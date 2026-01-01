ACG Five Towers UV-védelmet adó női kabát

ACG Five Towers

134,99 €

Süt a nap? Ne aggódj – ez a dzseki véd az UV-sugarak ellen, és elvezeti az izzadságot.

Ezt a kabátot a Dolomitok napsütötte lankáira terveztük. Ezért kapott UV-védelmet és izzadtságelvezető technológiát, hogy végig kényelemben érezd magad. Mivel az alpesi körülmények gyorsan változhatnak, a kabát saját zsebébe csomagolható a könnyű tárolás érdekében.