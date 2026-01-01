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ACG Five Towers UV-védelmet adó női kabát - Sea Glass/Black Spruce/Mineral Slate/Summit White

Újrahasznosított anyagok

ACG Five Towers

UV-védelmet adó női kabát

134,99 €
Sea Glass/Black Spruce/Mineral Slate/Summit White
Light Orewood Brown/Cream II/Summit White
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Ezt a kabátot a Dolomitok napsütötte lankáira terveztük. Ezért kapott UV-védelmet és izzadtságelvezető technológiát, hogy végig kényelemben érezd magad. Mivel az alpesi körülmények gyorsan változhatnak, a kabát saját zsebébe csomagolható a könnyű tárolás érdekében.


  • Megjelenített szín: Sea Glass/Black Spruce/Mineral Slate/Summit White
  • Stílus: II1328-020

ACG Five Towers

134,99 €

Süt a nap? Ne aggódj – ez a dzseki véd az UV-sugarak ellen, és elvezeti az izzadságot.

Ezt a kabátot a Dolomitok napsütötte lankáira terveztük. Ezért kapott UV-védelmet és izzadtságelvezető technológiát, hogy végig kényelemben érezd magad. Mivel az alpesi körülmények gyorsan változhatnak, a kabát saját zsebébe csomagolható a könnyű tárolás érdekében.

Termékadatok

  • 93% nejlon/7% spandex
  • Ez a termék UVA- és UVB-védelmet biztosít a ruhadarab által fedett bőrfelületeken. A kilátszó területek védelmében ajánlott jó minőségű fényvédő használata.
  • Rugalmas zsinór és rögzítő a szegélyen
  • Akasztófül
  • Két irányban húzható cipzár
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Sea Glass/Black Spruce/Mineral Slate/Summit White
  • Stílus: II1328-020

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • A Nike termékek újrahasznosított nejlon anyaga különböző helyekről származik, beleértve az újrahasznosított szőnyeget és a használt halászhálókat. A nejlont megtisztítják, kiválogatják, és kémiai vagy mechanikai újrahasznosítási eljárások révén pelletekké alakítják, így új, újrahasznosított nejlon szálakat hoznak létre.
    • Az újrahasznosított nejlon anyagokat tartalmazó ruhadarabok akár 50%-kal csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan gyártott nejlonhoz képest.

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    ACG Five Towers UV-védelmet adó női kabát

    ACG Five Towers

    134,99 €

    Süt a nap? Ne aggódj – ez a dzseki véd az UV-sugarak ellen, és elvezeti az izzadságot.

    Erre terveztük

    Túrázás

    Védelem

    UV-védelem

    Súly

    Könnyű

    Technológiai részletek

    Technológia

    Dri-FIT, UV-védelem

    Fenntarthatóság

    Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított nejlonszálakból készült

    Teljesítményfokozó jellemzők

    • Napsütéses napra kész

      Fedezd fel gondtalanul a napsütötte tájakat. UV-védelemmel láttuk el, hogy emiatt se kelljen aggódnod.

    • Összecsomagolható kialakítás

      Eggyel kevesebb rétegre van szükséged? Ez a könnyű kabát a könnyű tárolás érdekében a saját cipzáras mellzsebébe hajtogatható.

    • Külső réteg

      Ezt a kabátot bő szabással terveztük, így technikai aláöltözet felett is viselheted.

    • Izzadságelvezető technológia

      A Nike Dri-FIT technológia elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárologtatást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.

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