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ACG Five Towers lecipzározható nadrág - Spruce Fog/Black Spruce/Sea Glass/Summit White

Újrahasznosított anyagok

ACG Five Towers

Lecipzározható nadrág

164,99 €
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató
A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Cipzározd rövidebbre. És még rövidebbre. Így van – három hosszúság közül választhatsz. De ez még nem minden: ezt a nadrágot eredetileg a Dolomitok napsütötte lankáira terveztük. Ezért izzadságelvezető technológiát alkalmaztunk, hogy végig kényelemben érezhesd magad.


  • Megjelenített szín: Spruce Fog/Black Spruce/Sea Glass/Summit White
  • Stílus: IF1022-304

ACG Five Towers

164,99 €

Hosszúnadrág. Háromnegyedes nadrág. Rövidnadrág. Egy húzással átalakíthatod az egyiket a másikba.

Cipzározd rövidebbre. És még rövidebbre. Így van – három hosszúság közül választhatsz. De ez még nem minden: ezt a nadrágot eredetileg a Dolomitok napsütötte lankáira terveztük. Ezért izzadságelvezető technológiát alkalmaztunk, hogy végig kényelemben érezhesd magad.

Termékadatok

  • 93% nejlon/7% spandex
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Spruce Fog/Black Spruce/Sea Glass/Summit White
  • Stílus: IF1022-304

Méret és fazon

    • A modell mérete: M, magassága: 178 cm
    • Laza fazon: bő és laza
    • Teljes hossz: a boka alá ér
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • A Nike termékek újrahasznosított nejlon anyaga különböző helyekről származik, beleértve az újrahasznosított szőnyeget és a használt halászhálókat. A nejlont megtisztítják, kiválogatják, és kémiai vagy mechanikai újrahasznosítási eljárások révén pelletekké alakítják, így új, újrahasznosított nejlon szálakat hoznak létre.
    • Az újrahasznosított nejlon anyagokat tartalmazó ruhadarabok akár 50%-kal csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan gyártott nejlonhoz képest.

Értékelések (3)

5 csillag

  • MORE COLORS AND STYLES ASAP

    CharlieA686824158

    Need more colors, this is incredibly comfortable and versatile. Used it to go on hikes, bouldering, go for walks on hot and chilly days, nothing negative about them.

  • NEED MORE COLORS!

    carterc567063704

    Agreed with review above, stacked length fits me so good!! Need more colors and designs on this asap. Favorite piece of clothing at the moment.

  • One of my fav pieces

    saylor21

    MORE COLORS PLS!!! Favorite pants right now. Super versatile. Great purchase

ACG Five Towers lecipzározható nadrág

ACG Five Towers

164,99 €

Nadrágidő? Rövidnadrágidő? Capri idő? Rajtad áll.

Erre terveztük

Mindennapos kalandok

Védelem

UV-védelem

Súly

Könnyű

Technológiai részletek

Technológia

Dri-FIT

Fenntarthatóság

Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított nejlonszálakból készült

Teljesítményfokozó jellemzők

  • Átalakítható stílus

    Három hossz, két cipzárszett, egy döntés: Milyen hosszú lesz ma az alsód?

  • Alaposan átgondolt részletek

    A száron lévő zsinórokkal könnyen sziluettet válthatsz A dolgaidat a tribinerre akaszthatod. És egy kis virágminta az övön. Gondoltunk a részletekre.

  • Izzadságelvezető technológia

    A Nike Dri-FIT technológia elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárologtatást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.

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