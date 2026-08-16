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Nike ACG Dri-FIT rövid ujjú női felső - Mink Brown/Summit White

Nike ACG

Dri-FIT rövid ujjú női felső

34,99 €
Mink Brown/Summit White
Fekete/Summit White
Summit White/Fekete
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Ennek a kifejezetten szabadtéri kalandokhoz tervezett pólónak az izzadságelvezető technológiája egész napos kényelmet garantál. A vastag anyag és a laza fazon strukturált és tartós viseletet eredményez.


  • Megjelenített szín: Mink Brown/Summit White
  • Stílus: II7283-214

Nike ACG

34,99 €

Ennek a kifejezetten szabadtéri kalandokhoz tervezett pólónak az izzadságelvezető technológiája egész napos kényelmet garantál. A vastag anyag és a laza fazon strukturált és tartós viseletet eredményez.

Termékadatok

  • 63% poliészter/37% pamut
  • Hímzett ACG logó
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Mink Brown/Summit White
  • Stílus: II7283-214

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (1)

5 csillag

  • Love the quality of Nike

    samanthap280650319

    Great quality , I look forward to wearing it. All nike clothes and trainers are fab.

Nike ACG Dri-FIT rövid ujjú női felső

Nike ACG

34,99 €

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