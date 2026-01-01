Újrahasznosított anyagok
ACG Five Towers
UV-védelmet adó női kabát
Ezt a kabátot a Dolomitok napsütötte lankáira terveztük. Ezért kapott UV-védelmet és izzadtságelvezető technológiát, hogy végig kényelemben érezd magad. Mivel az alpesi körülmények gyorsan változhatnak, a kabát saját zsebébe csomagolható a könnyű tárolás érdekében.
- Megjelenített szín: Sea Glass/Black Spruce/Mineral Slate/Summit White
- Stílus: II1328-020
ACG Five Towers
Süt a nap? Ne aggódj – ez a dzseki véd az UV-sugarak ellen, és elvezeti az izzadságot.
Ezt a kabátot a Dolomitok napsütötte lankáira terveztük. Ezért kapott UV-védelmet és izzadtságelvezető technológiát, hogy végig kényelemben érezd magad. Mivel az alpesi körülmények gyorsan változhatnak, a kabát saját zsebébe csomagolható a könnyű tárolás érdekében.
Termékadatok
- 93% nejlon/7% spandex
- Ez a termék UVA- és UVB-védelmet biztosít a ruhadarab által fedett bőrfelületeken. A kilátszó területek védelmében ajánlott jó minőségű fényvédő használata.
- Rugalmas zsinór és rögzítő a szegélyen
- Akasztófül
- Két irányban húzható cipzár
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Sea Glass/Black Spruce/Mineral Slate/Summit White
- Stílus: II1328-020
Méret és fazon
- A modell mérete: S, magassága: 175 cm
- Laza fazon: bő és laza
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Hogyan készült?
- A Nike termékek újrahasznosított nejlon anyaga különböző helyekről származik, beleértve az újrahasznosított szőnyeget és a használt halászhálókat. A nejlont megtisztítják, kiválogatják, és kémiai vagy mechanikai újrahasznosítási eljárások révén pelletekké alakítják, így új, újrahasznosított nejlon szálakat hoznak létre.
- Az újrahasznosított nejlon anyagokat tartalmazó ruhadarabok akár 50%-kal csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan gyártott nejlonhoz képest.
Értékelések (0)
Értékelések (0)
Nincsenek vélemények
Mondd el a véleményed. Értékeld te elsőként: ACG Five Towers.
ACG Five Towers
Süt a nap? Ne aggódj – ez a dzseki véd az UV-sugarak ellen, és elvezeti az izzadságot.
Erre terveztük
Túrázás
Védelem
UV-védelem
Súly
Könnyű
Technológiai részletek
Technológia
Dri-FIT, UV-védelem
Fenntarthatóság
Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított nejlonszálakból készült