Nike ACG Dri-FIT rövid ujjú női futófelső terepfutáshoz

Not good
Tdudhia
Not sure how it is for all conditions, it is thick, not sweat proof
Újrahasznosított anyagok
Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
Ez a póló egyszerű, de a terepfutás igényeihez készült. Az izzadságelvezető technológia szárazon tart, a hónaljrészen lévő puha betoldások pedig minimalizálják a kidörzsölődést.
Nike ACG
Ez a póló egyszerű, de a terepfutás igényeihez készült. Az izzadságelvezető technológia szárazon tart, a hónaljrészen lévő puha betoldások pedig minimalizálják a kidörzsölődést.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
1 csillag
Not good
Tdudhia
Not sure how it is for all conditions, it is thick, not sweat proof
Nike ACG