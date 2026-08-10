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Nike ACG Dri-FIT rövid ujjú női futófelső terepfutáshoz - Safety Orange

Újrahasznosított anyagok

Nike ACG

Dri-FIT rövid ujjú női futófelső terepfutáshoz

54,99 €
Safety Orange
Fekete/Summit White
Phantom/Summit White
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

Ez a póló egyszerű, de a terepfutás igényeihez készült. Az izzadságelvezető technológia szárazon tart, a hónaljrészen lévő puha betoldások pedig minimalizálják a kidörzsölődést.


  • Megjelenített szín: Safety Orange
  • Stílus: IO9650-819

Nike ACG

54,99 €

Ez a póló egyszerű, de a terepfutás igényeihez készült. Az izzadságelvezető technológia szárazon tart, a hónaljrészen lévő puha betoldások pedig minimalizálják a kidörzsölődést.

Előnyök

  • A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
  • A hónaljrészen lévő puha betoldások csökkentik a kidörzsölődést.

Termékadatok

  • 85% poliészter/15% pamut
  • Fényvisszaverő ACG és Swoosh logó
  • Nem használható személyi védőfelszerelésként
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Safety Orange
  • Stílus: IO9650-819

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

Értékelések (1)

1 csillag

  • Not good

    Tdudhia

    Not sure how it is for all conditions, it is thick, not sweat proof

Nike ACG Dri-FIT rövid ujjú női futófelső terepfutáshoz

Nike ACG

54,99 €

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