van hely.
Nike ACG GOAT
A Nike ACG Pack mellényt úgy tervezték, hogy csökkentse a pattogást, és segítsen a tárgyakat biztonságosan tárolni futás közben. Az átgondoltan elhelyezett zsebek segítenek egyenletesen elosztani a súlyt, míg a húzókák gyors és könnyű hozzáférést biztosítanak, amikor szükséged van valamire. Hidratálásra tervezve: elöl két darab 500 ml-es kulacsnak, hátul pedig egy 2 literes tasaknak van hely.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
Parfait
AlexiisG431696458
Il taille très bien (près du corps) Je prends toujours S chez Nike pour les vêtements de sport/lifestyle. En taille S, ce gilet est prêt de corps. Très bonne qualité de matériaux, comme toujours avec ACG
Nike ACG GOAT