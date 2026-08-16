Nike ACG Dri-FIT rövid ujjú női felső

Love the quality of Nike
samanthap280650319
Great quality , I look forward to wearing it. All nike clothes and trainers are fab.
Ennek a kifejezetten szabadtéri kalandokhoz tervezett pólónak az izzadságelvezető technológiája egész napos kényelmet garantál. A vastag anyag és a laza fazon strukturált és tartós viseletet eredményez.
Nike ACG
Ennek a kifejezetten szabadtéri kalandokhoz tervezett pólónak az izzadságelvezető technológiája egész napos kényelmet garantál. A vastag anyag és a laza fazon strukturált és tartós viseletet eredményez.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
Love the quality of Nike
samanthap280650319
Great quality , I look forward to wearing it. All nike clothes and trainers are fab.
Nike ACG